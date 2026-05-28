अपनी यादों के उजाले हमारे साथ छोड़ गए बशीर बद्र

अभी दो दिन पहले ही उनके शहर भोपाल से लौटा हूं। वहां भी दोस्तों से दरयाफ्त किया कि बशीर बद्र साहब का अब क्या हाल है? पिछले दिनों जब उनसे मिलने गया था, तब वह पहचान नहीं पा रहे थे और बोलना भी उनके लिए दुश्वार था…

शीन काफ निजाम,मशहूर शायर अभी दो दिन पहले ही उनके शहर भोपाल से लौटा हूं। वहां भी दोस्तों से दरयाफ्त किया कि बशीर बद्र साहब का अब क्या हाल है? पिछले दिनों जब उनसे मिलने गया था, तब वह पहचान नहीं पा रहे थे और बोलना भी उनके लिए दुश्वार था। अफसोसनाक था कि उनकी हालत रोज-ब-रोज बद से बदतर होती जा रही थी। यादों से जुड़ी बीमारी ही ऐसी थी कि जिसका कोई इलाज न था। दोस्तों से सिर्फ यही खबर मिलती रहती थी कि बशीर साहब का अब-तब का ही मामला है। और आखिरकार उनके न रहने की मनहूस खबर भी आ ही गई।

मेरे उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। सन् 1973-74 से ही हमारा साथ था। दरअसल, उस समय मैंने अपने जोधपुर में एक मुशायरा कराया था- ‘अदब का बदलता हुआ मंजरनामा’। मैंने उनसे कहा कि आप जरूर तशरीफ लाइए। गौर कीजिएगा, वह तब भी मुशायरे में आने के लिए मुआवजे को लेकर सजग थे और हर शायर-लेखक को होना भी चाहिए। ताज्जुब होता है, तब सेकंड क्लास कोच में बिना आरक्षण सर्दी में ठिठुरते हुए वह आए। मैंने अपने कुछ दोस्तों को स्टेशन भेजा था। जब गाड़ी आई, तब मेरे दोस्त ट्रेन के इंजन से गार्ड के डिब्बे तक बशीर बद्र साहब-बशीर बद्र साहब पुकारते दौड़ते रहे। असल में, वह कंबल ओढ़कर सो गए थे। खैर, मेजबानों की कुछ परेशानी के बाद वह जगे और बरामद हुए।

अब पीछे पलटकर देखता हूं, तो वक्त उनके साथ बहुत अच्छा गुजरा। बहुत पढ़े-लिखे थे। वह खास तौर से गजल के शायर थे। उनका यह शेर- उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो/ न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, बहुत मशहूर हुआ। यह शेर हर जगह उनकी शिनाख्त बन गया था। उनमें अनेक शायरों की गूंज थी। हर पढ़े-लिखे शायर के साथ ऐसा होता है। लेखक डेविड लॉज ने कहा ही है कि गजल की विषय-वस्तु दूसरे से जरूर प्रभावित होती है, पर जरूरी नहीं कि कोई गजलकार दूसरे को जाने।

खैर, आज यादें उमड़ रही हैं। बशीर साहब के ऐसे अनगिनत शेर हैं, जो दिल में बसे हुए हैं। उनका एक शेर बेजोड़ है- खूबसूरत, उदास, खौफजदा। वो भी है 20वीं सदी की तरह। इस तरह का इजहार तब नहीं था, जब बशीर साहब लेखन में आए थे। यह नई गजल में उनका खास कारनामा था और उन्हीं के साथ चला गया। उनके पास रूमानियत से चीजों को देखने का जो सलीका था, वह उनके जरिये ही पहली बार हिन्दुस्तान में शुरू हुआ।

बशीर साहब मुशायरे के मिजाज को बेहतरीन ढंग से समझने लगे थे। वह मुशायरों की शान हो गए थे, पर उनकी गहराई कम न हुई थी। एक मिसाल देखिए, आंखों में रहा दिल में उतरकर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। बशीर साहब ने इस हुनर को बचाए रखा। गजल में जो छिपाने की कला है, उसे बचाए रखा। उनका एक मशहूर शेर है, कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। यह नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। यहां बशीर साहब के समकालिक निदा फाजली भी याद आते हैं। इन दोनों शायरों के साथ मुझे एक अजीब बात यह लगती है कि अगर ये मुशायरे में न होते, तो पता नहीं, कितनी ऊंचाई तक गजल विधा को ले जाते।

उनका एक शेर बहुत चर्चित है- लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, पर यह मुशायरे का है। यहां मैं कहना चाहूंगा कि उनके कुछ ज्यादा गहरे शेरों पर ज्यादा निगाह जानी चाहिए। उनमें गजल की जो समझ थी, बहुत कम लोगों में मैंने पाई। वह हवा में से गजल समझते थे। उनके साथ जब भी मैं दुबई, अबू धाबी या अमेरिका गया, मुझे यही लगा कि बशीर बद्र ऐसा शायर है, जिसे उतना वकार नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था।

गजल की दुनिया में उन्होंने नए लफ्जों का इस्तेमाल किया। नए लफ्जों में उनका जो माशूक है, वह मॉडर्न है। उनका बेहतरीन शेर है- औराक में छुपाती थी अक्सर वो तितलियां। शायद किसी किताब में रखा हुआ हूं मैं।

उनकी शायरी की गहराई पर जरूर काम होना चाहिए। आप 20वीं सदी में गजल की चार-पांच हस्तियों को गिनने जाएंगे, तो उनमें एक नाम बशीर बद्र का होगा। बीसवीं सदी की गजल को जब-जब याद किया जाएगा, बशीर बद्र और उनके शेर पूरी शिद्दत से याद आएंगे।