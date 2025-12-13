Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन तिरछी नज़रHindustan tirchhi nazar column 14 December 2025
हिंदी साहित्य में कट्टम-कट्टा

Dec 13, 2025 10:48 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार

इस गली गया, तो ‘कम्यूनल’ हुआ, उस गली गया, तो ‘सेक्युलर’ हुआ। एक में गया, तो दूसरे से गया; दूसरे में गया, तो पहले से गया। सच कहूं, हमारे जैसे तटस्थ साहित्यकार की आजकल बड़ी समस्या है। कुछ लोग अपने हाथों में ठप्पे लिए बैठे हैं कि जरा भी कोई दुश्मन की गली में दिखा, तो छाप दिया कि दुश्मन है! अब तो यारों ने बचे-खुचे तटों पर भी अपने-अपने बुलडोजर चला दिए हैं, तब बताइए कोई तटस्थ कैसे रहे?

ऐसा तो कभी न था। साहित्यकारों के झगड़े पहले भी होते थे। मतभेद होते थे, लेकिन मनभेद नहीं। साहित्य तब ‘प्राइवेट लिमिटेड’ था, आज की तरह ‘पर्सनल अनलिमिटेड’ नहीं। सोशल मीडिया की कृपा से आज हर कोई साहित्यकार है, लेखक है, कवि है, कथाकार है, विचारक है, फोटोकार व वीडियोकार है। तब साहित्य की अवधारणा उदारवादी थी। साहित्य सबका था- सुरसरि सम सब कहं हित होई था। उसके लिए कोई अछूत, वर्जित और बहिष्कृत नहीं था।

यूं तो तब भी साहित्य में लेफ्ट-राइट हुआ करता था, पर ऐसा कट्टम-कट्टा और लट्ठम-लट्ठा नहीं था, जैसा आज है। तब कोई नहीं कहता था कि उसे बुलाया, तो हम न आएंगे। असहमतियां होतीं, लेकिन ऐसी ‘हेट’ न होती कि किसी असहमत को देखते ही भौंहें टेढ़ी हो जाएं।

पिछली सदी के पचास और साठ के दशक में ‘परिमल’ की गोष्ठियों के ‘मिनट्स’ के रजिस्टर व कॉपियां इस लेखक ने देखी हैं, जो बताती हैं कि इलाहाबाद में परिमल वाले गोष्ठी करते, तो प्रगतिशील आते; प्रगतिशील गोष्ठी करते, तो परिमलिए आते थे। रचना पाठ होते, बहसें होतीं, सहमतियां-असहमतियां होतीं, नोक-झोंक होती, पर साहित्य की बेहतरी के लिए होतीं। साहित्यकारों में एक-दूसरे के प्रति निजी किस्म की जिघांसा, खुंदक न होती।

यह दूसरे महायुद्ध के खत्म होते ही शुरू हुए शीतयुद्ध का जमाना था। दुनिया दो खेमों में बंटी थी। एक ओर पूंजीवादी अमेरिका-यूरोप के देश थे, दूसरी ओर समाजवादी सोवियत संघ था। एक ओर ‘फ्री कल्चर’ का नारा था, दूसरी ओर ‘समाजवादी कल्चर’ का। एक ओर लेखक की आजादी पर जोर रहा, तो दूसरी ओर उसके क्रांति का कल-पुर्जा (प्रचारक) बनने पर जोर रहा।

यह शीतयुद्ध खूब पढ़े-लिखे बुद्धिजीवियों के दिमाग को जीतने की वैचारिक-सांस्कृतिक लड़ाई थी, जो 1990 तक चलती रही और जैसे ही सोवियत संघ गिरा, वैसे ही खत्म हो गई। तब फ्री वर्ल्ड बरक्स समाजवाद था, अब सेक्युलर बरक्स कम्यूनल है। सेक्युलर गली में कम्यूनल नहीं जाते, कम्यूनल गली में सेक्युलर नहीं जाते। सेक्युलर के कई नाम हैं। जैसे, लुटियन्स गैंग, खान मार्केट गैंग, लॉबी वाले, इको सिस्टम वाले, तो कम्यूनल के भी कई नाम हैं- हिंदुत्ववादी, हिंदू धर्मवादी, सनातनवादी, परंपरावादी।

आज का सोशल मीडिया और इसमें भी कमबख्त यू-ट्यूब इन अलग-अलग गलियों की गोष्ठियों के अक्सर दर्शन कराता रहता है, जिनमें एक वैचारिक अखाड़े के सूरमा दूसरे के वीरों को और दूसरे के वीर पहले वाले के सूरमाओं को कोसते-धिक्कारते दिखते हैं। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के जरिये साहित्य का इतिहास आज रोज लिखा जाता है। ऐसी गोष्ठियों में देर तक ‘दुश्मन राग’ बजता रहता है।

सेक्युलरों के ‘लकड़ परदादा’ मार्क्स का कहना है, ‘सब आलोचना की पूर्व-शर्त धर्म की आलोचना है।’ इस नजर से और सेक्युलर आलोचना पर विचार करने वाले एडवर्ड सईद की नजर से देखें, तो हिंदी का एक भी सेक्युलर, सच्चा सेक्युलर नहीं। कोई बताए कि इनमें से किसने एक धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म की आलोचना की? वे कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको उनसे डर लगता है। ऐसे आलोचक छद्म सेक्युलर हैं। कई बार ऐसे सेक्युलर सबसे बुरे कम्यूनल साबित होते हैं।

सोचता हूं कि दोनों को धता बताकर गाने लगूं- तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद।