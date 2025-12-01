कनाडा में ‘पायर’ को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का सम्मान मिला

संक्षेप: निर्देशक विनोद कापड़ी की चर्चित फिल्म ‘पायर’ ने 2025 के मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में एक बार फिर शानदार सफलता दर्ज की…

टोरंटो, कनाडा। निर्देशक विनोद कापड़ी की चर्चित फिल्म ‘पायर’ ने 2025 के मोजेक इंटरनेशनल साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में एक बार फिर शानदार सफलता दर्ज की। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ संगीत का सम्मान मिला है, जिसमें संगीत का पुरस्कार ऑस्कर विजेता संगीतकार माइकल डैना को प्रदान किया गया।

इन पुरस्कारों ने पायर की वैश्विक उपलब्धियों में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। फिल्म अब तक विश्वभर के 16 प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी है, जिनमें दो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार भी शामिल हैं, जिससे यह वर्ष की सबसे अधिक सराही गई स्वतंत्र फिल्मों में शुमार हो गई है। ये पुरस्कार विश्व प्रसिद्ध फिल्ममेकर दीपा मेहता ने प्रदान किए।

विनोद कापड़ी ने कहा, ‘दीपा मेहता जी के हाथों यह सम्मान पाना मेरे लिए एक अविस्मरणीय आशीर्वाद जैसा है। उनके काम ने विश्व सिनेमा को नई दिशा दी है। उनकी उपस्थिति ने इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया।’

कापड़ी ने कहा कि फिल्म की गूंजती कहानी, दमदार अभिनय और दिल को छू लेने वाले संगीत के लिए व्यापक प्रशंसा मिल रही है। कापड़ी ने मिसैफ की जूरी, पूरे फेस्टिवल टीम और कनाडा के दर्शकों का दिल से धन्यवाद किया, जिन्होंने फिल्म को अपार स्नेह दिया।