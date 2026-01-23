Hindustan Hindi News
लोकतंत्र की मूल आत्मा संविधान में अन्तर्निहित : डॉ. विकास

संक्षेप:

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित दौलत राम कॉलेज ने शुक्रवार को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया…

Jan 23, 2026 06:43 pm IST
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित दौलत राम कॉलेज ने शुक्रवार को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया I मुख्य अतिथि प्रख्यात विधिवेत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विकास सिंह थे I

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मूल आत्मा संविधान में अन्तर्निहित है I संविधान देश के मूल आदर्शों, उद्देश्यों को आकार देता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संविधान के बुनियादी आधार हैं । संविधान जहां हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वहीं हमारे कर्तव्यों का मूल्यांकन भी करता है।

इस दौरान छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 'अलैया' ने सुमधुर संगीत से दर्शको का मन मोह लिया I कार्यक्रम में कॉलेज की उप प्राचार्य प्रोफेसर प्रीति मल्होत्रा, प्रो. पद्मश्री मुद्गल, कार्यक्रम संयोजिका डॉ. पूजा खन्ना, एन.सी.सी. प्रमुख डॉ. सुपर्णा जैन आदि लोगों ने हिस्सा लिया।