भागती-दौड़ती आलोचना का दौर

इधर प्रतिभा फूटी पड़ रही है, उधर उसे समझने, सराहने वाला कोई नहीं है। यह बात तब समझ में आई, जब एक मित्र कवि ने फोन पर मुझसे कहा, आलोचना मर चुकी है व लोकतंत्र ने खुदकुशी कर ली है…

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार इधर प्रतिभा फूटी पड़ रही है, उधर उसे समझने, सराहने वाला कोई नहीं है। यह बात तब समझ में आई, जब एक मित्र कवि ने फोन पर मुझसे कहा, आलोचना मर चुकी है व लोकतंत्र ने खुदकुशी कर ली है। मैंने उसके तंज को अपने पर न लेकर, उसका मन रखने को कहा, इतना नकारात्मक क्यों सोचते हैं? इतने सारे तो आलोचक हैं? हर पत्रिका में ‘रिव्यू’ छपते हैं, आलोचनात्मक लेख आते हैं और सोशल मीडिया में तो आलोचक ही आलोचक हैं, जहां हर बंदा पूरी आजादी से अपनी राय रखता है।

सोशल मीडिया ‘कॉमन मैन’ की दुनिया है। यहां वह हर बात पर अपनी ‘ओपिनियन’ रखता है। यहां तो ऐसे भी कॉमन मैन हैं, जो एक लाइन में बड़े-बड़ों की खटिया खड़ी कर देते हैं। कई बार तो वे ऐसे ‘रोस्ट’ करते हैं कि जीते जी बंदा ‘घोस्ट’ बन जाता है। कभी-कभी तो वे किसी के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदी में आलोचना मर चुकी है?

मेरी नजर में जितनी ‘आलोचना’ आज है, उतनी कभी न थी। यह आलोचना का ही युग है। आलोचना ही आज की मुख्य विधा है और सोशल मीडिया तो इसका अड्डा ही ठहरा। यहां आलोचना चौबीस बाई सात का काम है। सोशल मीडिया पर जो ‘एक्टिव’ हैं, वे हर वक्त पसंद-नापंसद का खेल खेलते रहते हैं। कोई किसी को आगे बढ़ाता है, तो किसी को ‘ब्लॉक’ करता है। कोई किसी को ‘अनफ्रेंड’ करता है, तो कोई किसी को ‘कैंसिल’ ही कर देता है।

यह इस आलोचना की ‘कम्यूनिटी कल्चर’ है। यहां या तो दोस्त हैं या दुश्मन। यहां कोई ‘न्यूट्रल’ नहीं होता। यह फास्ट फूड जैसी फास्ट आलोचना है। भागती-दौड़ती आलोचना। यह साहित्य की तत्काल सेवा है। यहां कोई विशेषज्ञ, ‘स्पेशलिस्ट’ या आचार्य नहीं होता। यहां न कोई शुक्ल होता है, न द्विवेदी, न वाजपेयी, न नगेंद्र, न शर्मा और न ही सिंह!

कॉमन मैन की आलोचना के कई क्षण होते हैं। पहला क्षण है मित्र-शत्रु बोध, मित्र-अमित्र बोध, मित्र-लिस्ट बोध, शत्रु-लिस्ट बोध। मित्र है, तो अनमोल और शत्रु है, तो बिस्तर गोल। दूसरा क्षण मित्र-शत्रु बोध से पैदा हुई प्रतिक्रिया का होता है। मित्र-शत्रु भाव का बही खाता हर समय खुला रहता है। किसने कब किसके साथ क्या किया, क्या नहीं? इसका ऑडिट हर वक्त चलता रहता है। तीसरा क्षण है, लेन-देन या अदला-बदली का। मैंने उसे पसंद किया, तो क्या उसने पसंद किया? जितना मैंने पसंद किया, उतना क्या उसने किया?

यहां इस हाथ ले, उस हाथ दे चलता है। मैंने तुम्हें इतना चढ़ाया, तो तुम मुझे कितना चढ़ाओगे? मैं तुमको साहित्य के एवरेस्ट पर चढ़ाऊं, तो तुम मुझे किस कंचनजंघा, किस सागरमाथा पर चढ़ाओगे? अगर मैंने अपने इतिहास में इतनी जगह दी, तो तुम मुझे अपने इतिहास में कितनी दोगे? अगर मैं तुम्हें हिंदी साहित्य के ‘मिशन इंपॉसिबल’ का टॉम क्रूज बनाऊं, तो तुम मुझे किस तरह एंजेलिना जोली का ब्रेड पिट बनाओगे?

यहां सब ‘गिव ऐंड टेक’ है। कॉमन मैन की कॉमन सेंसी आलोचना का उद्देश्य यही है। यहां कुछ भी अहेतुकी या आध्यात्मिक नहीं। कॉमन मैन की कॉमन सेंसी आलोचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं, सब सब के गुरु और चेला हैं। यहां कोई किसी का खुदा नहीं, सब सबके खुदा हैं।