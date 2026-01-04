नए साल में नई उड़ान भरने को तैयार अर्थव्यवस्था

संक्षेप: नया साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ समाचार लेकर आया है और साथ ही बड़ी चुनौती भी। 2025 के खत्म होते-होते सरकार ने एलान किया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यही नहीं, अगले ढाई-तीन साल मेें जर्मनी को पछाड़कर यह तीसरी सबसे…

आलोक जोशी, वरिष्ठ पत्रकार नया साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शुभ समाचार लेकर आया है और साथ ही बड़ी चुनौती भी। 2025 के खत्म होते-होते सरकार ने एलान किया कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यही नहीं, अगले ढाई-तीन साल मेें जर्मनी को पछाड़कर यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि, इन आंकड़ों की औपचारिक पुष्टि इस वर्ष ही होगी, जब दुनिया भर की जीडीपी के आधिकारिक आंकड़े जारी होंगे। सरकारी बयान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अब 4.18 लाख करोड़ डॉलर का हो गया है और उसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अनुमान है कि साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 7.3 लाख करोड़ डॉलर या ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा।

आईएमएफ के आकलन में भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 4.51 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने जा रही है, जबकि जापान के लिए यह आंकड़ा 4.46 ट्रिलियन डॉलर रहेगा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है कि आप लाइन में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। यह पिछले कुछ सालों की भारत की तेज तरक्की और घरेलू मांग में मजबूती का नतीजा है। बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी में 8.2 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई, जो पिछली छह तिमाही में सबसे तेज रफ्तार थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि 2025-26 में भारत की वास्तविक विकास दर या रियल रेट ऑफ ग्रोथ 6.2 से 6.5 प्रतिशत के बीच रह सकती है। यह शेष दुनिया के औसत से काफी ऊपर है। इस चुनौतीपूर्ण समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपने बराबर या बड़े देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है।

सवाल यह है कि तरक्की की यह रफ्तार क्या यूं ही जारी रहेगी? हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जीडीपी के विशाल आकार के सामने भारत की जनसंख्या भी विकराल हो चुकी है। आकार में भारतीय अर्थव्यवस्था भले आगे बढ़ गई हो, पर जब इसे प्रति-व्यक्ति आय या प्रति-व्यक्ति जीडीपी जैसे पैमाने पर कसा जाता है, तब हम जापान के मुकाबले बहुत पीछे हो जाते हैं।

लगभग तीन दशक बाद जापान में ब्याज दरें फिर से बढ़नी शुरू हुई हैं और दुनिया से पूंजी का प्रवाह फिर जापान की तरफ हो रहा है। ऐसे में, यह मानकर बैठ जाना गफलत होगी कि जापान रेस में पीछे छूट गया है और आगे मैदान साफ है। हां! जर्मनी और जापान को अलग रखकर भारत की तस्वीर देखें, तो यह साफ है कि पिछले कुछ साल, बल्कि दशकों में भारत की तरक्की के पीछे क्या-क्या कारक रहे हैं- युवा आबादी, लगातार फैलता मध्यवर्ग, अर्थव्यवस्था का तेज डिजिटलीकरण और निर्यात में मजबूती, खासकर सेवाओं का निर्यात इसमें बड़ी भूमिका निभाता रहा है। अब यहां से आगे आर्थिक व औद्योगिक विकास की रफ्तार इस बात से तय होनी है कि बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना निवेश होता है व औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा एवं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में बेहतर बनने के लिए क्या-क्या किया जाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को परेशानी में डालने वाले इस समय दो बड़े कारण मौजूद हैं- अमेरिकी टैरिफ और डॉलर के मुकाबले कमजोर रुपया। अमेरिकी डॉलर 91 रुपये के पार जा चुका है और 89-90 के बीच झूल रहा है। पिछले कई सालों में यह रुपये का सबसे कमजोर स्तर है। इसके कई कारण सामने हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक या एफपीआई पिछले लगभग पूरे साल जबर्दस्त बिकवाली करते रहे। अनुमान है कि साल भर में उन्होंने भारत के बाजार से करीब 18 अरब डॉलर की रकम निकाली है। इसने भी रुपये पर दबाव बनाया व डॉलर की मांग बढ़ने के साथ व्यापार के मोर्चे पर भी माहौल काफी अनिश्चित हो गया है। अमेरिकी टैरिफ की वजह से न सिर्फ निर्यात कारोबार पर असर पड़ा है, बल्कि कंपनियों के लिए भविष्य की योजना बनाना भी मुश्किल हो गया है।

कहा जा सकता है कि आकार के मामले में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी बड़ा बनता जा रहा है, पर उसके सामने काफी बड़े जोखिम और चुनौतियां भी मौजूद हैं। इनको समझना और इनके बीच सबका साथ सबका विकास का रास्ता निकालना ही आगे की राह को हमवार करेगा।