लोकतंत्र की मूल आत्मा संविधान में अन्तर्निहित : डॉ. विकास

नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित दौलत राम कॉलेज ने शुक्रवार को 77वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया I मुख्य अतिथि प्रख्यात विधिवेत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. विकास सिंह थे I

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मूल आत्मा संविधान में अन्तर्निहित है I संविधान देश के मूल आदर्शों, उद्देश्यों को आकार देता है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संविधान के बुनियादी आधार हैं । संविधान जहां हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, वहीं हमारे कर्तव्यों का मूल्यांकन भी करता है।