समानांतरनामा अंक-4 ‘बादल सरकार शतक विशेषांक’ का विमोचन

नई दिल्ली, एजेंसी। समानांतर इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित नाट्य पत्रिका ‘समानांतरनामा’ के अंक-4 ‘बादल सरकार शतक विशेषांक’ का विमोचन मंगलवार को नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में संजना बुक शॉप पर हुआ।

विमोचन समारोह में वरिष्ठ रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर, अमिताभ श्रीवास्तव, राकेश सिंह, प्रो. अनीता गोपेश, शकील अख़्तर, गोकर्ण सिंह, हिमांशु बी. जोशी, अमृता बेरा और संजना तिवारी ने संयुक्त रूप से अंक का लोकार्पण किया।

इस विशेषांक का संपादन वरिष्ठ रंग निर्देशक अनिल रंजन भौमिक ने किया है। कार्यक्रम का आयोजन समानांतर नई दिल्ली की नई टीम द्वारा धीरज गुप्ता और अमोल विक्रम के संयुक्त संयोजन में किया गया। कार्यक्रम में वंदना शर्मा, प्रदीप कुमार, भावना, रोशन झा, राम मेहर, और संध्या नवोदिता सहित कई रंगकर्मी एवं साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।