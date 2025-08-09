ऐसे मिले कि मिलने का अफसोस रह गया

वह वहां मिले। बहुत दिनों बाद मिले। ऐसा लगा, युगों बाद मिले हैं। लेकिन वह मिले, तो ऐसा लगा, जैसे मिले ही नहीं। उनका दायां हाथ हल्के से उठा और बैठ गया। मैं उनको देख रहा था, लेकिन ‘नो आई कांटेक्ट’, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं…

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार वह वहां मिले। बहुत दिनों बाद मिले। ऐसा लगा, युगों बाद मिले हैं। लेकिन वह मिले, तो ऐसा लगा, जैसे मिले ही नहीं। उनका दायां हाथ हल्के से उठा और बैठ गया। मैं उनको देख रहा था, लेकिन ‘नो आई कांटेक्ट’, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं।

गोष्ठियां, सेमिनार, सम्मेलन वे सांस्कृतिक स्पेस होते हैं, जहां मित्र-मिलन होता है। कुछ गप्पें-गपास्टिक होती हैं, बहुत कुछ बेमतलब होता है, लेकिन इस बेमतलब का भी मतलब होता है। लेकिन इन दिनों कोई किसी से मिलकर भी नहीं मिलता! यूं सब ऑनलाइन मिलते रहते हैं और इतना-इतना मिलते हैं कि ऑफलाइन मिलने की जरूरत ही नहीं रहती। इस जमाने में हरेक बंदा हर बंदे की खबर रखता है। कौन क्या करता है? कब करता है? किससे मिलता है? क्या लिखता है? क्या पढ़ता है? उसकी लाइन क्या है? सबको सब मालूम रहता है।

यह आज की ‘जेंजी’ पीढ़ी का लेखक है, जो ‘चौबीस बाई सात’ के हिसाब से ‘सोशल मीडिया’ में जीता-मरता है। वह जो कुछ करता है, जो कुछ लिखता-पढ़ता है, पहनता-ओढ़ता है, खाता-पीता है, इन सबकी खबर वह सबको देता-लेता रहता है।

ये अति संपर्कित तो होते हैं, लेकिन संबंधित नहीं। इस संपर्कवादी दौर में संपर्क साधना ही असली साधना है। सिर्फ साहित्य साधना तो बेवकूफों का काम है... मतलब कि इतने पढ़ने-लिखने की क्या जरूरत? जिन सीनियरों ने सब कुछ पढ़-लिख लिया, उन्होंने साहित्य में कौन सा तीर मार लिया? क्या पता, किस-किस का माल मारा? कोई क्यों पढ़े और क्यों अपना भेजा खराब करे? जब बड़े से बड़े साहित्य साधकों को सीधे साधा जा सकता है, तो फिर साधना-आराधना करने का कष्ट क्यों किया जाए?

यूं भी जिन्होंने साहित्य की गहन साधना की, उन्हीं को क्या मिल गया? जीते जी तो उनको किसी ने जाना नहीं, चेले न होते, तो उनको कोई कैसे जानता? जिंदगी भर कलम घिसी, तो उनके सौ-पचास जानने वाले हुए, जबकि हम तो पहले दिन से ही हिट हैं।

पहले वाले लेखक जाने कितने कागज काले करते थे, साथ ही गुरुओं की चरण वंदनाएं करते, उनका आशीर्वाद लेते-लेते बूढ़े हो जाते थे। अगर गुरु कृपा हो गई, तो कुछ बन-बना गए, वरना किसी गुरु के चेले-चमचे ही बने रह जाते। गुरु जन चेलों को फांसे रहते। सपने दिखाते रहते। उनसे तरह-तरह की सेवाएं लेते रहते। चेले सोचते रहते कि बस, एक बार ‘गृरु कृपा’ हो जाए, तो यह जन्म सफल हो जाए। वे सोचते, गुरु जी जिसके माथे पर अंगूठा छुआ देंगे, वह कुछ भी बन सकता है।

पहले शिष्य गुरु जी की सेवा करते-करते ही निपट जाते थे। उनकी कृपा हो जाती, तो हो जाती। चेला कुछ बन जाता, तो बन जाता और उसी में खुश रहता, अब हालात ये हैं कि गुरु जी ही चेले से कहते हैं- ‘भाई कुछ करो... मेरा पचहत्तरवां मनाओ, अस्सीवां मनाओ, नब्बेवां मनाओ, अभिनदंन ग्रंथ निकालो, सामग्री मैं दे दूंगा, कुछ पैसे मैं लगाऊंगा, कुछ तुम लगाओ... उस-उस का हो गया, मेरा भी कराओ।’ इसके बाद हर तरफ चेले गुरुजी की महानता के गुण गाते दिखेंगे। लेकिन जैसे ही गुरु जी सिधारे, वैसे ही अपनी पर उतर आएंगे कि अबे, काहे के गुरु? सब कुछ तो हमसे लिखवाया, पर नाम डाला अपना। कमेटी की सेवा करवाई हमसे, खर्च किया हमने, लेकिन सम्मान ले उड़े वह... बस मुंह न खुलवाओ... क्या आता था उनको?