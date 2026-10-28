दिल्ली को दस वर्षीय स्वच्छ वायु योजना चाहिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता अक्तूबर का अंतिम सप्ताह आते ही एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगी है। गत 21 अक्तूबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 245 पहुंच गया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को…

ब्रजेश कुमार तिवारी, प्रोफेसर, जेएनयू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता अक्तूबर का अंतिम सप्ताह आते ही एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगी है। गत 21 अक्तूबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 245 पहुंच गया, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पूरे एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) का पहला चरण लागू करना पड़ा। यह कोई अप्रत्याशित संकट नहीं है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में पीएम 2.5 की वार्षिक औसत सांद्रता 2018 में 114 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर थी। यह 2019 में 109, 2021 में 105, 2022 में 98, 2023 में 100, 2024 में 105 और 2025 में 97 रही। कोविड प्रभावित 2020 में यह 95 दर्ज हुई थी। इस प्रकार 2018 से 2025 के बीच प्रदूषण में लगभग 15 प्रतिशत की कमी आई। यह सुधार महत्वपूर्ण है, लेकिन पर्याप्त नहीं। भारत में पीएम 2.5 का वार्षिक मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का दिशा-निर्देश केवल 5 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर का है। वायु प्रदूषण को सामान्यतः अस्पतालों में बढ़ती भीड़ और सांस संबंधी बीमारियों से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इसका आर्थिक नुकसान कहीं व्यापक है। विश्व बैंक ने जून 2026 में प्रकाशित अपने विश्लेषण में बताया है कि वर्ष 2019 में वायु प्रदूषण के कारण पूरे भारत में समय से पहले हुई मौतों और बीमारियों के कारण लगभग 36.8 अरबडॉलर के उत्पादन का नुकसान हुआ था।

किसी उद्योग को दिल्ली से हटाकर गाजियाबाद, बहादुरगढ़ या सोनीपत भेज देने से पूरे क्षेत्र का प्रदूषण समाप्त नहीं होगा। हवा प्रशासनिक सीमाएं नहीं मानती। इसलिए नए औद्योगिक क्षेत्रों का चयन क्षेत्र में हवा के प्रवाह, आबादी, जल, परिवहन और पर्यावरणीय क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सरकार ने इसी साल फरवरी में चिह्नित प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों के लिए पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन का अधिकतम मानक 50 मिलीग्राम प्रति घनमीटर निर्धारित किया और 1 अक्तूबर से इसे संबंधित इकाइयों पर लागू कर दिया। यह अहम निर्णय है। अब जरूरत वास्तविक अनुपालन की है। प्रत्येक बड़े प्रदूषणकारी उद्योग के उत्सर्जन आंकड़े सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होने चाहिए। स्वतंत्र जांच, अचानक निरीक्षण और बार-बार उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कठोर आर्थिक दंड जरूरी है। अच्छी औद्योगिक नीति वही है, जिसमें उत्पादन और रोजगार बढ़ें, लेकिन प्रदूषण की सामाजिक लागत घटे।

सरकार ने वाहनों के लिए बीएस छह मानक, मेट्रो विस्तार, इलेक्ट्रिक बसों, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और ग्रेप जैसी व्यवस्थाएं विकसित की हैं। इस साल सितंबर में उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार, दिल्ली के 6,840 बसों के बेड़े में 5,088 इलेक्ट्रिक बसें थीं। केंद्र सरकार ने पुराने ट्रकों और बसों की जगह अपेक्षाकृत स्वच्छ वाहन लाने के लिए इस साल जून में 9,585 करोड़ रुपये की परिवर्तन योजना को मंजूरी दी। स्वच्छ हवा केवल आर्थिक विकास रोकने से नहीं, बल्कि तकनीकी सुधार, सही आर्थिक प्रोत्साहन और लगातार नियम लागू करने से प्राप्त होती है।

इसलिए, जरूरी है कि दिल्ली में अगले दस वर्षों के लिए एक स्पष्ट और बाध्यकारी स्वच्छ वायु योजना बनानी चाहिए। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एनसीआर क्षेत्रों के लिए साझा औद्योगिक उत्सर्जन मानचित्र, संयुक्त निगरानी व्यवस्था और परिणाम आधारित बजट बनाया जाए। स्थानीय निकायों के प्रदर्शन का आकलन सड़क की धूल, कचरा जलाने की घटनाओं और प्रदूषणकारी गतिविधियों में वास्तविक कमी से हो। इसी तरह सार्वजनिक परिवहन को सुविधाजनक और निजी वाहन की तुलना में आर्थिक रूप से आकर्षक बनाना होगा।

इसमें नागरिकों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। कचरा जलाना, अनावश्यक निजी वाहन चलाना, निर्माण सामग्री खुले में रखना और प्रदूषण संबंधी नियमों की अनदेखी करना सामूहिक नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए, दिल्ली को विश्वस्तरीय राजधानी बनाने के लिए केवल नई सड़कें, मेट्रो और इमारतें पर्याप्त नहीं हैं। उसकी हवा भी रहने और काम करने योग्य होनी चाहिए।