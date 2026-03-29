ईश्वर के दरबार में कोई भी ‘वीआईपी’ नहीं होता

धार्मिक स्थल वे विरल स्थान हैं, जहां समाज को अपनी बनाई हुई ऊंच-नीच की दीवारें पीछे छोड़ देनी चाहिए। वे केवल पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसी नैतिक कल्पना के साकार रूप हैं, जहां मनुष्य अपनी सामाजिक पहचान, मसलन जाति…

मनोज झा,सदस्य, राज्यसभा धार्मिक स्थल वे विरल स्थान हैं, जहां समाज को अपनी बनाई हुई ऊंच-नीच की दीवारें पीछे छोड़ देनी चाहिए। वे केवल पूजा के केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसी नैतिक कल्पना के साकार रूप हैं, जहां मनुष्य अपनी सामाजिक पहचान, मसलन जाति, वर्ग, पद और प्रतिष्ठा- से ऊपर उठकर स्वयं को एक साधारण श्रद्धालु के रूप में देखता है। ऐसे स्थानों पर ‘वीआईपी दर्शन’ या विशेषाधिकार प्राप्त पहुंच की व्यवस्था इस मूल भावना को न केवल खंडित करती है, बल्कि आस्था को भी एक ऐसी कतार में बदल देती है, जो हैसियत के आधार पर विभाजित होती है। समता के सिद्धांत पर आधारित गणराज्य में इस प्रथा पर गंभीरता से पुनर्विचार ही नहीं, बल्कि इसे समाप्त करने की बात होनी चाहिए, ताकि भक्ति समान रहे, भले ही समाज के समान होने में थोड़ा और वक्त लग जाए।

भारत की आध्यात्मिक परंपराओं के केंद्र में ईश्वर के समक्ष समता का विचार गहराई से निहित है। भक्ति आंदोलन ने मध्यकालीन समाज में व्याप्त कठोर पदानुक्रमों को चुनौती देते हुए यह स्थापित किया कि ईश्वर तक पहुंच किसी विशेष वर्ग का विशेषाधिकार नहीं है। कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंदिर और मस्जिद की दीवारों से परे भी ईश्वर का वास है और गुरु नानक ने मनुष्य की समता को आध्यात्मिक सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। इन परंपराओं ने बार-बार रेखांकित किया कि आध्यात्मिक मूल्य न तो जन्म से तय होते हैं, न धन से और न ही सत्ता से। इसलिए, ‘वीआईपी दर्शन’ की व्यवस्था अपने स्वरूप में ही उस पवित्र स्थल तक पहुंच को अलग-अलग स्तर में बांट देती है, जो इस गहरी परंपरा की आत्मा के प्रतिकूल है।

सांविधानिक दृष्टि से भी यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 केवल औपचारिक कानूनी समता की बात नहीं करते, बल्कि समान गरिमा और समान पहुंच के आदर्श को भी स्थापित करते हैं। असाधारण परिस्थितियों में, जैसे किसी संवेदनशील पद पर आसीन व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कुछ विशेष व्यवस्थाएं अपरिहार्य हो सकती हैं। किंतु इन अस्थायी और अपवाद उपायों को सामान्य और नियमित प्रथा में बदल देना एक अलग ही नैतिक प्रश्न खड़ा करता है। जब ‘वीआईपी दर्शन’ एक संस्थागत रूप ले लेता है, तब यह न केवल एक सुविधा बनकर रह जाता है, बल्कि एक संदेश भी देता है कि आस्था के इस साझा क्षेत्र में भी कुछ लोग दूसरों से ऊपर हैं। यही संदेश उस मूल भावना के विपरीत है, जिसके कारण धार्मिक स्थल समाज में एक विशेष स्थान रखते हैं।

इस संदर्भ में यह समझना भी बहुत आवश्यक है कि धार्मिक संस्थाएं समाज से अलग नहीं होतीं; वे उसी समाज का विस्तार होती हैं। यदि समाज में विषमता है, तो उसका प्रभाव इन संस्थानों पर भी पड़ता है, लेकिन यही वह स्थान भी है, जहां समाज अपनी कमियों से ऊपर उठने का प्रयास करता है। यदि धार्मिक स्थल भी उन्हीं विषमताओं को दोहराने लगें, तो वे अपने उस नैतिक उद्देश्य से दूर चले जाते हैं, जिसके कारण उनका अस्तित्व सार्थक बनता है। आगे का रास्ता न तो सरल है और न ही तात्कालिक। इसके लिए एक व्यापक सामाजिक और संस्थागत सहमति की आवश्यकता होगी। मंदिर प्रशासन, राज्य संस्थाएं और समाज- सभी को मिलकर यह तय करना होगा कि किस प्रकार ऐसी व्यवस्थाएं विकसित की जाएं, जो एक ओर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा जैसी व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करें और दूसरी ओर, समता के मूल सिद्धांत से किसी भी कीमत पर समझौता न करें। तकनीकी समाधान, बेहतर बुनियादी ढांचा, समय-आधारित प्रवेश प्रणाली और पारदर्शी प्रक्रियाएं- ये ऐसे उपाय हो सकते हैं, जो विशेषाधिकार के बिना भी सुव्यवस्था सुनिश्चित कर सकते हैं।

इस दिशा में यदि कोई सार्थक शुरुआत करनी है, तो वह इस सरल किंतु गहन बोध से हो कि ईश्वर की दृष्टि में कोई भी ‘वीआईपी’ नहीं होता। वहां न पद की ऊंचाई मायने रखती है, न प्रतिष्ठा का शोर; वहां केवल श्रद्धा की निस्तब्धता सुनी जाती है। आस्था का दरबार बराबरी का होता है, जहां हरेक सिर झुकने पर एक सा हो जाता है और यही वह सत्य है, जो हमारे समाज और हमारी सरकारों को भी सीखना चाहिए।