नोएडा में टीम एनएनए की मनमोहक प्रस्तुति ने बांधा समां
सेक्टर-137 स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची है। सर्वजनिन पूजा समिति द्वारा आयोजित भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव में शनिवार को टीम एनएनए के कलाकारों ने अपनी शानदार नृत्य प्रस्तुति से समां बांध दिया…
नोएडा। सेक्टर-137 स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची है। सर्वजनिन पूजा समिति द्वारा आयोजित भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव में शनिवार को टीम एनएनए के कलाकारों ने अपनी शानदार नृत्य प्रस्तुति से समां बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान टीम एनएनए की सदस्य एरिका चौहान और उनके साथी कलाकारों ने पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति दी। इस प्रदर्शन को देखकर दर्शकों ने तालियों के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। आयोजकों ने बताया कि सर्वजनिन पूजा समिति की ओर से यह दुर्गा पूजा महोत्सव 15 से 21 अक्तूबर तक आयोजित किया जा रहा है। सात दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन में रोजाना विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, महाआरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सेक्टर और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं।
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