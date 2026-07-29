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नवाचार में नई क्रांति का नेतृत्व करता उत्तर प्रदेश

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भारत में नवाचार अब तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के हृदयस्थल उत्तर प्रदेश से इसका नया नक्शा खींचा जा रहा है। दशकों तक हिंदी पट्टी को केवल इंजीनियरों का भंडार माना गया, जो अपनी प्रतिभा से दूसरे राज्यों को…

नवाचार में नई क्रांति का नेतृत्व करता उत्तर प्रदेश
Shehzad Poonawalla, National Spokesperson, BJP

शहजाद पूनावाला,राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

भारत में नवाचार अब तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के हृदयस्थल उत्तर प्रदेश से इसका नया नक्शा खींचा जा रहा है। दशकों तक हिंदी पट्टी को केवल इंजीनियरों का भंडार माना गया, जो अपनी प्रतिभा से दूसरे राज्यों को समृद्ध करते थे, पर आज उत्तर प्रदेश आर्थिक महत्वाकांक्षा का एक नया चेहरा बन रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य अब केवल प्रतिभा निर्यात नहीं कर रहा, बल्कि उसे पोषित कर अरबों डॉलर की कंपनियों में बदलने का संकल्प ले रहा है। आज 21,000 से अधिक स्टार्टअप्स और आठ यूनिकॉर्न्स के साथ, उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। यह उभार किसी वैश्विक घटना का संयोग नहीं, बल्कि दूरदर्शी नेतृत्व और परिपक्व नीति-निर्माण का परिणाम है।

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति- 2026 इस यात्रा को और सुदृढ़ करती है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन जैसे उभरते क्षेत्रों के साथ कृषि, ग्रामीण, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई है। स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण में टिके रहने के लिए उसके उद्यमी को 20,000 रुपये का मासिक भत्ता, 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, 15 लाख रुपया तक आरंभिक व योगदान-अनुरूप आर्थिक मदद दी जा रही हैं। साथ ही गुणवत्ता, पेटेंट फाइलिंग, बैंक कर्ज, नेटवर्किंग व ब्याज पर सब्सिडी जैसी सुविधाएं इनकी लागत कम करती हैं और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देती हैं। गहरी तकनीक वाले स्टार्टअप के लिए ‘पेशेंस कैपिटल’ (40 करोड़ रुपये तक), आरऐंडडी मैचिंग ग्रांट और कंप्यूट पावर जैसी विशेष प्रोत्साहन योजनाएं आधुनिक तकनीक में अग्रणी बने रहने की राज्य की महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं।

इस नवाचार यात्रा को और विस्तार देने के लिए राज्य सरकार ने डाटा सेंटर नीति-2026 भी लागू की है, जिसका लक्ष्य दो लाख करोड़ रुपये के निवेश और 2 गीगावाट अतिरिक्त क्षमता का विकास है। एक ही समय में हजारों कार्यों को संभालने वाले जीपीयू आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा दक्षता और सतत संचालन पर जोर देते हुए यह नीति राज्य को हरित और वैश्विक स्तर का डाटा सेंटर हब बनाने में मददगार होगी। स्टार्टअप नीति व डाटा सेंटर नीति मिलकर राज्य में नवाचार आधारित उद्यमशीलता को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश आबादी, औद्योगिक आधार और ज्ञान संसाधनों का उपयोग करते हुए स्टार्टअप को विचार से लेकर उसे व्यवस्थित रूप देने तक पोषित करने का काम कर रहा है। ये नीतियां केवल प्रोत्साहन योजनाएं नहीं हैं, बल्कि एक व्यवस्थित खाका हैं, जो स्टार्टअप को अर्थव्यवस्था में गहराई से जोड़ते हुए प्रदेश को नवाचार में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है।

उत्तर प्रदेश समावेशी और संतुलित विकास पर जोर दे रहा है। महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप को अतिरिक्त अनुदान और स्टार्टअप सहायक केंद्रों में उन्हें 25 प्रतिशत सीटें दी जा रही हैं, ताकि उनमें उद्यमिता का विकास हो। इसी तरह, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में पंजीकृत स्टार्टअप को अनुदान जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं, ताकि नवाचार केवल शहरी केंद्रों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-कस्बों तक पहुंचे। दरअसल, जिला स्तरीय नवाचार क्लस्टर स्थानीय अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता को गहराई से स्थापित करते हैं। कृषि‑टेक, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ तकनीक, स्वास्थ्य और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान व सब्सिडी सत्ता प्रतिष्ठानों की दूरदर्शी सोच के संकेत हैं।

एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी ने गूगल क्लाउड, एनवीडिया और अन्य प्रमुख कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात कर यह संकेत दिया है कि पूंजी और विशेषज्ञता का स्वागत करने के लिए राज्य तैयार है। अब उत्तर प्रदेश न केवल अपनी प्रतिभा को वापस बुलाने का गंभीर प्रयास कर रहा है, बल्कि निवेश संबंधी जोखिमों को भी लगातार दूर कर रहा है। ऐसा करके इसने उस अदृश्य दीवार को तोड़ दिया है, जिसने उसकी आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर रखा था।

(साथ में विजेता रत्तानी)

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