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धर्म और आरक्षण के संबंधों को सुलझाता एक फैसला

Mar 26, 2026 11:11 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
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सर्वोच्च न्यायालय ने इसी सप्ताह एक ऐसा फैसला दिया है, जिसका दूरगामी असर होना तय है। चिंतदा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेने…

धर्म और आरक्षण के संबंधों को सुलझाता एक फैसला

हरबंश दीक्षित,विधि विशेषज्ञ

सर्वोच्च न्यायालय ने इसी सप्ताह एक ऐसा फैसला दिया है, जिसका दूरगामी असर होना तय है। चिंतदा आनंद बनाम आंध्र प्रदेश मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेने पर व्यक्ति अनुसूचित जातियों को मिलने वाले विशेषाधिकार से वंचित हो जाएगा। यह फैसला उन लोगों के लिए काफी अहम है, जो धर्मांतरण के बाद भी आरक्षण या विशेष कानूनों का लाभ लेना चाहते हैं। यह फैसला साफ करता है कि आपकी धार्मिक पहचान आपके कानूनी अधिकारों को प्रभावित करती है।

यह फैसला आंध्र प्रदेश के एक पादरी चिंतदा आनंद की अपील पर आया है। आनंद ने अक्कला रामीरेड्डी व अन्य लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम के तहत दुर्व्यवहार का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद रामीरेड्डी हाईकोर्ट चले गए। मई, 2025 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का कहना था कि चूंकि आनंद ने ईसाई धर्म अपना लिया है, इसलिए उन्होंने अपना एससी दर्जा खो दिया है और वह इस कानून के तहत सुरक्षा नहीं मांग सकते। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद के पास एससी प्रमाणपत्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव का अस्तित्व नहीं माना जाता। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया है।

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा सिर्फ अधिकारों की घोषणा में नहीं, उनके न्यायपूर्ण वितरण में निहित है। इसी दृष्टि से शीर्ष कोर्ट का हालिया निर्णय उस बुनियादी प्रश्न का उत्तर देता है कि अनुसूचित जातियों को मिलने वाले विशेषाधिकार का आधार क्या है? अदालत ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति की पहचान केवल जन्म या आर्थिक स्थिति का विषय नहीं, बल्कि विशिष्ट सामाजिक अनुभव से जुड़ी है। इसके पहले ‘सुसाई बनाम भारत संघ (1985)’ मामले में न्यायालय ने कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद व्यक्ति उस सामाजिक ढांचे से बाहर चला जाता है, जिसमें अस्पृश्यता का व्यवहार संस्थागत रूप में मौजूद है। यह निर्णय इस विचार पर आधारित था कि अनुसूचित जाति के विशेषाधिकार का औचित्य उस सामाजिक संरचना में निहित है, जहां उत्पीड़न की जड़ें हैं। वर्तमान निर्णय उसी सांविधानिक परंपरा का स्वाभाविक विस्तार है। संविधान के अनुच्छेद- 341 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की पहचान करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। 1950 के राष्ट्रपति के आदेश ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा उन वर्गों को दिया जाएगा, जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अस्पृश्यता और गहन सामाजिक भेदभाव का सामना करते रहे हैं।

यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि संविधान का अनुच्छेद-25 हर व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता देता है, पर यह आजादी सभी प्रकार के सांविधानिक लाभों के हस्तांतरण की गारंटी नहीं देती। धर्मांतरण निजी व आध्यात्मिक निर्णय हो सकता है, मगर आरक्षण या अन्य विशेषाधिकारों का आधार सामूहिक और ऐतिहासिक अनुभव है, इसलिए यह हस्तांतरित नहीं हो सकता। कुछ लोगों का मानना है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद, सामाजिक भेदभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होता। न्यायालय का मानना है, सांविधानिक नीतियां व्यापक सामाजिक संरचना के आधार पर निर्मित होती हैं, न कि व्यक्तिगत अपवादों के आधार पर। यदि किसी विशेष समुदाय में भेदभाव की समस्या बनी रहती है, तो उसके समाधान के लिए अन्य नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं, किंतु अनुसूचित जाति की परिभाषा को अनंत रूप से विस्तारित करना इसका समाधान नहीं हो सकता।

फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि सीमित संसाधनों का उपयोग उन्हीं वर्गों के लिए हो, जो वास्तव में ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। यह सामाजिक न्याय की उस अवधारणा के अनुरूप है, जिसमें समता का अर्थ सभी को समान अवसर देना नहीं, बल्कि प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार अवसर प्रदान करना है। अंततः, यह निर्णय हमें स्मरण कराता है कि संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नैतिक मार्गदर्शक भी है। यह हमें संतुलन, न्याय और उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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