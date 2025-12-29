Hindustan Hindi News
महिला रचनाकारों और बड़ी रॉयल्टी के नाम रहा वर्ष

साल 2025 जाते-जाते एक बड़ा दुख दे गया। विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। हालांकि, इस ‘नहीं रहे’ वाले वाक्य के भीतर भी उनकी उपस्थिति इस सघनता से गूंजती रही कि लगा, यह विनोद कुमार शुक्ल के काव्य-कृतित्व का ही विस्तार है…

प्रियदर्शन,वरिष्ठ पत्रकार

साल 2025 जाते-जाते एक बड़ा दुख दे गया। विनोद कुमार शुक्ल नहीं रहे। हालांकि, इस ‘नहीं रहे’ वाले वाक्य के भीतर भी उनकी उपस्थिति इस सघनता से गूंजती रही कि लगा, यह विनोद कुमार शुक्ल के काव्य-कृतित्व का ही विस्तार है। हिंदी के संसार ने उन्हें बहुत मन से याद किया। उनसे कुछ पहले राजी सेठ और रामदरश मिश्र ने आंखें मूंद लीं और हिंदी की दुनिया को शोक और स्मृति के पल दिए।

वैसे, हिंदी साहित्य की दुनिया में इस साल का बड़ा हिस्सा विनोद कुमार शुक्ल की चर्चा के साथ ही निकला। जब मई में हिंद युग्म के प्रकाशक शैलेश भारतवासी ने ‘संगत’ के अपने इंटरव्यू में कहा कि वह विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख रुपये तक की रॉयल्टी दे सकते हैं, तब हिंदी की दुनिया ने इसे अविश्वास के साथ देखा और सुना। कुछ ही महीनों के भीतर प्रकाशन ने वाकई विनोद कुमार शुक्ल को 30 लाख की रॉयल्टी दे डाली। इसमें बड़ा हिस्सा साल 2000 में छपे उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी की बिक्री से आया।

साल 2025 में हिंदी साहित्य के सामने सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि जिस विनोद कुमार शुक्ल को उनके पुराने प्रकाशक तमाम वर्षों में तमाम किताबों पर एकमुश्त एक लाख रुपये तक की रॉयल्टी न दे पाए, उन्हें हिंद युग्म ने किस चमत्कार के साथ इतनी बड़ी रकम दे दी? क्या हिंदी के पारंपरिक प्रकाशक बेईमानी करते हैं या पेशेवर स्तर पर वे इतने नाकारा या नाकाम रहे हैं कि अपने लेखकों को ठीक से उनका दाय तक नहीं दिला सकते? इस सवाल को फिलहाल यहीं स्थगित करते हैं, क्योंकि इसका ओर-छोर ठीक से समझ में नहीं आता।

साल के अंतिम दिनों में राजकमल प्रकाशन ने साल 2025 को ‘हिंदी उपन्यास का स्त्री-वर्ष’ घोषित करते हुए एक साथ नौ महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों का लोकार्पण-आयोजन किया। इनमें गीतांजलि श्री, अलका सरावगी, अनामिका, प्रत्यक्षा, वंदना राग, जया जादवानी, सुजाता, सविता भार्गव और शोभा लिंबू की कृतियां शामिल हैं। कहना न होगा, यह स्त्री स्वर इन दिनों हिंदी साहित्य का केंद्रीय स्वर बना हुआ है और साल भर आने वाली किताबें भी इसकी कुछ गवाही देती हैं। दिसंबर माह साहित्यिक चर्चाओं, हलचलों और विवादों के साथ इतना घटनापूर्ण रहा कि वह पूरे साल पर हावी रहा। इस महीने एक साथ पुस्तक मेलों की बाढ़ आ गई। एक ही तारीख पर जमशेदपुर, प्रयागराज, राजगीर, गोरखपुर, कोलकाता- सहित कई शहरों में तरह-तरह के आयोजन चल रहे थे और लेखक अलग-अलग समारोहों में आते-जाते हवाई अड्डों पर एक-दूसरे से मिल रहे थे।

इसी दिसंबर में साहित्य अकादेमी पुरस्कारों की घोषणा जिस तरह से टाली गई, उसने भी एक बड़ी चर्चा पैदा की। इस घोषणा के लिए 18 दिसंबर को दोपहर तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पत्रकार पहुंच भी गए, पर बिल्कुल अंतिम समय में घोषणा टाल दी गई। पता चला, अकादेमी ने निर्णय के लिए संस्कृति मंत्रालय से मशविरा नहीं किया था। साहित्य अकादेमी का अपयश पुराना है, उसकी स्वायत्तता के आत्मसमर्पण की कहानी इस प्रकरण के साथ अपने चरम पर दिखी। साल की शुरुआत में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को मिले अंतरराष्ट्रीय बुकर ने सबका ध्यान उनके लेखन की ओर खींचा। उनके संग्रह हार्ट लैंप की कहानियां आम मुस्लिम घर-परिवारों की ऐसी सरल-सहज दास्तानें हैं, जिनमें बुनी हुई स्त्री-कथाएं एक अलग आयाम से हमारा परिचय कराती हैं। इस साल सबसे अधिक चर्चा जिस कृति ने बटोरी, वह अरुंधति रॉय की अपनी मां पर केंद्रित आत्मकथात्मक कृति मदर मैरी कम्स टु मी रही। दुर्भाग्य से इस चर्चा का बड़ा हिस्सा कवर पर केंद्रित रहा, जिसमें सिगरेट पीती अरुंधति की तस्वीर थी, जबकि यह किताब मां-बेटी के द्वंद्वात्मक रिश्ते, जिंदगी से दो-दो हाथ करने के हौसले की मार्मिक कथा के लिहाज से भी पढ़े जाने योग्य है।

इस साल धर्मवीर भारती, अमरकांत और मोहन राकेश जैसे दिग्गज लेखकों की शतवार्षिकी पड़ी और कई पत्रिकाओं ने इन पर अपने विशेषांक समर्पित किए। फरवरी में पुस्तक मेले में लगी किताबों की झड़ी के साथ साल शुरू हुआ और अब 2026 जनवरी के पुस्तक मेले के लिए किताबों की नई खेप तैयार की जा रही है।

