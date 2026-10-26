आंध्र प्रदेश के निकाय चुनावों में हैरान कर रही हिंसा

आंध्र प्रदेश में शहरी नुक्कड़ों और गांवों के चौराहों पर इन दिनों एक जंग-सी छिड़ी हुई है। ऐसे नजारे वहां पहले कभी नहीं देखे गए। वहां स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण पंचायत) के चुनाव होने वाले हैं और इनमें अपना दबदबा कायम करने के लिए…

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार आंध्र प्रदेश में शहरी नुक्कड़ों और गांवों के चौराहों पर इन दिनों एक जंग-सी छिड़ी हुई है। ऐसे नजारे वहां पहले कभी नहीं देखे गए। वहां स्थानीय निकायों (शहरी और ग्रामीण पंचायत) के चुनाव होने वाले हैं और इनमें अपना दबदबा कायम करने के लिए तेलुगु देशम (टीडीपी) और वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ता रोज-रोज आपस में भिड़ रहे हैं।

एनडीए की ओर से मोर्चा संभाल रहे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगनमोहन रेड्डी पर आरोप लगाया है कि वह स्थानीय निकायों पर कब्जा करने के लिए पूरे राज्य में ‘आपराधिक राजनीति’ को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने पुंगनूर, दर्सी, कडप्पा, थंबल्लेपल्ले और तिरुपति का जिक्र करते हुए कहा कि इन जगहों पर वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिंसा की और वाहनों तथा सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। हैरानी की बात यह है कि वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार उन निर्वाचन क्षेत्रों से भी अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पा रहे हैं, जिनको पार्टी का गढ़ माना जाता है। उदाहरण के लिए, विजयनगरम जिला परिषद चुनावों में वरिष्ठ वाईएसआर कांग्रेस नेता बोत्सा सत्यनारायण के भतीजे बोत्सा चैतन्य को टिकट नहीं मिल सका। इससे भी बुरी बात यह रही कि जगन मोहन अपनी ही विधानसभा सीट- पुलिवेंदुला में अपनी पार्टी के नेताओं का नामांकन नहीं करा सके। यह कडप्पा क्षेत्र में आता है, जो चार दशकों से भी अधिक समय से वाईएसआर परिवार का गढ़ रहा है।

जगन मोहन के उम्मीदवार कम से कम 18 वार्डों में नामांकन दाखिल नहीं कर सके। जब स्थिति बेकाबू हो गई, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली। कोर्ट ने नामांकन की तारीख दो दिन और बढ़ा दी। चूंकि वाईएसआर कांग्रेस को लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उम्मीद है कि पार्टी फिर से कोर्ट जाएगी। हिंसा के कारण 1 और 3 नवंबर को होने वाले मतदान पर अब सवालिया निशान लग गया है। जगन के उम्मीदवारों को न केवल नामांकन से रोका गया, बल्कि विरोधियों ने चुनाव अधिकारियों के सामने ही उनके नामांकन पत्र छीनकर फाड़ दिए और उनकी गाड़ियां तोड़ दीं। मुख्यमंत्री नायडू ने जगन मोहन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है।

वामपंथी दलों ने इस हिंसा की आलोचना की और नायडू से कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने को कहा है। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर हुई हिंसा की खबर पूरे देश में फैल गई है। सोशल मीडिया के दौर में, जहां वीडियो वायरल होना आम बात है, आंध्र से सामने आई कई तस्वीरों और वीडियो ने उत्तर भारत के लोगों को भी चौंका दिया। दिल्ली के एक पत्रकार ने इस स्तंभकार को फोन करके पूछा कि क्या ये वीडियो असली हैं?

आंध्र प्रदेश में जमीनी स्तर पर समर्थन मजबूत करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव बहुत अहम माने जाते हैं। इस बार तो नायडू जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, ताकि वे आगे चलकर अपने बेटे नारा लोकेश को कमान सौंप सकें। दूसरा, नायडू को जगन से डर है। उन्हें लगता है, यह युवा नेता बस सही मौके की ताक में है और कभी भी सत्ता पर कब्जा कर सकता है। दक्षिण के अन्य राज्यों की तरह, यहां लंबे समय तक चुनावों के आस-पास हिंसा देखने को नहीं मिलती थी। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, उसने कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को एक संगठित ढांचे (काडर) में नहीं ढाला। 1980 के दशक में नायडू ने एक पूर्व युवा कांग्रेस नेता की मदद से यह सब बदल दिया। उन्होंने अपने ससुर एन टी रामाराव को सत्ता से बेदखल कर दिया और टीडीपी पर कब्जे के साथ मुख्यमंत्री का पद भी हथिया लिया।

आंध्र प्रदेश में, सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थियों तक तभी पहुंच पाती थीं, जब पार्टी उन्हें मंजूरी देती थी। जगन ने इसी तरीके को अपनाया और प्रशासन पर पूरी तरह से अपना कड़ा नियंत्रण रखा। जब वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में थी, तब टीडीपी कार्यकर्ताओं को पीटा जाता था और पुलिस आंखें मूंद लेती थी। अब नायडू उसी का जवाब दे रहे हैं।