तमिलनाडु के चुनाव में इस बार अजब-गजब नजारे दिखे

तमिलनाडु में नई विधानसभा के लिए मत पड़ चुके हैं, अब नतीजों का इंतजार है। बहरहाल, इस बार दो तरह के रुझान देखने को मिले। पहला, चुनाव आयोग ‘वोटों की खरीद रोकने में नाकाम’ रहा और दूसरा, चुनाव प्रचार को खास तौर से…

एस श्रीनिवासन,वरिष्ठ पत्रकार तमिलनाडु में नई विधानसभा के लिए मत पड़ चुके हैं, अब नतीजों का इंतजार है। बहरहाल, इस बार दो तरह के रुझान देखने को मिले। पहला, चुनाव आयोग ‘वोटों की खरीद रोकने में नाकाम’ रहा और दूसरा, चुनाव प्रचार को खास तौर से इंस्टाग्राम की तर्ज पर तैयार किया गया था, जो जेन-जी का पसंदीदा सोशल मीडिया मंच है।

यह शायद तमिलनाडु के इतिहास का सबसे ‘भ्रष्ट’ चुनाव था, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसों का लेन-देन बड़े पैमाने पर हुआ। हैरानी की बात यह है कि माकपा ने भी, जो हमेशा से इन सब चीजों से दूर रही, इस बार पैसे बांटे। सुरक्षा बलों की खास टुकड़ियां चेन्नई और दूसरे शहरों की सड़कों पर तैनात थीं। वे गाड़ियों को रोक-रोककर पैसे की तलाशी ले रही थीं। इससे आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के ठिकानों पर छापे मारने को नजरअंदाज कर दिया। फिर भी, चुनाव आयोग ने गर्व से यह घोषणा की है कि उसने राज्य के किसी भी चुनाव क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने का आदेश नहीं दिया है। एक चुनाव क्षेत्र में तो अजीब नजारा देखने को मिला। यहां के लोग सड़कों पर इसलिए उतर आए कि किसी भी दल ने उन्हें नकद राशि नहीं दी थी। पुलिस मूकदर्शक बनी रही। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध न सियासी पार्टियों ने और न ही उन हस्तियों ने मुंह खोला, जिन्होंने चुनाव में मतदाताओं से सहयोग मांगा था।

एक और नया रुझान था- चुनाव प्रचार का इंस्टाग्राम जैसा हो जाना। चूंकि इस चुनाव में जेन-जी ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है, इसलिए राजनेताओं ने उन्हें लुभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। जाहिर है, यह पीढ़ी डिजिटल युग, कोविड, जलवायु संबंधी चिंताओं और बदलते आर्थिक माहौल से प्रभावित है, इसलिए राजनीतिक वर्ग के लिए इनकी सोच को समझना जरूरी था। ऐसा लगा, मानो पूरा चुनावी अभियान इंस्टाग्राम के इर्द-गिर्द ही बुना गया हो। वर्टिकल वीडियो, जानकारी के छोटे-छोटे अंश, फोटो शूट, पहनावा, हाव-भाव और सेल्फी- ये सभी सोच-समझकर तैयार की गई उन रणनीतियों का हिस्सा थे, जिनका मकसद जेन-जी को रिझाना था।

राज्य में 1.22 करोड़ मतदाता, यानी 21.1 प्रतिशत युवा 18 से 29 साल की उम्र के थे, 30 से 39 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या 1.6 करोड़ थी। नतीजतन, राजनेता भी इन्हीं युवाओं के साथ थिरकने लगे। विजय इस मामले में सबसे आगे थे। हालांकि, वह 51 साल के हैं, फिर भी युवाओं में उनके प्रति जबर्दस्त दीवानगी दिखी। अपने समर्थकों का जोश बढ़ाते हुए वह अक्सर भीड़ की तरफ अपना गमछा या तौलिया उछाल देते थे। एक मौके पर तो वह साइकिल चलाने लगे और सैकड़ों फैन उनके पीछे-पीछे दौड़ पड़े।

चुनाव प्रचार के दौरान विजय हल्के भूरे रंग की पैंट और सफेद शर्ट पहनते रहे, जिसकी आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी थीं। यह पहनावा देखते ही देखते युवाओं के लिए ‘ड्रेस कोड’ बन गया। उनकी रैलियों में आने वाले काफी सारे युवा इसी तरह के कपड़े पहनकर आते थे। इस दौड़ में 73 वर्षीय मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी शामिल हो गए। एक रैली में उन्होंने अपने पारंपरिक ‘वेष्टि और शर्ट’ की जगह हल्के-भूरे रंग की पैंट और सफेद रंग की आधी आस्तीन वाली शर्ट पहन ली। उन्होंने ऑटो-रिक्शा की सवारी की, गन्ने का जूस बेचने वाले की मदद की और अपने चुनाव प्रचार के दौरान सुबह सैर करने वालों के साथ भी कुछ देर तक बातचीत की। चूंकि चेन्नई में ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री- ‘कॉलीवुड’ है, इसलिए रैलियों में फिल्मी सितारों और उनके साथियों को भी देखा जा सकता था। ये लोग हाथ हिलाकर और ‘फिंगर हार्ट’ बनाकर लोगों का अभिवादन करते दिखे।

इस तरह, तमिलनाडु में तमाम पार्टियों के राजनेता ‘कलाकार’ बन गए। तमिल राष्ट्रवादी पार्टी के नेता सीमान ने तो एक रैली में गाना भी गाया। युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में पलानीसामी ने उन्हें याद दिलाया कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने ही हाई स्कूल के छात्रों के लिए ‘सभी को पास’ करने की घोषणा की थी। अब यह देखना बाकी है कि ‘जेन-जी’ पारंपरिक राजनेताओं के वायदों से प्रभावित हुई है या फिर अपने चहेते स्टार की बातों से?