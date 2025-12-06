भैयाजी की वह प्रेरक मुद्रा
हमारे एक साहित्यिक मित्र बड़े ही पुस्तक-प्रेमी रहे। दिल्ली में जब भी कोई नई अंग्रेजी पुस्तक आती, वह उनके पास होती। वह अक्सर कुछ नई पुस्तकों को अपने कलेजे से इस तरह लगाकर कैंपस में घूमते नजर आते कि उनके नाम सामने…
सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार
हमारे एक साहित्यिक मित्र बड़े ही पुस्तक-प्रेमी रहे। दिल्ली में जब भी कोई नई अंग्रेजी पुस्तक आती, वह उनके पास होती। वह अक्सर कुछ नई पुस्तकों को अपने कलेजे से इस तरह लगाकर कैंपस में घूमते नजर आते कि उनके नाम सामने वालों को दिखते रहें। ‘भैयाजी’ की इस मुद्रा को देख हमारे जैसे काहिलों को बड़ी जलन होती। उनके आगे हम अपने को हीन समझते। लगता, असली ज्ञानी वही हैं, हम तो एकदम ‘बौड़म’ हैं।
उनके बोलने से विद्वता टपकती। गोष्ठियों में वह किसी को इलियट से आगे का कवि और किसी को मीरा से आगे की कवयित्री घोषित कर देते। हममें से कई उनकी अहो-अहो करने लगते।
एक शाम उनके निकट के मित्र ने उनके पुस्तक-प्रेम की असलियत बताई कि यार, बंदा एकदम ‘फ्रॉड’ है। दिल्ली में हर सप्ताह दुनिया से दर्जनों अंग्रेजी पुस्तकें ‘इंपोर्ट’ होती हैं, जिनमें से कई इनके पास ‘रिव्यू’ के लिए आती हैं, तो क्या यह उन सबको पढ़ लेते हैं? मित्र ने ही पढ़ाकू भैयाजी की दिनचर्या भी बताई कि कैंपस में बिताए सात-आठ घंटे, आने-जाने के दो घंटे, खाने-पीने को दो घंटे, इसके अलावा सात-आठ घंटे नींद और आराम के, फिर एक-दो घंटे फोना-फोनी के निकाल दीजिए, तो कितने घंटे बचते हैं? कुल दो। अब भइए! इन दो घंटों में कोई कित्ता भी ‘फास्ट रीडर’ हो, दो-तीन सौ पेज से अधिक नहीं पढ़ सकता, तब सप्ताह में दर्जनों पुस्तकों को कोई बंदा कैसे पढ़ सकता है? सीने से लगी पुस्तकें दिखाने के लिए होती हैं, न कि पढ़ने के लिए। बहुत हुआ, तो कुछ को सूंघ-सांघ लिया।
उस दिन के बाद हमने भी भैयाजी वाली मुद्रा अपना ली। हम भी अंग्रेजी की कुछ नामी पुस्तकों को अपने सीने से इस तरह लगाकर कैंपस में टहलने लगे कि उनका शीर्षक सामने वाले को दिखे और हमें पढ़ाकू समझकर हमारा रुतबा माने। अफसोस! हमारा रुतबा किसी ने न माना, क्योंकि तब तक लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आने लगे थे, जिनमें एक क्लिक पर नई से नई पुस्तक की तमाम जानकारियां उपलब्ध होती हैं। क्लिक करो और विद्वान बन जाओ।
आजकल ऐसे बहुत से लोग नई-नई पुस्तकें खरीद लेते हैं और उनको अपने ‘ड्रॉइंग रूम’ में इस ‘एंगिल’ पर रखते हैं कि हर आने वाला उनको देखे और उनके पढ़ाकू होने का रुतबा खाए और जब ऐसे मेजबान मुस्कराते हुए स्वीकृति में गर्दन हिलाते हैं, तो आप अपने को एक कदम पिछड़ा मानकर शर्मिंदा होने से किसी तरह बचते दिखते हैं। फिर भी, देर-सबेर सब जान जाते हैं कि किताबें दिखाने के लिए सजाई गई हैं, पढ़ने के लिए नहीं।
आज किसके पास इतना टाइम है कि पूरी पुस्तक पढ़े? कृत्रिम मेधा (एआई) कहती रहती है कि किसी भी पुस्तक के बारे में हमसे पूछो। एक बार मैंने टॉल्सटॉय के चौदह सौ पेज के उपन्यास वार ऐंड पीस को संक्षेप में देने को कहा, तो उसने फौरन दे दिया। अब बताइए, कौन हजारों पेज पढ़ने की मगजमारी करे?
अब तो पुस्तक खरीदने की जरूरत ही नहीं। फिर भी अपनी नई ‘मिडिल क्लास’ पुस्तकें खरीदती दिखती है, तो इसलिए कि उसके पास सब कुछ है- अच्छी नौकरी, अपना मकान, बड़ी कार, बैंक बैलेंस, लेकिन ‘बौद्धिक प्रभामंडल’ नहीं है। वह पुस्तक से ही आ सकता है। पुस्तक हाथ में आते ही आप सीधे बुद्धिजीवी होने का ‘प्रभामंडल’ पा जाते हैं। किसी कांड में पकड़े जाएं, तो बताया जाएगा कि वह तो बुद्धिजीवी है, वह ऐसे कांड कर ही नहीं सकता।
मैं आज भी भैयाजी की उस पढ़ाकू मुद्रा का कायल हूं, जिसने दशकों पहले हमारा वह मार्गदर्शन किया, जिस पर आज हर कोई चलना चाहता है। कारण कि इस सृष्टि में अब सिर्फ साहित्यकार या बुद्धिजीवी ही एकमात्र पवित्र प्राणी बचा है, इसीलिए आजकल बदमाश टाइप तक अपने कर कमलों में पुस्तकें लिए घूमते दिखते हैं। सच! साहित्य ने असाहित्यिकों को भी उदात्त बना दिया है।
लेखक के बारे मेंHindustan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।