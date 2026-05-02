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लवली लवली फासिज्म

May 02, 2026 11:02 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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एक पत्रिका ने सावधान किया है कि हे साथी, फासिज्म आ रहा है... फासिज्म आ चुका है... फासिज्म जम चुका है... फासिज्म पक चुका है... फासिज्म सबको खा चुका है। एक लेखक ने अपनी टिप्पणी में एक दर्जन से अधिक बार बताया कि फासिज्म आ चुका है…

लवली लवली फासिज्म

सुधीश पचौरी,हिंदी साहित्यकार

एक पत्रिका ने सावधान किया है कि हे साथी, फासिज्म आ रहा है... फासिज्म आ चुका है... फासिज्म जम चुका है... फासिज्म पक चुका है... फासिज्म सबको खा चुका है। एक लेखक ने अपनी टिप्पणी में एक दर्जन से अधिक बार बताया कि फासिज्म आ चुका है। दूसरे ने कहा, वह आ ही नहीं चुका, आकर जम भी चुका है।

ऐसे ही, कई कवियों की कविताओं में फासिज्म जाने कितनी बार आ चुका है, आकर जा चुका है और जाकर फिर से आ चुका है? यह इतनी बार हुआ है कि उसके आवन-जावन की गिनती करना भी मुश्किल है। इतना सारा लोकल मीडिया है, इतना सारा ग्लोबल मीडिया है, सोशल मीडिया है, एआई है। करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर स्वतंत्र भाव से अपने को दिन-रात अभिव्यक्त करते रहते हैं। सबको पूरी आजादी है कि जो चाहें, कहें। बहुत से तो गरियाते रहते हैं। बहुत से दिन-रात शाप देते रहते हैं कि हे कमीने फासिज्म! तू मर क्यों नहीं जाता?

इस फासिज्म के विरोध में कवियों की क्रांतिकारी कविताएं लिखित या वीडियो रूप में यू-ट्यूब पर उपलब्ध हैं। एक से बढ़कर एक क्रांतिकारी विचारकों के विचार उपलब्ध हैं। किसी को कोई मनाही नहीं है फिर भी हिंदी में फासिज्म या तो आ रहा होता है या आ चुका होता है या आकर जम चुका होता है।

पिछले दिनों हिंदी साहित्य में फासिज्म शब्द इतनी बार आया कि वह हिंदी वालों को अपने जैसा लगने लगा है और हिंदी के अपने शब्द की तरह नागरी में लिखा जाने लगा है। एक हिसाब से फासिज्म हिंदी में अब तक एक-दो लाख बार तो आ ही चुका है। अब तो यह मेरे जैसे मामूली हिंदी वाले को भी मालूम है कि फासिज्म आ चुका है और बहुत से गजब ढा चुका है!

फासिज्म पहली बार नहीं आया है, एक बार वह आपातकाल के रूप में भी आया था, पर तब वह जैसे आया, वैसे ही चला भी गया। जनतंत्र व वोट ने उसे भगा दिया, लेकिन यह जो फासिज्म है, वह वोट से भी नहीं भाग रहा, बल्कि वोट के जरिये अपनी लोकप्रियता बढ़ाए जा रहा है। बहुत से फासिज्म विरोधियों की तरह एक अदना सा हिंदी साहित्यकार होने के नाते जब-जब मैं इसका विरोध करने की सोचता हूं, तब-तब जनता इसे और पसंद करने लगती है। कहीं यह जनता भी तो फासिस्ट मिजाज की नहीं हो गई?

मुझे लगता है, हमारे विरोध में ही कुछ खोट है। एक ओर हम ‘फासिज्म’ के खात्मे के लिए उच्चाटन-मारण मंत्रों का जाप करते रहते हैं, तो दूसरी ओर यह मरने की जगह और भी हृष्ट-पुष्ट होकर गीत गाने लगता है।

अवसर देख हिंदी के कथित फासिज्म विरोधी कवियों ने बहुत सारी फासिज्म विरोधी कविताएं लिख डालीं, छपवा दीं, लोकार्पित कर फोटो भी खिंचवा लीं, गोष्ठियों में ताली पड़वा लीं, कई ने फासिज्म विरोध की क्रांतिकारी दुकानें खोल लीं, कई ने तो फासिज्म के विरोध में ‘लाल रंग’ की कारें ही ले लीं। हमारे जैसे मतिमंदों ने फासिस्टों की निंदा कर-कर के गला खराब कर लिया, वहीं चतुर सुजानों ने ‘फॉरेन ट्रिप’ तक कर डाली और कुछ ने तो इंटरनेशनल इनाम भी लपक लिए, लेकिन फासिज्म का कुछ न बिगाड़ सके।

इधर फासिज्म फलता-फूलता रहा, उधर उसके विरोधी भी फलते-फूलते रहे। मैं किसी आला दरजे के बेवकूफ की तरह जंतर-मंतर पर गा-गाकर अपना गला बर्बाद करता रहा कि हम देखेंगे... लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम देखते रहे, वे फासिज्म की मलाई लपकते रहे!

यह फासिज्म भी कितना बहादुर है कि जिनको डराता है, वही इसे डरपोक बताते हैं। कहते हैं, यह ‘सरेंडर’ है, ‘कंप्रोमाइज्ड’ है। यह फासिज्म भी कितना लल्लू है कि पहले डराता है, फिर डरता है। यह इस फासिज्म की एक नई शैली है, जो पिछली सदी में हिटलर, मुसोलिनी या जनरल फ्रेंको के वक्त नहीं थी। अपना फासिज्म ऐसा ही ‘लवली लवली’ है!

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