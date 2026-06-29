तेहरान से रिश्ते सुधारने का यह सही समय

अगर अमेरिका ने 2018 में भारत पर ईरान से रिश्ते सीमित करने का दबाव न डाला होता, तो हमारा सालाना द्विपक्षीय व्यापार संभवत: 20 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका होता और हम रोजाना 6,50,000 बैरल कच्चा तेल उससे आयात शामिल होता…

नितिन पई,निदेशक, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन अगर अमेरिका ने 2018 में भारत पर ईरान से रिश्ते सीमित करने का दबाव न डाला होता, तो हमारा सालाना द्विपक्षीय व्यापार संभवत: 20 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच चुका होता और हम रोजाना 6,50,000 बैरल कच्चा तेल उससे आयात शामिल होता। इसके साथ ही चाबहार बंदरगाह के जरिये हमारा अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक रणनीतिक संपर्क भी स्थापित हो गया होता। वाशिंगटन के दबाव के कारण भारत को ईरान से तेल आयात कम करना पड़ा और ईरान को अन्य निर्यात भी कम करने पर मजबूर होना पड़ा।

अब, जब युद्ध ने पश्चिम एशिया में एक नई स्थिति पैदा कर दी है, तो भारत को तेहरान से रिश्ते सुधारने की तेज पहल करनी चाहिए। युद्ध बाद की दुनिया में मदद और व्यापार, दोनों देशों को करीब ला सकते हैं। तेहरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार का बुलावा देकर भारत को एक मौका दिया है। नई दिल्ली को इसका जवाब उप-राष्ट्रपति जैसे उच्च स्तरीय प्रतिनिधि को भेजकर देना चाहिए। साथ ही ईरानी लोगों के लिए जरूरी मेडिकल सामानों व दवाओं का सहायता पैकेज भी भेजना चाहिए। लगभग दो दशकों तक अमेरिका, इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मजबूत साझेदारी के नाम पर भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्तों को कम अहमियत दी। इसका फायदा भी हुआ। भारत-अमेरिका परमाणु करार के बाद वाशिंगटन के साथ रिश्ते बेहतर हुए। नरेंद्र मोदी सरकार ने अबू धाबी और रियाद के साथ रिश्तों को बदला और तेल अवीव के साथ भी गहरे रिश्ते बनाए। हालांकि, इन फायदों के साथ भारत को एक कीमत भी चुकानी पड़ी। आखिरी झटका तब लगा, जब वाशिंगटन ने यह मांग कर दी कि नई दिल्ली ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद करे।

भारत और ईरान के करीब आने के पीछे हमेशा से मजबूत भू-राजनीतिक कारण रहे हैं। कौटिल्य की रणनीति के लिहाज से देखें, तो ईरान रणनीतिक आजादी के साथ सहयोगी बन सकता है। शिया ईरान कभी भी अपने अरब सुन्नी पड़ोसियों के साथ सहज नहीं रहा है। पाकिस्तान चाहे अपने हितों को साधने की कितनी भी कोशिश करे, तेहरान को शक है कि इस्लामाबाद सऊदी अरब की राह पर ही चलेगा। तेहरान के कुछ व्यावहारिक रणनीतिकार भारत को एक संभावित सहयोगी के तौर पर देखते हैं और भारत में भी ऐसा सोचने वाले रणनीतिकार हैं। 2000 के दशक के मध्य में, जब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका को गुमराह कर रहे थे, तब भारत के हित में वाशिंगटन व तेहरान को करीब लाने की कूटनीतिक पहल की वकालत की थी। तब भारत के दोनों के साथ अच्छे संबंध थे और उनके बीच सुलह होने से भारत को फायदा होता, लेकिन नई दिल्ली में इसकी कोई इच्छा ही नहीं दिखाई। भारत के हित खाड़ी देशों के साथ जुड़े थे।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच की खाई को पाटना भारत के हित में है। हो सकता है, राजनीतिक हालात अभी अनुकूल न हों, पर चीजें बदल सकती हैं। वियतनाम और अमेरिका के बीच लंबी व भीषण लड़ाई हुई थी, पर उसके दो दशक से कुछ ही समय बाद वियतनाम अमेरिका का साझेदार बन गया। फिलहाल, इस्लामी गणराज्य दो बहुत ताकतवर दुश्मनों से युद्ध में बच गया है, लेकिन उसे अपने क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण और अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने की चुनौती का सामना करना है। इसलिए, नई दिल्ली के हालिया कुछ कदमों से निराशा के बावजूद, इस बात की संभावना है कि तेहरान भारत की ओर से की गई पहल का सकारात्मक जवाब दे। राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के निमंत्रण को इसी नजरिये से देखा जाना चाहिए।

ईरान से कच्चे तेल और डामर के आयात को जल्द फिर से शुरू करने से भारत को फायदा होगा। इसी तरह, ईरानी लोग भारतीय चाय, चावल, गेहूं और दवाओं का स्वागत करेंगे। नई दिल्ली को इन वस्तुओं के आयात के लिए ईरान को उदार ऋण की पेशकश करनी चाहिए। नई दिल्ली ईरान के लोगों के लिए भारत में किफायती इलाज भी राह आसान बना सकती है। नई दिल्ली को जल्द से जल्द इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।