रागगीरी के कथक-कथा कैलेंडर का कथक केंद्र में विमोचन

उत्तर भारत के बेहद लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कथक पर आधारिक कैलेंडर को राजधानी के कथक केंद्र में बुधवार को विमोचन किया गया। कथक केंद्र की स्थापना 1964 में की गई थी। रागगीरी संस्था ने इस कैलेंडर को प्रभा खेतान फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया है।
पद्मश्री से सम्मानित कथक नृत्यांगना नलिनी अस्थाना, गौरी दिवाकर, कथक केंद्र की निदेशक वाई थेबा देवी और रागगीरी संस्था से पल्लवी सिंह ने कथक सीख रहे छात्रों के साथ कैलेंडर का विमोचन किया। भारत के अलग-अलग राज्यों से कथक सीखने वाले बच्चों ने भी इस विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
कैलेंडर को बनारस के जाने-माने कलाकार मनीष खत्री ने डिजाइन किया है। ये रागगीरी के कैलेंडर के प्रकाशन का लगातार 11वां साल है। संस्था ने कथक छात्रों में इस कैलेंडर का वितरण भी किया। साल 2026 के कैलेंडर में बनारस की महान कथक नृत्यांगना सितारा देवी से लेकर पंडित बिरजू महाराज, पंडित दुर्गा लाल, पंडित राजेंद्र गंगानी, कुमुदिनी लखिया से लेकर शोवना नारायण और प्रेरणा श्रीमाली जैसे दिग्गज कलाकारों को शामिल किया गया है।
इस कैलेंडर का मकसद शास्त्रीय कलाओं के प्रति आज की पीढ़ी को जागरूक करना है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीनों में कथक को लेकर बुनियादी जानकारी भी शामिल की गई है। इसमें कथक के इतिहास, पहनावे से लेकर इसके साहित्य तक की जानकारी को जगह दी गई है। रागगीरी संस्था इससे पहले शास्त्रीय संगीत के अलग-अलग पहलुओं पर कैलेंडर प्रकाशित कर चुकी है।
