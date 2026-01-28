साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए स्मार्ट उपभोक्ता बनिए

Hindustan Hindi News
Hindustan Nazariya Column 29 January 2026
Jan 28, 2026 11:08 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
प्रांजल शर्मा,डिजिटल नीति विशेषज्ञ

देश भर में साइबर धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए लोग अपने डिजिटल लेन-देन में स्मार्ट बन रहे हैं। महानगरों के साथ-साथ दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में ग्राहक अब रोजाना के डिजिटल लेन-देन के लिए अलग बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ताकि उनका मुख्य खाता सुरक्षित रहे। भारत में करोड़ों उपभोक्ता अब डिजिटल भुगतान सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंसल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी के एक अनुमान के मुताबिक, वित्तीय साल 2025 में 299 खरब रुपये का डिजिटल भुगतान हुआ, जिसके 2030 में 907 खरब तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी पांच साल में लगभग तीन गुना।

जैसे-जैसे भारत में डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही है, इसमें धोखाधड़ी की घटनाएं भी बढ़ रहीं हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर भारत में वित्तीय वर्ष 2020 से 2024 के बीच ‘साइबर फ्रॉड’ के 5,82,000 मामलों में कुल 3,207 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। धोखाधड़ी की घटनाओं और इनके कारण होने वाले नुकसान, दोनों में साल-दर-साल काफी तेज बढ़ोतरी हो रही है। साल 2023 में जहां ऐसी 75,800 घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2024 में ये बढ़कर 2,92,800 की संख्या पर पहुंच गईं। वहीं, 2023 में हुई नुकसान राशि 421.4 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 2,054.6 करोड़ रुपये हो गई। ये आंकड़े डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते जोखिम को दिखाते हैं।

बैंकिंग उद्योग के एक आकलन के अनुसार, ज्यादातर डिजिटल धोखाधड़ी कम मूल्य के होते हैं। जैसे-जैसे ‘डिजिटल फ्रॉड’ के मामले बढ़ रहे हैं, ग्राहक या उपभोक्ता अपने मुख्य बचत खाते या वेतन खाते को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने को लेकर सावधान हो रहे हैं। कई ग्राहक अब रोजाना के लेन-देन के लिए ‘पेमेंट्स बैंक’ में दूसरा ‘अकाउंट’ बना रहे हैं। वे अपने मुख्य खाते से थोड़ी रकम ‘डिजिटल पेमेंट्स बैंक अकाउंट’ में ट्रांसफर कर लेते हैं। इससे उनका मुख्य खाता सुरक्षित रहता है, जबकि पेमेंट बैंक अकाउंट से डिजिटल धोखाधड़ी की आशंका बहुत कम होती है।

पेमेंट्स बैंक अपने ग्राहकों से रोजाना इस्तेमाल होने वाले कम राशि के लेन-देन के लिए दूसरे अकाउंट का उपयोग करने के लिए कह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पेमेंट बैंक देश के उन इलाकों के डिजिटल समावेशीकरण के लिए शुरू किए गए थे, जहां बैंक नहीं हैं। पेमेंट्स बैंक अब अपने बिजनेस मॉडल की वजह से सभी तबके के ग्राहकों के लिए एक सही विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। पेमेंट बैंक खातों की एक और खास बात यह है कि इनमें न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं होती। ये यूपीआई के साथ जुड़े होते हैं और डेबिट कार्ड भी देते हैं। धोखाधड़ी होने पर, खाता तुरंत संदिग्ध कोशिशों को ब्लॉक कर देता है। यही नहीं, इस्तेमाल न करते समय ग्राहक इस खाते को रोक सकते हैं और भुगतान पर रोजाना की एक सीमा भी लगा सकते हैं।

देश में पेमेंट बैंकों के करोड़ों बचत खाता धारक हैं। उधर, आरबीआई व बैंकिंग उद्योग धोखाधड़ी में इस्तेमाल होने वाले अवैध खातों को हटाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी आरबीआईएच पूरी तरह आरबीआई के मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी है, जो डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ सक्रिय है। आरबीआईएच का एआई से लैस तंत्र ‘म्यूलहंटर.एआई’ हर महीने लगभग 20,000 अवैध बैंक खातों का पता लगा रहा है। ये अवैध खाते धोखाधड़ी वाली राशि के हस्तांतरण में अहम बिचौलिया की भूमिका निभाते हैं।

म्यूलहंटर का एआई मॉडल 20 से भी ज्यादा बैंकों के लेन-देन के पैटर्न पर नजर रख रहा है। आरबीआईएच के सीईओ साहिल किनी के मुताबिक, ‘दो महीने में अवैध खातों की शिनाख्त करने की संख्या काफी बढ़ जाएगी। पिछले कुछ महीनों में 85,000 से ज्यादा ऐसे खातों का पता लगाया गया है और उनकी सटीकता 85 से 90 प्रतिशत के बीच है।’

भारतीय ग्राहक व उपभोक्ता यदि डिजिटल बैंकिंग और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का स्मार्ट तरीका अपनाएं, तो देश में डिजिटल धोखाधड़ी को काबू करने में मदद मिल सकती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)