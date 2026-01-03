ताकि साइबर लोक भी सधता रहे

संक्षेप: लगता है, नया बरस मेरे ऊपर कुछ अतिरिक्त कृपालु है। एक वाट्सएप संदेश कह रहा है कि ‘सर जी, नववर्ष मंगलमय हो’... मोबाइल नंबर...! दूसरा वाट्सएप संदेश कह रहा है, ‘नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए…

सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार लगता है, नया बरस मेरे ऊपर कुछ अतिरिक्त कृपालु है। एक वाट्सएप संदेश कह रहा है कि ‘सर जी, नववर्ष मंगलमय हो’... मोबाइल नंबर...! दूसरा वाट्सएप संदेश कह रहा है, ‘नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए’, साथ में दो इमोजी गुलदस्ते... मोबाइल नंबर...! तीसरा कह रहा है कि ‘यह वर्ष आपके पूरे परिवार और आपके लिए सदैव मंगलमय रहे’... दो इमोजी गुलाब... मोबाइल नंबर!

कोई-कोई तो अपने फोटो की जगह अपनी बिल्ली की तस्वीर चेप देता है और लिख देता है- नया बरस मंगलमय हो... फिर मोबाइल नंबर! बताइए, मैं बिल्ली को धन्यवाद भेजूं कि बिल्ली वाले को? दो दिन में कोई साठ-सत्तर शुभ संदेश मिले हैं। किसी में सिर्फ शुभकामनाएं थीं, तो किसी में भेजने वाले ने किसी की कविता ही मार दी थी। किसी की काव्यात्मक प्रतिभा नए बरस पर अचानक जाग गई थी और उसने अपनी शैली में चार लाइनें लिख भेजी थीं।

मेरे तईं यह एक रिकॉर्ड है। जितने आए हैं, उतने ही भेज चुका हूं। जिस-जिस ने मुझे ‘विश’ किया है, मैं उस-उस को ‘विश’ कर चुका हूं। मेरा मन हल्का है, उदात्त भाव से भरा है, गद्गद है। फिर भी संदेश भेजने वालों से कहना चाहता हूं कि हे फोन नंबर जी! आप एक लेखक हैं। आपका व्यक्तित्व है। फिर आप अपने को एक मोबाइल नंबर में क्यों ‘रिड्यूस’ किए जाते हैं? जिन दिनों एआई (बनावटी बुद्धि) लेखक को ही मिटाने पर तुली हो, उन दिनों उसके नाम को ‘इरेज’ करना (मिटाना) क्या ठीक है? आप जब भी संदेश भेजें, अपना नाम जरूर लिखें, अपने को ‘बिल्ली’ न बनाएं।

इतनी मंगलकामनाओं को देख मैं लीडर के दिलीप कुमार की तरह गाने लगता हूं- मैं पीता नहीं हूं, पिलाई गई है! जरा सोचिए, जिस बंदे को पूरे बरस कोई दमड़ी का न पूछता हो, न कोई ‘हलो-हाय’ करता हो, न कोई यह पूछता हो कि क्या लिख-पढ़ रहे हो? ऐसे दो टके के लेखक को नया बरस जब इतने शुभ-शुभ व मंगल-मंगल, इतने गुलाबों, पुष्पगुच्छों और कुत्ते-बिल्लियों से भर दे, तो उसका मन क्यों न उड़े?

सच! उस दिन मैं सातवें आसमान पर था कि मैं कहीं किसी सरकारी कमेटी में तो नहीं जा रहा? वह दल मुझे राज्यसभा तो नहीं भेज रहा? कहीं कोई मुझे ‘छद्मश्री’ तो नहीं बनाने जा रहा? कहीं बुकर वाले मुझे अगले पांच बरस के लिए जज तो नहीं बनाने जा रहे? नोबेल कमेटी वाले अपनी कमेटी में पहली बार किसी हिंदी वाले को, यानी मुझे तो नहीं चुनने जा रहे?

बार-बार फड़कती मेरी दाईं आंख यह कहती हुई लगी कि तेरे दिन अब बहुरे, जबकि डॉक्टर कह चुका है कि आंख का चेक-अप जल्दी करा लें-ब्लड प्रेशर हो सकता है, आंख की नसें कमजोर हो सकती हैं। पब्लिक प्लेस में किसी के आगे फड़क गई, तो कहीं लेने के देने न पड़ जाएं!

अब आप ही बताएं, राज्यसभा का सपना देखूं कि अस्पताल का? वह तो भला हो वाट्सएप, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का कि उन्होंने नए बरस के पहले दिन ही मेरे जैसे मनहूस को इतना आनंदमय कर दिया!

कुछ कहते हैं कि वाट्सएप यूनिवर्सिटी झूठ बोलती है। तो भैया जी, यह बता दें कि सच कौन बोलता है? ऐसे में, अगर वाट्सएप के जरिये किसी ने फ्री में सबका एक दिन मंगलमय बना दिया, तो किसी का क्या गया? मैं वाट्सएप भगवान को धन्यवाद देता हूं कि ‘सर जी! आप हमेशा यूं ही फ्री में सबका मंगल करते रहें जी!’