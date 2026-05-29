बांस, भांग और केले से संभव होगी हरित फाइबर क्रांति

फाइबर के साथ भारत का 5,000 साल पुराना सभ्यतागत संबंध है, जो हमारे गांवों, हमारी परंपराओं और सामूहिक पहचान में गहरे गुंथा हुआ है। ‘बुनी हुई हवा’ कहलाने वाली मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मलमल से लेकर संसार के सभी महाद्वीपों तक फैली…

गिरिराज सिंह,केंद्रीय वस्त्र मंत्री फाइबर के साथ भारत का 5,000 साल पुराना सभ्यतागत संबंध है, जो हमारे गांवों, हमारी परंपराओं और सामूहिक पहचान में गहरे गुंथा हुआ है। ‘बुनी हुई हवा’ कहलाने वाली मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध मलमल से लेकर संसार के सभी महाद्वीपों तक फैली भारतीय कारीगरी तक फाइबर हमेशा से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा रहा है। आज, जब दुनिया क्रांतिकारी वैश्विक स्थिरता के कगार पर खड़ी है, तब यही प्राचीन ज्ञान हमारी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्ति है।

दशकों तक केले के पेड़ के तने को बेकार मानकर फेंक दिया जाता था, लेकिन आज वही बायोमास प्रीमियम फाइबर बनकर निर्यात बाजारों की मांग पूरी कर रहा है, ग्रामीण आजीविका को सशक्त बना रहा है और इस कृषि अवशेष को राष्ट्रीय आय में बदल रहा है। अपशिष्ट से समृद्धि तक, स्थानीय प्रचुरता से वैश्विक अवसर तक- यही भारत की ‘न्यू एज फाइबर’ मुहिम का सार है, जो हरित सामग्रियों और भविष्य के लिए तैयार वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है। न्यू एज फाइबर पौधा-आधारित ऐसे टिकाऊ पदार्थ हैं, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ते हैं। बांस, भांग, केला, फ्लैक्स, रेमी, सिसल, आक-मदार व कपोक जैसे फाइबर सदियों से मौजूद रहे हैं, पर अब इन्हें वस्त्र उद्योग, रक्षा, बायोडिग्रेडेबल कंपोजिट्स और प्रीमियम उत्पादों में महंगे उपयोगों के लिए नए सिरे से खोजा जा रहा है। ये हरित भविष्य के लिए भारत के प्राकृतिक फाइबर भंडार का विस्तार कर रहे हैं। बढ़ती आय, वैश्विक स्थिरता संबंधी अनिवार्यताएं व ट्रेसेबल सोर्सिंग की जरूरतें वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को पूरी तरह बदल रही हैं और एक फाइबर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रही हैं। दुनिया तेजी से वही तलाश रही है, जिसे भारत प्रदान कर सकता है- नैतिक, टिकाऊ और उच्च-प्रदर्शन वाले प्राकृतिक फाइबर।

साल 2026-31 के लिए 5,664 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाले ‘मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी’ में न्यू एज फाइबर्स के वास्ते 300 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है। इस प्रयास को और सशक्त बनाते हुए केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित राष्ट्रीय फाइबर मिशन के तहत एक व्यापक रणनीतिक ढांचा विकसित किया गया है। यह चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है- खेती व कच्चे माल के विकास के लिए कृषि-सूत्र, अनुसंधान व नवाचार के लिए-इन्फिनिटी, अवसंरचना व उद्यम सृजन के लिए ग्राम-सेतु और ब्रांडिंग व बाजार विकास के लिए जीएमपीएस।

नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन को 18 वर्षों के अनुसंधान के बाद एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब इसका उपयोग रक्षा क्षेत्र में, विशेषकर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में तैनात सैनिकों के लिए स्लीपिंग बैग बनाने में किया जा रहा है। ये बैग पॉलिएस्टर विकल्पों की तुलना में 10 फीसदी हल्के, ऊन से अधिक गर्म और सीएलओ/सेल प्रमाणित हैं। 5.5 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि पर बिना उर्वरक के उगाए जाने पर आक-मदार किसानों को प्रति एकड़ 1.5-2 लाख रुपये सालाना की आय प्रदान करने की क्षमता रखता है।

केला प्रतिवर्ष करीब 18 लाख टन फाइबर-उत्पादन की क्षमता रखता है, जबकि बांस प्रति हेक्टेयर 60 टन तक बायोमास उत्पादन करने की। भांग भी एक उभरता हुआ वैश्विक बाजार बन रहा है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसकी खेती की अनुमति है। फ्लैक्स, सिसल, रेगी, पीएएलएफ, बिछुआ या नेटल और कपोक जैसे फाइबरों के साथ मिलकर ये सभी भारत के टिकाऊ व प्राकृतिक फाइबर आधार का निरंतर विस्तार कर रहे हैं। भारत की वास्तविक शक्ति किसी एक फाइबर में नहीं, बल्कि उनको समझदारी से संयोजित करने में निहित है, जैसे थर्मल हल्केपन के लिए आक-मदार, गरमाहट के लिए ऊन, ब्रीदेबिलिटी के लिए बांस और कोमलता के लिए कपास।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5एफ विजन (फार्म, फाइबर, फैक्टरी, फैशन और फॉरेन) से प्रेरित भारत की ग्रीन फाइबर क्रांति कोई दूर का सपना नहीं है। रणनीति तय है, संस्थान सक्रिय हैं, विज्ञान प्रमाणित हो चुका है और उद्यमी तैयार हैं। आज भारत अपनी वस्त्र गाथा का महान अध्याय लिख रहा है।