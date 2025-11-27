Hindustan Hindi News
नए श्रम सुधारों से बढ़ाई जाए श्रमिकों की सुरक्षा

Thu, 27 Nov 2025 11:24 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
नवीन कुमार श्रीवास्तव,श्रम विशेषज्ञ व प्रोफेसर, बिमटेक

बीते शुक्रवार को भारत ने अपने श्रम कानूनों के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा। केंद्र सरकार ने इस दिन से चार श्रम संहिताओं को लागू कर दिया। इसे आजादी के बाद के सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक श्रम सुधारों में से एक माना जा रहा है। यह कदम 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को साथ लाकर एक सरल, भविष्योन्मुखी ढांचा तैयार करता है। जाहिर है, इसका मुख्य उद्देश्य करोड़ों श्रमिकों, खासकर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करना, उनके वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना और भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाना है।

अब तक 1930 और 1950 के दशक में बने श्रम कानूनों के तहत देश काम करता रहा है। ये नियम एक ऐसे युग के लिए बनाए गए थे, जिसमें डिजिटल क्रांति, गिग इकोनॉमी और वैश्वीकरण जैसी अवधारणाएं अस्तित्व में नहीं थीं। टुकड़ों में बंटे नियमों के कारण इनके अनुपालन में जटिलताएं, पुरानी प्रणालियां और औपचारिक क्षेत्र के बाहर के कामगारों के लिए सीमित सुरक्षा जैसी समस्याएं आम थीं। नई श्रम संहिताएं इस जटिल ढांचे को एक समान, आधुनिक कानूनी ढांचे से बदलती हैं, जिससे एक ‘सुरक्षित भविष्य के लिए तैयार श्रमबल और लचीले उद्योग’ का निर्माण हो सके। यह परिवर्तन भारत को वैश्विक मानकों की कतार में खड़ा करता है और उन कामगारों तक लाभ को विस्तार देता है, जो पहले असुरक्षित थे।

वेतन संहिता, 2019 न्यूनतम वेतन, बोनस और वेतन भुगतान के समय से संबंधित कानूनों को एक साथ लाती है। इसका मकसद सभी कर्मचारियों के लिए समय पर न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 में मजदूर संगठनों, औद्योगिक विवाद, छंटनी और हड़ताल जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य औद्योगिक संबंधों को सरल बनाना और विवादों का तेजी से समाधान करना है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पीएफ, ग्रेच्युटी, मातृत्व-अवकाश और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक मंच पर लाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है, तो व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता, 2020 कार्यस्थलों की सुरक्षा, स्वास्थ्य मानकों व काम के घंटों से संबंधित है। इसका लक्ष्य सभी कामगारों के लिए काम का सुरक्षित और स्वस्थ माहौल बनाना है।

इन संहिताओं की सबसे क्रांतिकारी विशेषता यह है कि पहली बार गिग व प्लेटफॉर्म कामगारों (जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो के ड्राइवर व डिलीवरी पार्टनर) एवं एग्रीगेटरों (कंपनियों) को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। इससे लाखों कामगार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ गए हैं। अब कंपनियों के लिए अपने सालाना कारोबार का दो प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करना अनिवार्य होगा। नई श्रम संहिताओं ने श्रम-बल में महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा व अवसरों को काफी विस्तार दिया है। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान तो इसमें है ही, अब सहमति व सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ महिलाओं को रात की पाली में और सभी श्रेणी की नौकरियों में काम करने की अनुमति है।

वैसे, इन नियमों को लागू करने में चुनौतियां आएंगी। एक ओर, गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, डिस्कनेक्ट करने का अधिकार, यानी निर्धारित घंटों से इतर समय में किसी प्रतिक्रिया से इनकार करने का अधिकार व कौशल विकास जैसे कदम श्रमिकों के हित में हैं, तो वहीं छंटनी के नियमों में ढील देना नौकरी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है। सरकार को हितधारकों के साथ नियमों और योजनाओं को अंतिम रूप देते समय परामर्श करना जारी रखना होगा।

इन कानूनों की सार्थकता उनके क्रियान्वयन में निहित है। यह देखना अहम होगा कि कंपनियां ‘डिस्कनेक्ट करने के अधिकार’ का पालन करती हैं या नहीं, और सरकार गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कोष का सही तरीके से प्रबंधन करती है या नहीं? इन बदलावों को सफल बनाने के लिए सरकार, उद्योग मंडल और श्रमिक संघों के बीच लगातार संवाद आवश्यक होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)