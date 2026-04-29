तेल निर्यातक समूह के टूटने से आयातक देशों को लाभ

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ‘ओपेक’ और ‘ओपेक प्लस’ से आगामी 1 मई से अलग होना पूरी दुनिया, विशेषकर तेल-आयातक राष्ट्रों के लिए एक सुखद घटना है। ओपेक एक ऐसा ‘कार्टेल’ (समूह) है, जिसके सदस्य देश तेल का उत्पादन करते हैं…

नरेंद्र तनेजा,पेट्रोलियम विशेषज्ञ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ‘ओपेक’ और ‘ओपेक प्लस’ से आगामी 1 मई से अलग होना पूरी दुनिया, विशेषकर तेल-आयातक राष्ट्रों के लिए एक सुखद घटना है। ओपेक एक ऐसा ‘कार्टेल’ (समूह) है, जिसके सदस्य देश तेल का उत्पादन करते हैं और अधिकता होने के कारण इसका बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। यह संगठन इसीलिए बनाया गया, ताकि तेल की वैश्विक कीमतों पर वे मिलकर नियंत्रण रख सकें। इसके लिए वे अपना उत्पादन घटाने से भी नहीं हिचकते, ताकि उनका लाभ बना रहे।

यूएई इस संगठन का महत्वपूर्ण सदस्य देश है। उसके बाहर निकलने से ओपेक कमजोर होगा और तेल की कीमतों पर उसका शिकंजा ढीला पड़ सकता है। यह घटनाक्रम बताता है कि अमीरात ने तेल को लेकर भविष्य की अपनी रणनीतियों को आकार देना शुरू कर दिया है। गौरतलब है, बीते दिनों उसने तेल-ढांचे में भारी निवेश किया है। वह अभी 30 लाख बैरल तेल का रोजाना उत्पादन कर रहा है। अनुमान है कि नए निवेश के बाद दो साल के अंदर उसकी उत्पादन-क्षमता करीब 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक हो सकती है। चूंकि ईरान युद्ध के कारण तेल की अहमियत बढ़ गई है, इसलिए संयुक्त अरब अमीरात अपने तेल पर ‘अपना नियंत्रण’ चाहता है। इसीलिए ओपेक छोड़ने के उसके फैसले से संगठन में हड़कंप मच गया है। यह ‘ओपेक के अंत की शुरुआत’ मानी जा रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में एक-दो और देश इस संगठन से किनारा कर सकते हैं।

यूएई के इस कदम के कूटनीतिक निहितार्थ भी हैं। ओपेक में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश होने के कारण सऊदी अरब का दबाव ज्यादा रहा है। अमीरात इसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। बीते तीन साल में जब-जब सऊदी अरब ने तेल-उत्पादन घटाने की बात कही, तो उसने इसकी अवहेलना भी की। मानो यह आंतरिक मतभेद ही काफी नहीं था। ईरान युद्ध ने साफ कर दिया कि अमेरिका अकेले खाड़ी देशों की रक्षा नहीं कर सकता। अंदाजा था कि वे बेशक अमेरिका से पूरी तरह अलग नहीं होंगे, मगर उस पर अपनी निर्भरता जरूर कम करना चाहेंगे। यूएई ने इसकी शुरुआत कर दी है। उसने ऐसे देशों को देखना शुरू कर दिया है, जो उसके मित्र हैं, जिनको तेल की जरूरत है और भौगोलिक रूप से ज्यादा दूर नहीं हैं। इसीलिए भारत जैसे देशों के सामने इससे नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

एशिया के जो चार बड़े तेल आयातक देश हैं, उनमें भारत सबसे आगे हैं। इसके बाद चीन, जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान आता है। हम अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी तेल खरीदते हैं। हम रोजाना लगभग 57 लाख बैरल तेल की खपत करते हैं, जबकि हमारा आयात 52-53 लाख बैरल प्रतिदिन है। इसीलिए, हम एक तेल-अर्थव्यवस्था भी कहलाते हैं। ऐसे में, उस समूह में यदि दरार पड़ती है, जो बना ही इसलिए कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए और तेल की कीमतें घटने न दे, तो यह भारत के हित में है। सुखद यह भी है कि हमने बीते कुछ वर्षों से अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए हैं। अब हम किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भर नहीं हैं और करीब 41 देशों से तेल खरीद रहे हैं।

संयुक्त अरब अमीरात-भारत संबंधों में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अबू धाबी यात्रा से भी सकारात्मक असर पड़ा है। यह दो दिवसीय दौरा अप्रैल के पहले पखवाड़े में किया गया था। यात्रा में जयशंकर ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सौंपा था। माना जा रहा है कि उस पत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सहयोग व व्यापार बढ़ाने की बात कही गई थी। चूंकि अमीरात हमारा नजदीकी मित्र है, इसलिए इस तरह की यात्राओं से विशेषकर ऊर्जा संकट के दौर में द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। यूएई में 40 लाख से अधिक भारतीयों की रिहाइश का भी अपना कूटनीतिक महत्व है।

कुल मिलाकर, यही कहना उचित होगा कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी तेल हो, तो ओपेक जैसे संगठन विश्व को स्वीकार्य नहीं हो सकते, इसलिए उसका कमजोर पड़ जाना ही अच्छा है।