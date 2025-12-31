सेहत की दुनिया में जरूरी सुधारों का रहा यह साल

संक्षेप: स्वास्थ्य का मुद्दा आमतौर पर सकारात्मक कारणों से सुर्खियों में नहीं आता। साल 2025 को ही लें, तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी खबर कुछ राज्यों में नकली कफ सिरप से बच्चों की मौत रही है। दूसरी खबर दिल्ली में वायु प्रदूषण की रही…

चंद्रकांत लहारिया, वरिष्ठ चिकित्सक और महामारी विशेषज्ञ स्वास्थ्य का मुद्दा आमतौर पर सकारात्मक कारणों से सुर्खियों में नहीं आता। साल 2025 को ही लें, तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी खबर कुछ राज्यों में नकली कफ सिरप से बच्चों की मौत रही है। दूसरी खबर दिल्ली में वायु प्रदूषण की रही, हालांकि साल के अंत में भारत ने पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर दूसरे विश्व सम्मेलन की मेजबानी की, जो बड़ी बात है।

इस पूरे साल देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘डिजिटल हेल्थ इंटीग्रेशन’ और एआई का इस्तेमाल बढ़ते देखा गया। ‘ई-संजीवनी’ व ‘टेली-मेंटल हेल्थ सर्विसेज’ जैसे डिजिटल मंचों को ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में प्रसारित करने की कोशिश की गई। इसी तरह, मलेरिया में तेजी से कमी आई है। 2017 से 2023 के बीच इस बीमारी में 69 प्रतिशत और मृत्यु में 68 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। तमाम शोध व आंकड़े बताते हैं कि टीबी जैसी संक्रामक बीमारियों में कमी तो आई, पर डायबिटीज, हृदय रोग, मोटापा व कैंसर जैसे असंक्रामक राेग तेजी से बढ़े हैं। यह बताता है कि पारंपरिक संक्रामक रोगों पर नियंत्रण से ज्यादा जरूरी, रोकथाम और स्थायी देखभाल करना है।

इस साल कुछ बड़े सुधार हुए हैं। जैसे, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम से जीएसटी हटने से लाखों परिवारों को सहूलियत हुई और बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य बीमा हुए। मानसिक स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा को पहचान मिली। विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिये आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) पद्धतियों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलना पारंपरिक दवाओं को व्यापक बनाने के भारतीय प्रयास का नतीजा है।

हालांकि, कई काम अब भी शेष हैं। जैसे, अस्पतालों को अब ‘पोस्ट-हॉस्पिटल’ केयर और घर पर ही इलाज की सुविधा पर ध्यान देना चाहिए, ताकि डायबिटीज या हाई बीपी जैसी बीमारियों के मरीजों को अस्पताल नहीं जाना पड़े। वैसे, लोगों को भी घरेलू स्तर पर कुछ आदतें बना लेनी चाहिए। जैसे- वे अस्वास्थ्यकर, वसा, नमक व चीनी युक्त भोजन कम करें। नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। बचाव के उपाय इस कदर किए जाएं कि नए साल में हम अंतिम उपाय के तौर पर ही अस्पताल का रुख करें। जिस तरह से देश में असंक्रामक बीमारियों की बारंबारता बढ़ रही है, हमारी पहली रणनीति रोकथाम की होनी चाहिए। हाई बीपी, डायबिटीज, कैंसर और मोटापे को रोकने के लिए उसकी जांच-पड़ताल, जीवन-शैली में सुधार और बड़े स्तर पर टीकाकरण को आवश्यक बनाने की जरूरत है। इनमें सर्वाइकल कैंसर के लिए एचपीवी और वृद्धावस्था में लगाए जाने वाले टीके भी शामिल हैं। चयापचय (मेटाबोलिज्म) संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जीवन-शैली में बदलाव व सार्वजनिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। इसके लिए थाईलैंड के ‘प्रिवेंटिव हेल्थ हॉस्पिटल’ से सबक लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से कैंसर की रोकथाम की असम की पहल को बड़े पैमाने पर अपनाने की जरूरत है।

दवाओं के मामले में 2025 में बहुत विकास हुआ है। उदाहरण के लिए, 2025 में एक नई दवा ‘लेनाकापाविर’ टीका आया, जो साल में दो बार लगाने से एचआईवी संक्रमण को रोका जा सकता है। इसे जून में अमेरिकी नियामक संस्था ने मंजूरी दी थी और जुलाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मान्यता दे दी। कंपनी ने इसे जेनेरिक बना देने की हामी भर दी है। भारत इससे लाभ उठाकर दुनिया के लिए सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध करवा सकता है। इसी तरह, अपने यहां टीबी एक बड़ी चुनौती है। इस मोर्चे पर अच्छी खबर यह है कि चार टीकों का परीक्षण आखिरी चरण में है। टीबी में ‘सोरफेक्विलाइन’ नामक नई एंटीबायोटिक ने भी उम्मीद जगाई है और यह भारत में टीबी से लड़ने के लिए ‘गेम चेंजर’ साबित हो सकती है। हालांकि, बेवजह दवा सेवन से परहेज किया जाना चाहिए। इस बारे में सार्वजनिक शिक्षण जरूरी है।

अगले साल सबसे जरूरी कदम होगा, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति व ज्ञान का इस्तेमाल बढ़ाना। स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए। स्कूल न केवल शिक्षा, बल्कि पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जरूरी जागरूकता फैलाने के भी संस्थान बनें। उम्मीद है, वर्ष 2026 स्वास्थ्य के मामले में अधिक यादगार साबित होगा।