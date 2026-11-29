पिछले दिनों तमिलनाडु सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पंद्रह दिन के पितृत्व अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश बच्चे के जन्म से पहले या उसके जन्म लेने से छह महीने के भीतर लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा है कि कर्मचारी…

क्षमा शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

पिछले दिनों तमिलनाडु सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए पंद्रह दिन के पितृत्व अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश बच्चे के जन्म से पहले या उसके जन्म लेने से छह महीने के भीतर लिया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने कहा है कि कर्मचारी बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहे थे। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि पितृत्व अवकाश के लिए वह एक सार्वभौमिक कानून बनाए, क्योंकि अभी प्रदेशों में अलग-अलग कानून हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1997 में आए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद से ही ये छुट्टियां मिलती रही हैं, लेकिन देश के राज्यों में अलग-अलग नियम लागू हैं। जैसे, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में पिता बनने पर पंद्रह दिन की सवैतनिक छुट्टी दी जाती है। असम में चौदह दिन की छुट्टी मिलती है, जबकि केरलम में ये छुट्टियां दस दिन की ही होती हैं। केरलम के बारे में जानकर आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि इस राज्य के बारे में कहा जाता है कि यहां सौ फीसदी साक्षरता है और लंबे समय तक यहां वामपंथियों का शासन रहा है। इसके विपरीत सिक्किम और बंगाल में पिता बनने पर एक महीने की छुट्टी दी जाती है। विदेश की बात करें, तो जापान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, सिंगापुर, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों में भी पितृत्व अवकाश दिया जाता है। दुनिया के कुल 92 देशों में पिता को यह सुविधा दी जाती है। इस अवकाश के लिए पुरुषों को भारत की ही तरह पूरा वेतन मिलता है, जबकि अमेरिका जैसा विकसित देश अभी तक पितृत्व अवकाश का कोई सार्वभौमिक कानून नहीं बना सका है। बहुत सी निजी कंपनियां, जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स, नोब्रातिस आदि दुनिया भर में फैले अपने कर्मचारियों को अपनी नीति के तहत छुट्टियां देती हैं। गूगल तो गोद लेने या सरोगेसी पर भी ऐसी छुट्टियां देता है।

पूरी दुनिया में अब आम सहमति बनती जा रही है कि जब बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी माता-पिता, दोनों की है, तो फिर अवकाश भी दोनों को ही मिलना चाहिए, लेकिन अब भी सरकारी कर्मचारियों और कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छोड़कर निजी क्षेत्र में ऐसी सुविधा नहीं है। आखिर यह भेदभाव क्यों है? क्या निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मचारियों को बच्चे के जन्म के समय उस दौड़-भाग से नहीं गुजरना पड़ता, जिससे सरकारी कर्मचारी गुजरते हैं।

जब तक हमारे समाज में संयुक्त परिवार थे, महिलाएं बड़ी संख्या में नौकरियां नहीं करती थीं, तब तक शिशु की देखभाल के लिए दादी, ताई, चाची, बुआ, बड़े भाई-बहन जैसे बहुत सारे सदस्य मौजूद रहते थे। जब से परिवार एकल हुए हैं, शहरों की तरफ पलायन बढ़ा है, तब से बच्चे की पूरी जिम्मेदारी माता-पिता को ही उठानी पड़ जाती है। यदि माता-पिता, दोनों नौकरीशुदा हुए, तो आफत होती है। यह ठीक है कि अब भी घर के बुजुर्ग देखभाल के लिए आ जाते हैं। कभी कोई नाते-रिश्तेदार भी। लेकिन जहां ऐसा नहीं हो पाता, वहां नवजात शिशु की देखभाल के लिए सिर्फ माता-पिता बचते हैं। इसलिए मातृत्व अवकाश के साथ-साथ पितृत्व अवकाश भी जरूरी है। हमारे यहां लगभग 43.99 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से बहुत से तो ऐसी जगहों पर काम करते हैं, जिन्हें रोज कुआं खोदना और पानी पीना पड़ता है, यानी दिहाड़ी मजदूरी। देखा जाए, तो इनमें से अधिकांश के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती। सरकारी नौकरी के मुकाबले इनके कामों में मेहनत भी बहुत होती है। आखिर ये पुरुष भी पिता बनते हैं। इनकी स्त्रियां भी मां बनती हैं।

सोचने की बात है, क्या ये महिलाएं मां नहीं? इन्हें मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं? इसी तरह, इनके पति को पितृत्व अवकाश क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या शिशु की देखभाल की जरूरत सिर्फ संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को ही होती है? गरीब की कोई सुनवाई कहीं क्यों नहीं है? मातृत्व या पितृत्व अवकाश तो छोड़िए, इन्हें सामान्य छुट्टियां तक नहीं मिलतीं। तकनीक लगातार बदल रही है, कानून आए दिन बदलते हैं, उनमें नए-नए बदलाव भी होते हैं, मगर हर रोज काम करके अपना जीवन-यापन करने वालों की सुध कोई नहीं लेता।