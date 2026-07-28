अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ दवा कंपनियां कितनी तैयार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त, 2028 से लागू होने वाली अपनी ‘फार्मास्यूटिकल्स टैरिफ योजना’ का एलान किया है। इसके तहत अमेरिका आयातित जेनेरिक दवाओं पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा…

राजीव दासगुप्ता,प्रोफेसर (कम्यूनिटी हेल्थ), जेएनयू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त, 2028 से लागू होने वाली अपनी ‘फार्मास्यूटिकल्स टैरिफ योजना’ का एलान किया है। इसके तहत अमेरिका आयातित जेनेरिक दवाओं पर 100 फीसदी टैरिफ लगाएगा, जिसे अगस्त 2029 से 200 फीसदी कर दिया जाएगा। बेशक, यह कोई तात्कालिक संकट नहीं है, लेकिन इन नियमों से बचने के लिए दवा कंपनियों को जेनेरिक दवाओं की अपनी उत्पादन इकाइयां अमेरिका में लगानी होंगी। भारतीय दवा उद्योग पर इसका तुरंत असर नहीं पड़ने वाला है, पर इस योजना की घोषणा के बाद जेनेरिक दवा निर्यात करने वाली बड़ी कंपनियों के शेयर दो-तीन फीसदी गिर गए हैं।

जेनेरिक दवाएं आखिर हैं क्या और इनकी जरूरत क्यों है? असल में, हर दवा का एक जेनेरिक नाम होता है, जैसे- पैरासिटामोल, रैनिटिडिन या एमोक्सिसिलिन। जब तक पेटेंट खत्म नहीं होता, तब तक इनको ब्रांड नाम से बेचा जाता है, पर पेटेंट खत्म होने के बाद दूसरी कंपनियां इनका जेनेरिक संस्करण बना व बेच सकती हैं। ब्रांड-नाम वाली दवाओं की तुलना में जेनेरिक दवाएं बहुत सस्ती होती हैं, क्योंकि जो कंपनियां इनको बनाती हैं, उनको शोध व विकास, क्लिनिकल ट्रायल, नियामक मंजूरी या मार्केटिंग पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। इनकी कम कीमतों का लाभ न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को होता है, बल्कि आम खरीदारों को भी मिलता है। मरीजों पर इन दवाओं का प्रभाव भी ब्रांडेड दवाओं जैसा ही होता है।

भारत में अभी 10,000 से अधिक दवा बनाने वाली इकाइयां हैं और 3,000 से ज्यादा दवा कंपनियां। साल 2025 में देश में जेनेरिक दवाओं का बाजार करीब 30 अरब डॉलर का था, जो वर्ष 2034 तक 6.42 फीसदी की सालाना वृद्धि दर के साथ बढ़कर 53.5 अरब डॉलर का हो सकता है। भारत 31 अरब डॉलर से अधिक मूल्य की जेनेरिक दवाओं का निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका को 34 फीसदी दवाएं भेजी जाती हैं। इसका अर्थ है कि जब तक अमेरिकी सरकार अपनी योजना में बदलाव नहीं करती या उसे रद्दी की टोकरी में नहीं डाल देती, तब तक यह सोचना हमारी नादानी होगी कि भारतीय दवा उद्योग पर इसका गंभीर असर नहीं पड़ेगा। हालांकि, अमेरिका में जितनी जेनेरिक दवाएं लिखी जाती हैं, उनमें से 40-47 फीसदी दवाएं भारत से ही जाती हैं, यानी यदि भारत की तरफ से निर्यात में दिक्कतें हुईं, तो अमेरिकियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।

निस्संदेह, ‘ग्लोबल साउथ’ के देश भी भारतीय जेनेरिक दवाओं के अहम बाजार हैं। अफ्रीकी देशों को होने वाला निर्यात चार अरब डॉलर से ज्यादा है और केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया जैसे देश इसके मुख्य खरीदार हैं। दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों और आसियान में भी हमारी जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ी है, पर अमेरिकी टैरिफ की वजह से होने वाले संभावित नुकसान की भरपायी यहां से नहीं हो सकेगी।

ऐसे में, प्रस्तावित टैरिफ से बचने का एक प्रमुख तरीका अमेरिका में निर्माण इकाइयां स्थापित करना ही है। हालांकि, भारत की बड़ी कंपनियां पहले से ही ऐसा कर रही हैं, जैसे- अरबिंदो फार्मा यूएसए या सिप्ला यूएसए, जो निर्माण और शोध, दोनों के काम करती हैं। यूएस मिशन इंडिया की ओर से 3 मई, 2026 को जारी ‘इन्वेस्टमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एट द 2026 सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट’ नामक घोषणा-पत्र में बताया गया है कि भारत की दवा कंपनियों की अमेरिका में 19.1 अरब डॉलर से ज्यादा के निवेश की योजना रही है। इनमें अरबिंदो फॉर्मा, बायोकॉन, सिप्ला, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, ग्लेनमार्क, पिरामल जैसी जेनेरिक दवाओं की प्रमुख कंपनियां शामिल हैं।

जाहिर है, ये निवेश उत्पादन व नेटवर्क के विस्तार और शोध व विकास को आगे बढ़ाने को लेकर किए जा रहे हैं, ताकि ‘जरूरी दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने, दवाओं की कमी दूर करने और अमेरिकी स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाने’ में मदद मिल सके। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि जेनेरिक दवा कंपनियों के पास आगे का कोई रोडमैप है? बड़े खिलाड़ी तो करीब-करीब तैयार दिख रहे हैं, लेकिन छोटी कंपनियों के सामने उलझनें बढ़ गई हैं।