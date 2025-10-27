अपनी सांस्कृतिक पहचान को खंडित करता केरल

संक्षेप: उत्तर भारत में मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह दिखाने के लिए जिस ‘लव जेहाद’ शब्द का इस्तेमाल वक्त-बेवक्त किया जाता है, उसका उपयोग अब केरल में भी होने लगा है, हालांकि यहां की कहानी में एक ट्विस्ट है…

एस. श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार उत्तर भारत में मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह दिखाने के लिए जिस ‘लव जेहाद’ शब्द का इस्तेमाल वक्त-बेवक्त किया जाता है, उसका उपयोग अब केरल में भी होने लगा है, हालांकि यहां की कहानी में एक ट्विस्ट है। यहां यह शब्द सिर्फ हिंदू कट्टरपंथियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ईसाइयों में भी समान रूप से प्रचलित है।

दरअसल, केरल में एक पखवाड़े के अंदर हुई दो अंतर-धार्मिक शादियों ने सोशल मीडिया व राजनेताओं को इसमें मशरूफ कर दिया है, जिसमें माकपा यही मान रही है कि भाजपा उसे निशाना बना रही है। पहले मामले में, शादी का निमंत्रण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, तो दूसरे मामले में पिता द्वारा रिश्ते का विरोध करना लोगों को नागवार गुजरा। इन मामलों में भाजपा ने भी जहां माकपा की धर्मनिरपेक्ष साख की खिल्ली उड़ाने में देर नहीं लगाई, तो वहीं मुस्लिम रूढ़िवादियों ने भी इस पार्टी पर यह बोलते हुए हमला किया कि वह अपने अंतर-धार्मिक विवाहों का ढोल तब पीटती है, जब दुल्हन मुस्लिम होती है और दूल्हा किसी अन्य धर्म का। इस तरह, वह धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को उनके अपने मजहब से दूर कर रही है।

इस धारणा को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं कैथोलिक चर्च के रूढ़िवादी लोग और केरल की अनूठी जनसांख्यिकी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, केरल में 54.7 प्रतिशत हिंदू आबादी है, जबकि 26.6 प्रतिशत मुस्लिम और 18.5 प्रतिशत ईसाई हैं। जाहिर है, भारत के शेष हिस्सों में अल्पसंख्यक कहे जाने वाले ये दोनों समुदाय केरल में अपनी अनूठी जनसांख्यिकी के कारण अलग स्थिति में हैं। दोनों समुदायों की सत्ता में ठोस हिस्सेदारी है, और दोनों शिक्षा, स्वास्थ्य व जीवन प्रत्याशा में हुई वृद्धि से समान रूप से लाभान्वित होते हैं। केरल के मुस्लिम और ईसाई समुदाय वैश्विक रूप से भी जुड़े हुए हैं, जिससे राज्य की डॉलर अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। गौरतलब है कि केरल में जन्म दर कई वर्षों से औसतन 1.6 रही है, तो प्रतिस्थापन दर 2.1 से काफी कम। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्थापन दर 2.0 से नीचे आ गई है और कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय अध्ययन बता रहे हैं कि देश में जनसंख्या बेशक स्थिर हो गई है, पर कुछ समुदायों में जन्म दर बढ़ी है, जबकि कुछ में यह समय से पूर्व चरम पर पहुंच गई है। केरल के मामले में तो अध्ययन यह भी बताते हैं कि मुसलमानों में वृद्धि दर ईसाइयों की तुलना में अधिक है, पर विशेषज्ञों का मानना है कि समय बीतने के साथ उनकी जनसंख्या भी राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप स्थिर हो जाएगी।

यहां जनसांख्यिकीय रुझानों से ज्यादा, पर्यवेक्षकों को कुछ स्थानीय मुस्लिम तबकों के वैश्विक कट्टरपंथी सोच से प्रभावित होने की चिंता सता रही है। दक्षिणपंथी ताकतें जहां इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं वामपंथियों और कांग्रेस के लिए इस स्थिति को संभालना मुश्किल हो रहा है। कुल मिलाकर, इन घटनाक्रमों का केरल की समग्र धर्मनिरपेक्ष व प्रगतिशील छवि पर नकारात्मक असर पड़ा है, खासकर जब दक्षिणपंथी जमातों ने अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को निशाना बनाकर ‘लव जेहाद’ का आरोप लगाया। इन घटनाक्रमों से चिंतित कई माता-पिता ने अपनी बेटियों को इन सबसे दूर करने के लिए उनकी शादी रोकने की कोशिशें कीं। कुछ मामलों में तो विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकृत न करा पाने के कारण कई जोड़ों ने पुलिस थाने में शरण ली। अंतिम उपाय के रूप में, उन्होंने अदालतों का दरवाजा भी खटखटाया है।

पहले केरल में अंतर-धार्मिक विवाह सामाजिक प्रतिष्ठा के विषय माने जाते थे और पार्टी कार्यकर्ता, उनके नेता व सभी राजनीतिक दलों के लोग ऐसे संबंधों को सहर्ष स्वीकार करते थे। राजनीतिक दलों, विशेषकर वामपंथियों का इसे समर्थन प्राप्त था और इसलिए अंतर-धार्मिक व अंतर-जातीय विवाह आम बात थी। लेकिन दक्षिणपंथी राजनीतिक विचारधारा के उभार के बाद स्थिति धीरे-धीरे बदलने लगी है। आस्था और परंपराओं के बढ़ते प्रभाव के साथ, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों के रूढ़िवादी लोग केंद्र में आने लगे हैं। इन सबके कारण राज्य की वह सांस्कृतिक छवि अब धूमिल पड़ने लगी है, जो कभी इसकी पहचान हुआ करती थी।