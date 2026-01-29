महात्मा गांधी की वह तीर्थयात्रा कभी न भुलाई जाएगी

संक्षेप: आज महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है। देश उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। आज के दिन उनकी उन कोशिशों को खास तौर पर याद करने की जरूरत है, जिनके लिए उनकी हत्या कर दी गई…

विवेक शुक्ला,वरिष्ठ पत्रकार आज महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है। देश उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। आज के दिन उनकी उन कोशिशों को खास तौर पर याद करने की जरूरत है, जिनके लिए उनकी हत्या कर दी गई। 30 जनवरी, 1948 को अपनी हत्या से मात्र तीन दिन पहले गांधी जी ने दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह का दौरा किया था। यह दौरा सांप्रदायिक सद्भाव और शांति-स्थापना की दिशा में उनकी अंतिम कोशिश थी।

देश के बंटवारे के बाद हुई हिंसा में भारत-पाकिस्तान के लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों विस्थापित हुए और सांप्रदायिक हिंसा की आग पूरे उप-महाद्वीप में फैल गई। हिंदू और सिख शरणार्थी पाकिस्तान से आकर दिल्ली में बस रहे थे, जबकि मुसलमानों को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा था। मंदिरों, मस्जिदों, दरगाहों व अन्य धार्मिक स्थलों पर हमले हुए। महरौली की प्रसिद्ध दरगाह हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी दंगों में क्षतिग्रस्त हो गई थी। यह दरगाह दिल्ली की सबसे पुराने सूफी स्थलों में से एक है, जहां सदियों से सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते थे। दंगों ने इस सद्भावना को चोट पहुंचाई थी।

गांधीजी इस हिंसा से काफी आहत थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपना जीवन उन्होंने सांप्रदायिक एकता को समर्पित कर दिया था। जनवरी 1948 में शांति बहाली के लिए उन्होंने अनिश्चितकालीन उपवास रखा था। इस उपवास में विभिन्न धार्मिक, राजनीतिक नेताओं ने उनसे मिलकर शांति की प्रतिज्ञा ली। उपवास समाप्त होने के बाद भी गांधीजी सक्रिय रहे। उनका 27 जनवरी को दरगाह का दौरा इसी शांति अभियान का हिस्सा था। दिल्ली में उस दिन कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। इसके बावजूद गांधीजी सुबह ही दरगाह में पहुंच गए। उनके साथ प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी राजकुमारी अमृत कौर थीं। यह दौरा उनकी बहुलवादी सोच का प्रतीक था। वे सूफी परंपरा को सम्मान देते हुए हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर देना चाहते थे। बापू ने इस दरगाह पर जाकर संदेश दिया था कि सूफीवाद की भावना भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है।

उपवास के कारण बापू शारीरिक रूप से कमजोर हो गए थे, फिर भी वह बिड़ला हाउस से महरौली पहुंचे। दरगाह पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने एक प्रार्थना सभा आयोजित की, जिसमें हिंदू, मुसलमान और सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। उस सभा में उनके शब्द थे, ‘मैं यहां तीर्थयात्रा पर आया हूं। मैं मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों से अनुरोध करता हूं कि वे यहां प्रतिज्ञा लें कि दिल्ली और पूरे भारत में शांति रहेगी।’

गांधीजी ने शरणार्थियों से अपील की कि वे क्षतिग्रस्त इलाकों का पुनर्निर्माण करें और एक-दूसरे के साथ मिलकर रहें। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से भी कहा कि दरगाह की मरम्मत के लिए सरकारी सहायता प्रदान की जाए। यह दौरा उनकी अंतिम सार्वजनिक सभाओं में से एक था। उनका यह दौरा सबक था हिंसा से कुछ नहीं मिलता, प्रेम और समझ से ही कोई समाज मजबूत होता है। गांधीजी महरौली 33 साल बाद गए थे। पहली बार वह 12 अप्रैल, 1915 को जब वह तीन दिनों के लिए दिल्ली आए थे, तब कांग्रेस के नेता हकीम अजमल खान के साथ महरौली में कुतुब मीनार और दूसरी इमारतों को देखने के लिए गए थे।

27 जनवरी, 1948 का वह दरगाह-दौरा प्रमाण है कि गांधीजी का अहिंसा का सिद्धांत केवल राजनीतिक नहीं था, धार्मिक और सामाजिक स्तरों पर भी लागू होता था। भारत की आत्मा गांवों और धार्मिक सद्भावना में बसती है। महरौली की प्रार्थना सभा में उन्होंने पूछा, कितने मुसलमान इस सभा में हैं? केवल एक हाथ उठने पर उन्होंने निराशा व्यक्त की। गांधीजी ने इस अवसर पर सभी को एकजुट होने का आह्वान किया।

आज जब देश में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं, तब गांधीजी का यह दौरा एक प्रेरणा है। उसके जरिये उन्होंने यही संदेश दिया कि क्षति की मरम्मत करना और एक-दूसरे के दर्द को समझना ही सच्ची मानवता है। अफसोस! यहां के मुलाजिमों को यह जानकारी नहीं है कि गांधीजी यहां एक खास मकसद से पधारे थे।