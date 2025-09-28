निवेश से दूरी बढ़ा रही न्यायिक सुधार में देरी

न्यायिक सुधार का मुद्दा एक बार फिर गरम है। ऐसे कई संकेत हैं, जो इसकी जरूरत की ओर इशारा करते हैं। पहला, लंबित मामलों की बड़ी संख्या। इस साल जनवरी तक देश के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में…

अजित रानाडे,अर्थशास्त्री और सीनियर फेलो, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन न्यायिक सुधार का मुद्दा एक बार फिर गरम है। ऐसे कई संकेत हैं, जो इसकी जरूरत की ओर इशारा करते हैं। पहला, लंबित मामलों की बड़ी संख्या। इस साल जनवरी तक देश के उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लगभग 5.1 करोड़ मामले लंबित थे। इनमें से लगभग 12 प्रतिशत मुकदमे 10 वर्षों से भी अधिक समय से और लगभग आधे मामले तीन वर्षों से अधिक समय से लंबित थे। सर्वोच्च न्यायालय में इनके अतिरिक्त 82,000 मामले और लंबित थे। 2020 और 2024 के बीच, कुल लंबित मामलों की संख्या में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हालांकि, मामले को निपटाने की दर भी काफी प्रभावी हो गई है। 2024 में उच्च न्यायालयों में मुकदमा निपटाने की दर (सीसीआर) 94 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि कुछ न्यायालयों ने लगातार तीन वर्षों तक 100 प्रतिशत से अधिक सीसीआर हासिल की है। ​​यह बताता है कि अब तक के सुधारों से यह तो सुनिश्चित हुआ है कि मामलों का अधिक कुशलता से निपटान हो रहा है, लेकिन मुकदमों में दस्तावेजी दांव-पेच की पेचीदगियां इतनी हावी हैं कि मामले सुलझाने की दर तेज नहीं हो पाती।

दूसरा संकेत है- न्यायिक रिक्तियों का उत्तरोत्तर बढ़ना। इस समय देश के उच्च न्यायालयों में 33 प्रतिशत न्यायिक पद खाली हैं, जबकि जिला न्यायालयों में यह संख्या 21 फीसदी है। सहायक कर्मियों के भी 27 फीसदी पद खाली हैं। तीसरा है- क्षमता से कम काम होना। इसकी वजह इसका ढांचा है। भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जबकि 1987 के विधि आयोग ने 50 जजों की अनुसंशा की थी। इसकी तुलना में, जर्मनी में यह संख्या 247 और फ्रांस में 113 हैं। यूरोप में जजों की सबसे कम संख्या रखने वाले इंग्लैंड में भी 10 लाख की आबादी पर 33 न्यायाधीश हैं। इसका असर उनकी कार्य-क्षमता पर पड़ता है। जजों की संख्या कम होने का नतीजा है कि 2024 के अंत तक अधिकांश उच्च न्यायालयों में प्रति न्यायाधीश 1000 से ज्यादा मामले लंबित थे। जिला न्यायालयों में भी प्रति न्यायाधीश औसतन 2,200 मामले लंबित थे।

चौथा संकेत है- कम खर्च। राज्य अपने बजट का औसतन 0.59 प्रतिशत हिस्सा ही न्यायपालिका पर खर्च करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी न्यायपालिका में प्रति व्यक्ति खर्च 182 रुपये है। नतीजतन, अदालतों का अभाव, खराब आईटी सपोर्ट और प्रबंधकों, स्टेनोग्राफर और प्रोसेस सर्वर की कमी जैसी समस्याएं दिखती हैं। दूसरी ओर, देश के भौतिक बुनियादी ढांचे पर प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 15,000 रुपये है। न्यायपालिका हमारे आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, इसलिए इसे तेज और निष्पक्ष होना चाहिए। मगर यहां निराश लोगों की भीड़ दिखती है।

जेलों में विचाराधीन कैदियों की स्थिति और भी खराब है। पांच लाख बंदियों में से 70 फीसदी विचाराधीन हैं। वे तकनीकी रूप से निर्दोष हैं, क्योंकि अदालत में उनका दोष साबित नहीं हो सका है। मगर 40 प्रतिशत कैदी जमानत मिलने तक छह महीने सलाखों में रहने को मजबूर होते हैं। कई कैदी तो विचाराधीन बनकर इतना वक्त जेल में गुजार चुके होते हैं, जो उनके कथित अपराध की अधिकतम सजा से भी अधिक होती है।

इन सबका असर व्यापार की सुगमता पर भी पड़ता है, क्योंकि विवादों के समाधान में यहां वक्त लगता है। नतजीतन, निवेश भी प्रभावित होता है। ऐसे में, क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो न्यायिक रिक्तियों को शीघ्र भरना होगा। इसी तरह, राज्य को अपने कुल बजट का कम से कम एक प्रतिशत हिस्सा उसे आवंटित करना चाहिए। रिकॉर्ड रखने जैसे प्रशासनिक कार्यों में एआई जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए। लंबित मामलों के समाधान के लिए वैकल्पिक तंत्र विकसित करने की जरूरत है। यह समझना होगा कि न्याय भी पुलिस और स्वास्थ्य सेवा की तरह एक सार्वजनिक सेवा है। इसलिए लोगों की सेवा करने और उनको महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने की बड़ी जिम्मेदारी इस पर है। जाहिर है, विवादों के त्वरित समाधान, फैसलों को लागू करने में स्पष्टता और कानून के शासन को ध्यान में रखकर ही हमें न्यायिक सुधार की ओर बढ़ना होगा, तभी निवेश व विकास को पंख लगेंगे।