अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। इनमें एक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी हैं। इसके मुताबिक, बैंकों से कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत मिलते हैं…

मधुरेंद्र सिन्हा,वरिष्ठ पत्रकार अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। इनमें एक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ी हैं। इसके मुताबिक, बैंकों से कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत मिलते हैं।

आंकड़े बता रहे हैं कि जुलाई 2026 तक देश के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण में पिछले साल के मुकाबले 17.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा कर्ज लेने की गति तेज हुई है। इससे जमा और ऋण के अनुपात में सुधार हुआ है। मई के आंकड़ों के मुताबिक, कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा कर्ज लेने में पिछली मई की तुलना में 18.3 फीसदी की तेजी आई है। यह तेजी साल 2012 के बाद सबसे अधिक है, जो अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। अमेरिकी वित्तीय सेवा और निवेश बैंकिंग कंपनी ‘मॉर्गन स्टेनली’ के मुताबिक, 13 साल में इस बढ़ोतरी के पीछे घरेलू मांग में वृद्धि, थोक मूल्यों में तेजी और रिजर्व बैंक द्वारा नियमों में ढील देने का हाथ है। बड़ी-बड़ी कंपनियों द्वारा ऋण लेने में तेजी इसका बहुत बड़ा कारक है। ब्रोकर सर्विस विशेषज्ञों के मुताबिक, बड़े औद्यगिक घराने निवेश के लिए धन जुटा रहे हैं और इसीलिए वे पहले से ज्यादा ऋण ले रहे हैं।

मुद्रा बाजार की ब्याज दरों में इन दिनों तेजी है। जहां से ये कपंनियां ऋण उठाती हैं, वहां पहले कम दरों पर कर्ज मिल जाता था, लेकिन दरों में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनियों ने निवेश के लिए फिर से बैंकों की ओर रुख किया है। कोविड महामारी के काल में कई कंपनियों ने अपने ऋण लौटा दिए थे, जिससे चिंता काफी बढ़ गई थी, लेकिन अब इसमें काफी सुधार हो गया है।

विशेषज्ञ ऋण की मांग में तेजी के तीन मुख्य कारण बताते हैं- पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी, बेहतर निर्यात स्थिति और घरेलू खपत का बरकरार रहना। भारत उन देशों में है, जहां घरेलू मांग की स्थिति मजबूत है, जिससे जीडीपी विकास को बढ़ावा मिलता रहता है। महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बाद भी भारतीयों की खपत में कमी नहीं हुई है। यह अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। देश का बड़ा तबका, यानी मध्यवर्ग खर्च कर रहा है। बेशक, इसका कुछ हिस्सा उधारी पर आधारित है, यानी लोग बैंकों या गैर-बैंकिंग संस्थाओं से ऋण लेकर भी खरीदारी कर रहे हैं। लोगों में किस्तों पर सामान खरीदने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई है।

एक अहम बात यह देखने में आई है कि आवासीय मकानों के लिए ऋण लेने की प्रवृत्ति में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मकान के लिए बड़े पैमाने पर ऋण लिए जा रहे हैं। भारत का आवासीय क्षेत्र या रियल एस्टेट बहुत बड़ा हो चुका है और देश के हर हिस्से में इसमें काम हो रहा है। भारत का रियल एस्टेट बाजार इस समय 585 अरब डॉलर का है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 9.63 फीसदी की दर से बढ़ रहा है और साल 2031 तक इसके लगभग 925 अरब डॉलर के होने का अनुमान है। मतलब साफ है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में ऋण की मांग और बढ़ेगी।

भारत ऋण की मांग में बढ़ोतरी वाले जापान, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया और ताइवान जैसे देशों के साथ खड़ा है। बाकी अन्य देशों में यह बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। इसका अर्थ यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी के दौर से गुजर रही है और इस पर अमेरिका-ईरान या रूस-यूक्रेन युद्धों का खास असर नहीं दिख रहा है। पेट्रोल-डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को न केवल कॉरपोरेट, बल्कि ग्राहकों ने भी स्वीकार कर लिया है। आर्थिक विश्लेषक मान रहे हैं कि आने वाले समय, यानी 2027 में बैंकों के ऋण वितरण में थोड़ी कमी आ सकती है और उसका कारण यह हो सकता है कि बड़ी कंपनियां सस्ते ऋण की तलाश करेंगी।

मुद्रा बाजार में इस समय बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। उधर खुदरा ग्राहकों के लिए भी ऋण लेना आसान होता जा रहा है। इंटरनेट के तीव्र विकास और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल से तरह-तरह के ऋण विकल्पों के बारे में जानना भी अब आसान हो गया है। कर्जदाता वित्तीय संस्थाएं अब खुद ग्राहकों के पास आकर लुभावने ऑफर दे रही हैं। सरकार ने भी कई तरह की पाबंदियां हटा दी हैं। इस कारण से कर्ज की मांग में बढ़ोतरी की गुंजाइश बहुत है और यह आने वाले समय में दिखेगी भी।