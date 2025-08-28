बच्चों को खेल-मैदानों में जल्द से जल्द उतारना होगा

आज ‘हॉकी के जादूगर’ मेजर ध्यानचंद की जयंती है। मेरा सौभाग्य है कि उनके बेटे अशोक कुमार, जो खुद एक महान खिलाड़ी हैं, मेरे अच्छे मित्रों में एक हैं। आज के दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है…

देश में खेल संस्कृति पहले काफी कमजोर थी। खेलों के लिए बजटीय आवंटन बहुत कम होते थे। मगर अब खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर काफी कुछ किया जा रहा है। वास्तव में, खेलों को लेकर सोच में बड़ा बदलाव वर्ष 2017 में आया, जब भारत ने फीफा अंडर-17 विश्व कप का आयोजन किया। यह पहला मौका था, जब भारत किसी फीफा कप की मेजबानी कर रहा था। यह वैश्विक फुटबॉल में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रदर्शन था, जिसे 200 देशों में देखा गया था। नतीजतन, इसने भारतीय फुटबॉल और भारतीय खेलों को एक नई पहचान दी। आज आलम यह है कि केंद्र सरकार के सहयोग से हर राज्य संघ अपने यहां स्टेडियमों, बुनियादी ढांचे, खिलाड़ियों के खान-पान व प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।

हालांकि, यहां यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पुराने समय के कई ऐसे अच्छे खेल आयोजन अब इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। दिल्ली में ही डीसीएम कप, डूरंड कप, चीफ मिनिस्टर्स कप, शास्त्री कप, गवर्नर्स कप जैसे फुटबॉल टूर्नामेंट नियमित तौर पर होते थे, लेकिन अब ये यादों में रह गए हैं। कोलकाता में भी, जहां फुटबॉल को लेकर दीवानगी देखी जाती है, खेले जाने वाले आईएफए शील्ड, रोवर्स कप, फेडरेशन कप जैसे टूर्नामेंट अब या तो बंद हो गए या फिर अप्रासंगिक बन गए हैं। एक समय था, जब यहां करीब 1,500 फुटबॉल टूर्नामेंट खेले जाते थे।

सवाल है कि आगे की रूपरेखा क्या हो? हमें कुछ प्रयास निचले स्तर से शुरू करने होंगे। मसलन, स्कूलों, गांवों और दूरदराज के इलाकों में ज्यादा से ज्यादा खेल आयोजित किए जाने चाहिए। बेशक, ‘खेलो इंडिया’ जैसे आयोजन हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे प्रशिक्षण केंद्रों को बनाया जाना या सरकारी सहयोग से स्कूली मैदानों का प्रभावी उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए। खेलों की बुनियादी बातें सीखने के लिए बच्चों को जल्द से जल्द मैदान में उतारना जरूरी है। माना यही जाता है कि पांच से 10 साल का बच्चा बुनियादी बातें आसानी से सीख लेता है। इसी तरह, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर भी अतिरिक्त काम किए जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां मुकाबले और भी चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। खिलाड़ियों को अधिकाधिक निखारने के लिए हमें अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, खेल के मैदान, नियमित मैत्रीपूर्ण मैच के आयोजन और अंतर-राज्यीय टूर्नामेंट की दरकार है। वहीं, खिलाड़ियों को अपने समग्र विकास के लिए खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

रही बात अंतरराष्ट्रीय स्तर की, तो विदेश में खेलने वाले खिलाड़ियों को हरसंभव समर्थन दिया जाना चाहिए। फिर चाहे वह अच्छे प्रशिक्षकों या पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण ही क्यों न हो। ऐसे पेशेवर मार्गदर्शन खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनमें ऊर्जा व आत्मविश्वास बढ़ाते हैं।

वास्तव में, स्थानीय स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक की इस पूरी यात्रा में तालमेल बिठाकर हम देश में एक मजबूत खेल संस्कृति बना सकते हैं। प्रतिस्पर्द्धाओं की कमी का सीधा असर राज्यों, गांवों और दूरदराज के युवा खिलाड़ियों पर पड़ता है। जब तक खेल के मैदान में वे एक-दूसरे से भिड़ेंगे नहीं, तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे? इसी तरह, अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में छह फीसदी आरक्षण दिया जाना चाहिए। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही, उचित सुरक्षा व सम्मान भी प्राप्त हो सकेगा। और अंत में, इस बार राष्ट्रीय खेल दिवस पर हमें अपने महानायक मेजर ध्यानचंद को वह सम्मान देना चाहिए, जिसके वह हकदार हैं। उन्हें अब देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया जाना चाहिए।