Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन तिरछी नज़रHindustan tirchhi nazar column 09 November 2025
तुलसी के हुए तो वाम से गए

तुलसी के हुए तो वाम से गए

संक्षेप: हिंदी के एक आचार्य ने कहा कि तुलसी पर बात करने को तरस गया। आचार्य जीवित होते, तो पूछता कि सर जी! इतने दिनों तक हिंदी के सर्वेसर्वा रहकर भी तुलसी पर बात करने को कैसे तरस गए? क्या किसी ने सेंसर लगाया? आप तो जब चाहते…

Sat, 8 Nov 2025 10:54 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार

हिंदी के एक आचार्य ने कहा कि तुलसी पर बात करने को तरस गया। आचार्य जीवित होते, तो पूछता कि सर जी! इतने दिनों तक हिंदी के सर्वेसर्वा रहकर भी तुलसी पर बात करने को कैसे तरस गए? क्या किसी ने सेंसर लगाया? आप तो जब चाहते, तुलसी पर बात कर सकते थे।

आप बनारस के, तुलसी बनारस के, पचास साल तक हिंदी की सल्तनत आपके पास रही। ऐसे में, यह आत्म-स्वीकार कैसा, जिसमें आत्म-परिताप नहीं? यह तो अपने आपको माफीनामा देने जैसा है? भला आपको किसका डर था? तुलसी के राम से डर था या ‘एंटी राम लॉबी’ के साथ थे आप?

तुलसी का यही जादू है, जो ऐसे बहुतों को डराता है। तुलसी 440 बोल्ट के खुले तार हैं। छुआ, तो गए; न छुआ, तो उससे बचते-बचते रहे। तुलसी का यही काव्यात्मक तिलिस्म है कि तुलसी के हुए तो फिर और किसी काम के न रहे। तुलसी की एक चौपाई भी ऐसा कहती है : सोइ जानइ जेहि देहु जनाई!/ जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई!! राम ने जनाया, तो राम को जाने। जाने, तो राम के हुए और राम के हुए, तो वाम से गए। वाम से गए, तो क्रांति से गए, सेकुलर इतिहास से गए, साहित्य से गए। साहित्य से गए, तो साहित्य के करियर से गए।

तुलसी किसी के लिए सुविधा हैं, तो किसी के लिए दुविधा। वह ऐसी उक्ति हैं, जो एक ही वक्त में मुक्ति भी हैं और भुक्ति भी। तुलसी को पढ़े, तो वर्णवादी, मनुवादी, हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी, संघी, फासिस्ट हुए और यह सब हुए, तो आप साहित्य से गए। एक लेखक ने कभी ‘जय जानकी जीवन’ किया, तो प्रतिक्रियावादी कहलाया, सीआईए का एजेंट कहलाया। ऐसे ही, एक अन्य लेखक कुंभ-कुंभ करने लगा, तो धिक्कार को प्राप्त हुआ। स्व. आचार्य के मन में शायद ऐसे ही ‘सेंसर’ रहे होंगे, जो उनके चाहने से भी तुलसी पर बात न करने देते होंगे। इसी मानी में तुलसी हिंदी साहित्य की एक बड़ी आफत हैं।

तुलसी का यही जादू है कि वह एक ही समय में महाकवि भी हैं और उच्च कोटि के भक्त भी। मानस पढ़ते हुए हम साहित्य का आनंद तो लेते ही हैं, कुछ-कुछ भक्त भी बनते जाते हैं। तुलसी की यही ताकत अपनी ओर खींचती है, लेकिन डराती भी है। हिंदी के ज्यादातर आलोचक तुलसी के प्रति बेईमान रहे हैं। तुलसी को क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन मानस के धार्मिक भाव व राम के लीला भाव को निकालकर पढ़ाएंगे और इस तरह, तुलसी को ‘सेकुलर कपड़े’ पहनाना चाहेंगे और जब ‘सेकुलर कपडे’ तुलसी के राम जी को छोटे पड़ जाएंगे, तो फिर तुलसी को सामंती-वर्णवादी- प्रगति विरोधी कहकर, उनके भक्तों तक को पोंगापंथी आदि कहकर आम रामभक्त को भी दुश्मन बना लेंगे और जब अकेले पड़ जाएंगे, तो कहेंगे कि क्या करें, तुलसी के बारे में बात न कर पाए!

सच! जब कोई ‘टेक्स्ट’ बहुसंख्यक जनता की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, तो दरअसल वह सामान्य आलोचना से परे एक ‘महाटेक्स्ट’ बन जाती है, जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, जिसका विरोध करते-करते हम एक अपराध-बोध से भर जाते हैं। तुलसी हमें ऐसे ही अपराध-बोध से भरते हैं, जिसे हम सब हिंदी वाले महसूस करते हैं।

मैं जब भी मानस पढ़ता हूं, मुझे रोना आने लगता है। क्या यह अब तक, अपने जातीय कवि तुलसी और अपने राम से दूर चले आने का अफसोस है या स्वयं के राममय हो जाने का डर, जिसके होते ही मेरी कल्पित प्रगतिशीलता और सेकुलरिज्म की दुकान बंद हो सकती है? या ऊपर से थोपी गई आधुनिकता व प्रगतिशीलता के चक्कर में अपनी जातीय परंपरा को भूलते जाने और उस परंपरा से घृणा करते जाने की आदत को छोड़ अचानक परंपरा में समा जाने और इस तरह अब तक एक व्यर्थ का जीवन गुजारने का अफसोस होता है, जो मुझे रुलाता है? क्या आपको भी रुलाता है?