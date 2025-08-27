हिमालय के हादसे बता रहे पहाड़ों पर सब ठीक नहीं

जम्मू-कश्मीर में बारिश ने पांच दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मंगलवार को वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में 30 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है। राज्य के कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ से तबाही का आलम है…

मो. फारूक आजम, प्रोफेसर, आईआईटी, इंदौर जम्मू-कश्मीर में बारिश ने पांच दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मंगलवार को वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में 30 से भी अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है। राज्य के कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ से तबाही का आलम है। इसके पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त को अचानक आई बाढ़ में धराली के कई मकान और हर्षिल स्थित सैन्य शिविर बह गए। यह कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र पहले भी इस तरह की आपदाओं का गवाह रहा है। नेपाल की लिमी घाटी के तिल गांव में 15 मई को आई विनाशकारी बाढ़ और 8 जुलाई को रसुवा में भोटेकोशी नदी घाटी में हिम झील के फटने से आई बाढ़, इसके उदाहरण हैं।

पिछले पखवाड़े भी बादल फटने और लगातार भारी वर्षा के कारण जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में अभूतपूर्व भीषण बाढ़ आई। चिनाब नदी घाटी के किनारे बसे अनेक गांव इसमें डूब गए। इस घटना में भी दर्जनों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। पुल, सड़कें और जलविद्युत केंद्र भी बह गए। ये तमाम आपदाएं हिमालयी इलाकों में अनेक प्रकार के खतरों की संवेदनशीलता की ओर इशारा करती हैं और अत्यधिक वर्षा पहाड़ की नाजुक ढलानों और बाढ़-प्रवण घाटियों में निर्माण गतिविधियों के प्रति सावधान करती हैं। साफ है, इन इलाकों में एक ऐसा तंत्र तैयार होना चाहिए, जो एक साथ भारी वर्षा, भूस्खलन, हिमझीलों के टूटने, पर्माफ्रॉस्ट और ग्लेशियरों के पिघलने से पैदा होने वाले जोखिमों का मूल्यांकन करे और उनकी जटिल अंतःक्रियाओं पर भी विचार करे।

हिंदूकुश हिमालय के ग्लेशियर भयानक रूप से पिघल रहे हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों की नदियों की धाराएं भी बदल रही हैं। इन नाजुक परिस्थितियों में ये सब ‘क्रायोस्फेरिक टाइम बम’ बन गए हैं, जो मुख्य रूप से पर्माफ्रॉस्ट के तेजी से पिघलने से बनते हैं और कार्बन डाई-ऑक्साइड व मीथेन जैसी शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों के रूप में संग्रहित कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। यह उत्सर्जन वैश्विक तापमान में वृद्धि को तीव्र करता है। ये झीलें भूस्खलन, भूकंप, भारी वर्षा या हिमस्खलन के कारण अचानक और विनाशकारी बाढ़ के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार हैं।

दो साल पूर्व 3 अक्तूबर, 2023 को सिक्किम में आई आपदा इसका ज्वलंत उदाहरण है। यह हादसा हिंदूकुश क्षेत्र में महत्वपूर्ण पर्माफ्रॉस्ट की अनदेखी को उजागर करता है। आर्कटिक क्षेत्र में पर्माफ्रॉस्ट का व्यापक अध्ययन हो चुका है, जबकि हिंदूकुश क्षेत्र में इसके पिघलने की ओर हाल में ध्यान गया है। पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना पर्वतीय ढलानों में हलचल मचा सकता है, भूस्खलन का कारण बन सकता है। ऐसे समय में, जब दुनिया गर्म हो रही है, तब हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में मौसम जनित विभीषिकाएं तेजी से बढ़ रही हैं। 2010 में लेह में बादल फटना, 2013 में केदारनाथ त्रासदी, 2021 में मेलम्ची बाढ़ और हाल ही में उत्तरकाशी की घटना- सभी भारी वर्षा के कारण हुई हैं।

प्रकृति हमें इन आपदाओं के जरिये बार-बार चेतावनी दे रही है। इसका हमें तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और नाजुक क्रायोस्फीयर सिस्टम, ग्लेशियरों, बर्फ और पर्माफ्रॉस्ट को बचाने के प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि, इन घटनाओं से संभलने के मॉडल मौजूद हैं। लेकिन, उनकी सटीकता वहां से प्राप्त आंकड़ों की गुणवत्ता पर निर्भर है। दुर्भाग्य से, हिंदूकुश-हिमालय क्षेत्र में घटना के मूल स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से निगरानी की कमी है। यहां हमें प्रभावी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और खतरा रोकने की रणनीति बनाने के लिए बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्र से डाटा संग्रह पर अधिक जोर देने की जरूरत है। आपदा तभी मानी जाती है, जब उसका असर लोगों या उनके बुनियादी ढांचे पर पड़ता है। इसलिए, वैज्ञानिक तरीके से मानव बस्तियों और बुनियादी ढांचे के विकास की योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक कदम क्रायोस्फेरिक जोखिम वाले क्षेत्र के मानचित्रण का हो सकता है, जो यह मार्गदर्शन कर सके कि हिमनद और बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विकास कहां और कैसे होना चाहिए। याद रखें, कुछ मिनट की चेतावनी भी जिंदगी और मौत के बीच फर्क ला सकती है। चुनौती यह है कि त्रासदी से पहले कार्रवाई की जाए।