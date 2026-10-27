चुनौतियां दूर होने के बाद ही दौड़ेंगी एथेनॉल गाड़ियां

सौ फीसदी एथेनॉल वाले ईंधन को मंजूरी देने का केंद्र सरकार का फैसला विवेचना की मांग करता है। इस ईंधन में पेट्रोल नहीं होता, जिसका मतलब है, गाड़ियां ‘हाइड्रो-कार्बन’ से नहीं, बल्कि ‘बायो फ्यूल’ से चलेंगी। निश्चय ही, ई-100 ईंधन वाली गाड़ियों को मंजूरी…

नरेंद्र तनेजा, पेट्रोलियम विशेषज्ञ सौ फीसदी एथेनॉल वाले ईंधन को मंजूरी देने का केंद्र सरकार का फैसला विवेचना की मांग करता है। इस ईंधन में पेट्रोल नहीं होता, जिसका मतलब है, गाड़ियां ‘हाइड्रो-कार्बन’ से नहीं, बल्कि ‘बायो फ्यूल’ से चलेंगी। निश्चय ही, ई-100 ईंधन वाली गाड़ियों को मंजूरी देने का रास्ता अब साफ हो गया है, मगर इस ईंधन की आर्थिक, पर्यावरणीय व कृषि संबंधी कीमत का विश्लेषण करने पर तस्वीर का दूसरा पक्ष नजर आता है, जो चुनौतीपूर्ण है।

पहले इससे होने वाले फायदों की चर्चा। पहला लाभ, यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है, लगभग न के बराबर। नतीजतन, जो लोग आबोहवा की बेहतरी चाहते हैं, वे ई-100 गाड़ियां खरीदने को उत्सुक हो सकते हैं। दूसरा, चूंकि सरकार इसे प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए मुमकिन है कि इसकी कीमतें पेट्रोल से कम होंगी, यानी इससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक भार कम पड़ेगा। तीसरा, इससे हमारा आयात बिल कम हो जाएगा, क्योंकि जरूरत का करीब 85 फीसदी तेल हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। और चौथा, इस ईंधन के लिए खास गाड़ियों की दरकार होगी, इसलिए ई-100 गाड़ियों के शोध व विकास मद में नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। भारत में इन गाड़ियों का बड़ा बाजार भी खड़ा हो सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। फिर भी, कई ऐसी चुनौतियां हैं, जिनसे पार पाए बिना यह ईंधन शायद ही देश में अपनी जगह बना पाए।

पहली चुनौती। एथेनॉल मुख्यत: गन्ना, चावल और मक्का से बनाया जाता है, जबकि गन्ना व चावल के उत्पादन में पानी की बहुत खपत होती है। आंकड़े तो यह भी बताते हैं कि अकेले पंजाब में, जो पहले गेहूं उत्पादन पर जोर देता था, 1970 के दशक में धान की पैदावार बढ़ाने की नीति अपनाने के बाद पानी की किल्लत होने लगी। इसका अर्थ है कि एथेनॉल की कृषि-लागत की अनदेखी खतरनाक हो सकती है। दूसरी, एथेनॉल जहां बनता है, वह भी एक तरह की रिफाइनरी होती है। वहां से ईंधन की ढुलाई के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह, पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल के अलावा अलग पंप लगाने होंगे या फिर अलग से एथेनॉल पंप खोलने होंगे। दोनों ही सूरत में अच्छी-खासी लागत आएगी। तीसरी चुनौती गाड़ी-निर्माताओं को पेश आएगी। उन्हें ऐसी गाड़ियां बनानी होंगी, जो शत-प्रतिशत एथेनॉल से चलें। इसके लिए जरूरी ढांचा खड़ा करने में उन्हें ठीक-ठाक निवेश करना होगा। फिलहाल ऐसी गाड़ियां उंगलियों पर गिनने लायक हैं।

तब आखिर क्यों सरकार इस ईंधन की ओर बढ़ रही है? इसका जवाब इसके उत्पादन में छिपा है। दरअसल, एथेनॉल उत्पादन को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। नतीजतन, आज सालाना करीब 2,000 करोड़ लीटर एथेनॉल हम बनाने लगे हैं। उत्पादन अधिक होने की सूरत में खपत बढ़ाना अनिवार्य है, और इसके दो तरीके हैं- पहला, निर्यात करना और दूसरा, घरेलू खपत बढ़ाना। वैश्विक बाजार का हाल यह है कि अमेरिका, ब्राजील जैसे देश हमारे एथेनॉल को बहुत आगे नहीं बढ़ने दे रहे, क्योंकि उनकी उत्पादन क्षमता हमसे कई गुना अधिक है। ऐसे में, लगता है कि सरकार ने घरेलू खपत बढ़ाने का फैसला किया है। हालांकि, बीते महीनों में जिस तरह से ‘ई-20’ को लेकर विवाद पैदा हुआ था, जिनमें से कुछ शिकायतें सही भी थीं, उसने ई-100 की राह मुश्किल बना दी है। फिर भी, इस ईंधन पर आगे बढ़ा गया है, जबकि पेट्रोल में एक सीमा तक ही एथेनॉल की मिलावट लोग स्वीकार कर सके थे।

जब भी एथेनॉल की चर्चा की जाती है, तो ब्राजील का उदाहरण पेश किया जाता है। ब्राजील इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जहां सालाना लगभग 36.83 अरब लीटर एथेनॉल बनाया जा रहा है। इस देश की आबादी उत्तर प्रदेश से भी कम है, जबकि क्षेत्रफल भारत से तीन गुना ज्यादा। इसलिए, वह एथेनॉल की लागत से उस तरह प्रभावित नहीं हो रहा, जिस तरह भारत हो सकता है। फिर, भारतीयों में आर्थिक साक्षरता का भी अभाव है। लिहाजा, बेहतर यही होता कि सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) की ओर ही कदम तेज करती। न्यून पर्यावरणीय व कृषि नुकसान को देखते हुए उसे ही भारत का ‘भविष्य का ईंधन’ बनाना गलत नहीं होगा।