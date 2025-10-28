रक्षा निर्यात ने बढ़ाया भारत पर दुनिया का भरोसा

संक्षेप: आसियान शिखर सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर द्वारा भारत की खुलकर प्रशंसा करना, तेजस एमके 1ए की पहली सफल उड़ान और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद कई देशों का…

नवनीत सहगल,चेयरमैन, प्रसार भारती आसियान शिखर सम्मेलन में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर द्वारा भारत की खुलकर प्रशंसा करना, तेजस एमके 1ए की पहली सफल उड़ान और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद कई देशों का रक्षा सहयोग में रुचि दिखाना इस बात प्रमाण है कि भारत अब वैश्विक रक्षा परिदृश्य में निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका है। यह परिवर्तन किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि मोदी सरकार के उन प्रयासों का प्रतिफल है, जिसने भारत को ‘रक्षा आयातक’ से ‘रक्षा निर्यातक’ बना दिया है।

बीते एक दशक में भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ नीति-निर्माण और नवाचार को जोड़ा है, उसने देश की रणनीतिक दिशा ही बदल दी है। 2014 में जहां हमारा रक्षा उत्पादन 46,429 करोड़ रुपये था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये हो गया। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि रक्षा निर्यात में रही है, जो 1,941 करोड़ रुपये से बढ़कर 21,083 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह छलांग भारत के तकनीकी आत्मविश्वास और नीति-स्थिरता की कहानी कहती है। आज करीब 65 प्रतिशत रक्षा उपकरण देश में ही बनते हैं। रक्षा बजट में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने हेतु 75 प्रतिशत राशि घरेलू खरीद के लिए आरक्षित की गई है। इससे न केवल देशी उद्योग को बल मिला है, बल्कि स्टार्टअप और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) को भी रक्षा उत्पादन से सीधे जोड़ा गया है।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो में कहा था कि आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन में नहीं, बल्कि नवाचार में होनी चाहिए। इसी नजरिये से रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आरऐंडडी) पर विशेष ध्यान दिया गया है। आने वाले पांच वर्षों में रक्षा बजट के 10 प्रतिशत हिस्से को आरऐंडडी के लिए समर्पित करने की योजना इसी सोच का प्रमाण है। आज ‘इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस’ भारत के रक्षा क्षेत्र में परिवर्तन की धुरी बन चुका है। इस पहल के अंतर्गत अब तक 600 से अधिक डिफेंस-टेक स्टार्टअप उभरे हैं, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा और संचार प्रणालियों के लिए अत्याधुनिक समाधान विकसित कर रहे हैं। ये स्टार्टअप न केवल रक्षा कंपनियों के साथ सहयोग कर रहे हैं, बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर डिफेंस इनोवेशन हब के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं।

भारत की आत्मनिर्भरता केवल घर में सीमित नहीं है। विदेश नीति में भी यह आत्मविश्वास झलकता है। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और स्लोवाकिया जैसे देशों के साथ तकनीकी साझेदारियां भारत के रक्षा उद्योग को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का अभिन्न हिस्सा बना रही हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का यह कहना कि ‘मनीला अब अपनी कई रक्षा चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर रुख करेगा’ न केवल भारत की रक्षा तकनीक पर वैश्विक भरोसे को दर्शाता है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की उभरती भूमिका को भी मजबूत करता है। ब्रह्मोस मिसाइल सौदे के बाद यह दूसरा बड़ा संकेत है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के देश चीन पर निर्भर रहने के बजाय भारत को एक भरोसेमंद सुरक्षा भागीदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि भारत का रक्षा निर्यात अब 100 से अधिक देशों तक पहुंच चुका है। सरकार ने 2030 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है, जो उसकी मौजूदा प्रगति को देखकर दूर नहीं लगता। ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ और ‘डीप टेक फंड ऑफ फंड्स’ जैसी पहलों ने एआई, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण में भारत को मजबूती दी है।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता ने केवल सैन्य शक्ति नहीं बढ़ाई, बल्कि रोजगार व औद्योगिक विकास को भी गति दी है। रक्षा औद्योगिक गलियारे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हजारों एमएसएमई को रक्षा आपूर्ति शृंखला में जोड़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में अब तक 500 से अधिक रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियां प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से रक्षा विनिर्माण में जुड़ी हैं। 2030 तक भारत का लक्ष्य तीन लाख करोड़ रुपये का रक्षा उत्पादन और 50 हजार करोड़ रुपये का निर्यात है। जाहिर है, ये सब केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास की झलक हैं।