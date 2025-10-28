Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन Samantarnama Special Issue-4 Badal Sarkar Shatak Released
समानांतरनामा अंक-4 ‘बादल सरकार शतक विशेषांक’ का विमोचन

समानांतरनामा अंक-4 ‘बादल सरकार शतक विशेषांक’ का विमोचन

संक्षेप: समानांतर इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित नाट्य पत्रिका ‘समानांतरनामा’ के अंक-4 ‘बादल सरकार शतक विशेषांक’ का विमोचन नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में संजना बुक शॉप पर हुआ।

Tue, 28 Oct 2025 09:48 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नई दिल्ली, एजेंसी। समानांतर इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित नाट्य पत्रिका ‘समानांतरनामा’ के अंक-4 ‘बादल सरकार शतक विशेषांक’ का विमोचन मंगलवार को नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में संजना बुक शॉप पर हुआ।

विमोचन समारोह में वरिष्ठ रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर, अमिताभ श्रीवास्तव, राकेश सिंह, प्रो. अनीता गोपेश, शकील अख़्तर, गोकर्ण सिंह, हिमांशु बी. जोशी, अमृता बेरा और संजना तिवारी ने संयुक्त रूप से अंक का लोकार्पण किया।

इस विशेषांक का संपादन वरिष्ठ रंग निर्देशक अनिल रंजन भौमिक ने किया है। कार्यक्रम का आयोजन समानांतर नई दिल्ली की नई टीम द्वारा धीरज गुप्ता और अमोल विक्रम के संयुक्त संयोजन में किया गया। कार्यक्रम में वंदना शर्मा, प्रदीप कुमार, भावना, रोशन झा, राम मेहर, और संध्या नवोदिता सहित कई रंगकर्मी एवं साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।

विमोचन से पूर्व कोलकाता स्थित नाट्य शोध संस्थान की निदेशिका, संस्कृतिकर्मी और बादल सरकार के नाटकों की अनुवादिका डॉ. प्रतिभा अग्रवाल ने अपने दिल्ली स्थित निवास पर इस विशेषांक का अनौपचारिक विमोचन किया था।