क्या केरलम इस चुनाव में भी सबको चौंकाएगा

आगामी 9 अप्रैल को केरलम व पुडुचेरी विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। केरलम में 140 सीटों पर मुकाबला है। मुख्य रूप से यह माकपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) और कांग्रेस की सदारत वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) के बीच है…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार आगामी 9 अप्रैल को केरलम व पुडुचेरी विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। केरलम में 140 सीटों पर मुकाबला है। मुख्य रूप से यह माकपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) और कांग्रेस की सदारत वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) के बीच है। भारतीय जनता पार्टी इन दोनों गठबंधनों को चुनौती दे रही है, जिससे कुछ इलाकों में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।

30 सदस्यों वाली पुडुचेरी विधानसभा के पास सीमित शक्तियां हैं, क्योंकि यह एक केंद्रशासित प्रदेश है। यहां दो मुख्य राष्ट्रीय दलों- भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। इनको क्षेत्रीय दलों का सहयोग प्राप्त है। केंद्रशासित प्रदेश कानून के अनुसार, केंद्र सरकार यहां की विधानसभा में तीन सदस्यों को नामित कर सकती है। इस तरह भाजपा यहां तीन सीटों की बढ़त के साथ शुरुआत करेगी। केरलम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन लगातार तीसरी पारी के लिए जोर लगा रहे हैं। अगर वह सफल होते हैं, तो एक तरह का चमत्कार ही होगा, क्योंकि उनकी दूसरी पारी भी माकपा के लिए निरंतरता में पहली बार ही आई थी। वह अपनी सरकार के कामों का प्रचार तो कर ही रहे हैं, यूडीएफ और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ सांप्रदायिक व मौकापरस्त ठहरा रहे हैं। हालांकि, उनके लोग खुद पार्टी छोड़ रहे हैं। पिनराई टिकट बांटने में सबसे आगे हैं और अपनी पार्टी के लिए जोरदार अभियान चला रहे हैं। वाम मोर्चे का हिंदुओं में मजबूत आधार है। इसीलिए, सबरीमाला और पद्मनाभ मंदिर में सोना चोरी के आरोपों से पार्टी सकपकाई हुई है और उसने इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बदल दी है। यह भाजपा के प्रचार अभियान का दबाव ही कहा जाएगा कि 10 से 50 साल आयु की महिलाओं के मंदिर प्रवेश का समर्थन कर रही माकपा ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि कोर्ट को इस मामले में कोई भी फैसला देने से पहले हिंदू धर्मगुरुओं के अलावा, धर्म विशेषज्ञों और इतिहासकारों से सलाह लेनी चाहिए।

दूसरी तरफ, कांग्रेस मुसलमानों व ईसाइयों के अपने वोट बैंक को लेकर आश्वस्त है और सबरीमाला मुद्दे पर पिनराई सरकार पर हमलावर है। उसे उम्मीद है कि नाराज हिंदुओं के वोट भी उसे मिल सकते हैं। जवाबी हमले में वाम मोर्चा कांग्रेस को भाजपा की बी-टीम बता रही है। कांग्रेस ने पार्टी के अंदरूनी कलह को फिलहाल दबा दिया है, मगर राज्य में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार उभर आए हैं। अस्पताल में भर्ती अपनी बीमार मां सोनिया गांधी की देखभाल के लिए शुरुआत में राहुल और प्रियंका प्रचार से दूर रहे, अब आखिरी दौर में वे उतर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम नगर-निगम में विजयी भाजपा 2024 के संसदीय चुनाव की तरह चुनिंदा सीटों पर ही अपना सारा जोर लगा रही है। यद्यपि, पार्टी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उसका असली इरादा खेल बिगाड़ना है। पार्टी ने खुद माना है कि अगर वह एक दर्जन सीटें भी जीत ले, तो उसे खुशी होगी।

पुडुचेरी में दो गठबंधनों- एनडीए और यूपीए के बीच सीधे-सीधे मुकाबला है। एनडीए में जहां अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख है, जो 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं भाजपा को 10 सीटें मिली है। इस गठबंधन में अन्नाद्रमुक और लोक जनशक्ति (स्थानीय पार्टी) दो-दो सीट पर लड़ रही हैं। उधर, यूपीए में भारी उठापटक के बाद कांग्रेस ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बाकी 14 सीटें द्रमुक के लिए छोड़ दी हैं। यूपीए में मामला तब और उलझ गया था, जब द्रमुक के लिए छोड़ी गई सीटों में से पांच पर कांग्रेस के नेताओं ने पर्चा दाखिल कर दिया।

वैचारिक पक्ष चाहे जो भी हो, मगर पुडुचेरी के मतदाता अमूमन केंद्र में सत्तारूढ़ दल का ही समर्थन करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे केंद्र से ही मिल रहे हैं। दरअसल, इस नगर-प्रदेश के पास पर्यटन के अलावा राजस्व का अपना कोई बड़ा स्रोत नहीं है। पुडुचेरी अब आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहां हर साल 20 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। हालांकि, उसके पास बुनियादी सुविधाएं, अच्छी सड़कें, पुल या बिजली की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह विकास के लिए तरस रहा है।