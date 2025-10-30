जब शरणार्थियों का सबसे बड़ा सहारा बने पटेल

संक्षेप: सरदार वल्लभभाई पटेल 1946 में राजधानी दिल्ली आ गए थे। उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में गृह विभाग सौंपा गया गया। उसके बाद उनका सारा वक्त 1 एपीजे अब्दुल कलाम रोड (पहले औरंगजेब रोड) के आवास में गुजरता…

विवेक शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार सरदार वल्लभभाई पटेल 1946 में राजधानी दिल्ली आ गए थे। उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में गृह विभाग सौंपा गया गया। उसके बाद उनका सारा वक्त 1 एपीजे अब्दुल कलाम रोड (पहले औरंगजेब रोड) के आवास में गुजरता या फिर नॉर्थ ब्लॉक में। वह सुबह-शाम कामकाज में लगे रहते। सरदार पटेल ने इन्हीं दोनों जगहों से आजादी के बाद 562 रियासतों को भारत में मिलाने की योजना बनाई और उसे लागू भी किया। यहीं रहते हुए उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ हैदराबाद पर पुलिस एक्शन की रणनीति बनाई। इसे ‘ऑपरेशन पोलो’ कहा गया, जो 13 सितंबर, 1948 को सुबह 4 बजे शुरू हुआ। इसके बाद हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया।

भारत के विभाजन के समय लाखों हिंदू और सिख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी विस्थापन घटनाओं में से एक थी। सरदार पटेल ने, जो उस समय गृह मंत्री और उप-प्रधानमंत्री थे, इन शरणार्थियों के पुनर्वास और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दृढ़ता और प्रशासनिक कुशलता ने लाखों जीवन बचाए और उन्हें नई जिंदगी दी। सरदार पटेल दिल्ली में सब्जी मंडी, सेंट स्टीफंस अस्पताल व अन्य जगहों का दौरा करते थे और शिविरों में रह रहे शरणार्थियों की समस्याओं को निपटाते थे। शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या आवास, भोजन और रोजगार की थी। सरदार पटेल की पहल पर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में बड़े-बड़े शिविर लगाए गए। कुरुक्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर स्थापित किया गया, जहां लाखों लोग ठहरे। आपको राजधानी के शरणार्थी इलाकों में अब भी वैसे बुजुर्ग मिल जाएंगे, जो बताएंगे कि किस तरह से सरदार पटेल शरणार्थियों के साथ खड़े थे। उन्हीं की कोशिशों से 1948 में भारत की पहली शरणार्थी कॉलोनी ओल्ड राजेंद्र नगर बनी।

सरदार पटेल ने शरणार्थियों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया। स्कूल, अस्पताल व व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए। उन्होंने अपनी सरकार पर दबाव डाला कि शरणार्थियों के मुद्दों पर जोर दिया जाए। 1948 में ‘डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (कंपनसेशन ऐंड रिहैबिलिटेशन) ऐक्ट’ पास करवाया, जो संपत्ति मुआवजे का कानूनी आधार बना। पटेल की दूरदर्शिता से कई शरणार्थी सफल उद्यमी बने, जैसे पंजाबी व सिंधी समुदाय। आज दिल्ली व देश के कई शहरों में कई इलाके शरणार्थियों की मेहनत से चमकते हैं। सरदार पटेल को ‘लौह पुरुष’ इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने विभाजन की आग में भी राष्ट्र को एकजुट रखा। उनके योगदान से लाखों परिवारों को नई उम्मीद मिली, जो देश की प्रगति का आधार बने।

सरदार पटेल के दफ्तर से सिविल लाइंस स्थित मेटकाफ हाउस की दूरी करीब 15 किलोमीटर होगी। उन्होंने यहीं पर 21 अप्रैल, 1947 को अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा सम्मेलन में नौकरशाहों (तत्कालीन आईसीएस) व भविष्य के आईएएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया था। यह भाषण स्वतंत्रता के ठीक पहले का था, जब देश विभाजन और अराजकता की आशंका से घिरा था। उन्होंने कहा था, ‘आपकी निष्ठा संविधान और राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति, दल या समुदाय के प्रति। आपको राजनीतिक दबावों से ऊपर निष्पक्ष और निडर होकर काम करना है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना आपका परम कर्तव्य है। कोई भी कीमत चुकानी पड़े, देश टूटने न पाए।’ उन्होंने साफ किया था कि ‘आने वाला समय कठिन है। दंगे, विभाजन, अराजकता, इन सबमें आपको लौह इच्छाशक्ति से काम लेना है।’ सरदार पटेल ने उन आला सरकारी अफसरों से कहा था , ‘आप शासक नहीं, सेवक हैं। जनता की सेवा में ही आपकी सार्थकता है।’ क्या अब सरदार पटेल की सीख को आला अधिकारी मानते हैं ?

सरदार पटेल का 15 दिसंबर, 1950 को मुंबई (तब बंबई) में निधन हो गया। वह दिल्ली की कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए मुंबई चले गए थे। अफसोस, उनके सरकारी आवास पर स्मारक अब तक नहीं बन सका है।