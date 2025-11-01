पांच धमकी प्राप्त लेखक

Hindustan Hindi News
Hindustan tirchhi nazar column 02 November 2025
Sat, 1 Nov 2025
सुधीश पचौरी, हिंदी साहित्यकार

कोई तीन महीने पहले की बात होगी। एक दिन फोन आया, ‘यार! मुझे कल धमकी मिली है। डर लग रहा है कि साले वाकई कुछ कर न डालें।’ मैंने चुटकी ली, ‘अब जाकर तू नामी लेखक बना, तेरा भविष्य उज्ज्वल है बेटे!’

वह बोला, ‘यार, मेरी बात को सीरियसली लो। मेरी जान पर बनी है और तुम मजा ले रहे हो।’ मैं सीरियस, ‘क्या पुलिस थाने गए? धमकी की रिपोर्ट लिखवाई?’

‘क्या लिखाऊं? धमकी ‘ओरल’ थी। पुलिस तो नाम पूछती है, लेकिन धमकी वाले ने नाम बताया ही नहीं। बड़ा डर लग रहा है। बाल-बच्चे, सब परेशान हैं।’

‘जिस नंबर से धमकी आई है, वो तो फोन में होगा उसी को दे देते।’

वह बोला, ‘लेकिन दूं कैसे? उसने कहा है कि अगर पुलिस-वुलिस की, तो फिर देख लेना। अभी तो सिर्फ धमकी ही दे रहा हूं। अगली बार एक्शन ही होगा।’

‘पूछा नहीं कि आखिर बात क्या है? वह किस बात से नाराज है?’ मैंने पूछा।

वह कह रहा था, ‘तुम जो सोशल मीडिया में लिखते रहते हो, वह सब मालूम है। ज्यादा बक-बक करोगे, तो फिर सोच लेना।’

मैंने कहा, ‘तुम भी तो हर वक्त किसी की ऐसी-तैसी करते रहते हो, जिस तिस को फासिस्ट कहते रहते हो। अब अगर किसी ने तुम्हारे साथ जरा सा ‘फासिज्म’ करने की धमकी दे दी, तो रोने लगे? पहले पंगा लेते हो, फिर रोते हो, तुम भी तो कुछ कम नहीं।’

‘यानी, अब तुम भी मेरे साथ नहीं हो?’

‘मैं क्या कर सकता हूं। तुम भी तो जिस-तिस को धमकाते रहते हो।’

बात खत्म हुई, तो मैंने अपने एक ‘कॉमन फ्रेंड’ को फोन लगाया और सारी बात बताई, तो वह बोला, ‘यार, यह सब उसका ‘पब्लिसिटी स्टंट’ है। कहीं कोई धमकी-वमकी नहीं आई। वह अपनी नई किताब की ‘पब्लिसिटी’ के चक्कर में है, इसलिए यह सब कर रहा है। सब जानते हैं उसे, क्योंकि सभी यही करते रहते हैं। खुद ही खुद को धमकी दे लेते हैं, फिर कुछ दोस्तों के कान में ‘कू’ कर देते हैं कि यार, आज धमकी मिली है। ऐसा करके वे अपना भाव बढ़ा लेते हैं। इन दिनों यही साहित्य का नया फंडा है। दिल्ली में ऐसे जाने कितने हैं, जिनको कभी न कभी ऐसी धमकी मिल चुकी है और जिसके मिलते ही वे लेखकों की ‘एलीट क्लास’ में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ।’

‘यानी तुम चाहते हो कि हमारे जैसों के साथ कुछ हो जाए?’

‘नहीं... मैं हिंदी वालों की इस रचनात्मक प्रतिभा पर मुग्ध हूं कि बिना कुछ किए धरे, सिर्फ इसी तरह की नौटंकी कर-कर के वे कहां से कहां पहुंच गए और हमारे-तुम्हारे जैसे कलमघिस्सू जहां के तहां रह गए। वे ‘लुटियंस क्लब’ हो गए और हम यूं ही रह गए। वे एंटी फासिस्ट, जनतंत्रवादी, बहिष्कारवादी, हस्ताक्षरवादी, जंतर-मंतरवादी, कलम के सिपाही, गोर्की, नेरुदा, ब्रेख्त, बेंजामिन, चे ग्वेरा और जाने क्या-क्या बन गए और साहित्य में अपना करियर बना गए। किसी ने धमकी की दुकान ही खोल ली, जिसके ऊपर लिख दिया, ‘पोथी लिख-लिख जग मुआ, लेखक हुआ न कोय। तीन अक्षर धमकी मिली, लिखे सो लेखक होय।’

सच। धमकी न हो, तो आज लेखक लेखक न हो, न उसका कोई नाम हो, न नामलेवा हो। धमकी साहित्य की वह नई डिग्री है, जिसके मिलने की अफवाह मात्र से कुलेखक भी सुलेखक हो जाता है। आगे के लेखक अपने परिचय में अपनी कृतियों, पुरस्कारों और सम्मानों के साथ ऐसी धमकियों को भी डिग्रियों की तरह गिनाया करेंगे कि एक धमकी प्राप्त लेखक, दो धमकी प्राप्त लेखक, तीन धमकी प्राप्त लेखक, पांच धमकी प्राप्त लेखक या रिकॉर्डतोड़ धमकी प्राप्त लेखक।