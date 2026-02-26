Hindustan Hindi News
भारत को प्रवासन संबंधी एक स्पष्ट नीति चाहिए

Feb 26, 2026 11:17 pm IST
लंबी जद्दोजहद के बाद देश की सबसे अमीर नगरपालिका बृहन्मुंबई नगरपालिका परिषद (बीएमसी) को रितु तावड़े के रूप में अपना मेयर मिल गया। मुंबइकरों ने नई मेयर से काफी उम्मीदें पाल रखी हैं, इसलिए जब उन्होंने अपने पहले बयान में बांग्लादेशी…

भारत को प्रवासन संबंधी एक स्पष्ट नीति चाहिए

राज ऋषि सिंघल,वरिष्ठ पत्रकार

लंबी जद्दोजहद के बाद देश की सबसे अमीर नगरपालिका बृहन्मुंबई नगरपालिका परिषद (बीएमसी) को रितु तावड़े के रूप में अपना मेयर मिल गया। मुंबइकरों ने नई मेयर से काफी उम्मीदें पाल रखी हैं, इसलिए जब उन्होंने अपने पहले बयान में बांग्लादेशी घुसपैठियों द्वारा किए गए कब्जे को हटाने को पहली प्राथमिकता बताई, तो लोग कुछ हैरान रह गए। खस्ताहाल सड़क, अवैध निर्माण, बढ़ता प्रदूषण, जर्जर सार्वजनिक परिवहन, फुटपाथ की कमी, कचरा निपटान और फ्लाईओवर को गिरने से रोकने के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा लगता है, उन्होंने पार्टी नेतृत्व को खुश करने के इरादे से यह बयान दिया या फिर वह अनजाने ही उस बात को दोहरा बैठीं, जो अब एक मौसमी जुमला बन चुकी है।

ब्रिटिश अरबपति कारोबारी और फुटबॉल क्लब ‘मैनचेस्टर यूनाइटेड’ के एक मालिक जिम रैटक्लिफ ने हाल ही में यह दावा किया कि उनके देश पर ‘प्रवासियों का कब्जा’ हो गया है, जो देश के संसाधनों को चूस रहे हैं। जाहिर है, उनकी टिप्पणी नस्लीय घृणा से प्रेरित थी और इतनी गलत थी कि प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने उन्हें फटकार लगाई। हालांकि, यह कहते वक्त रैटक्लिफ भूल गए कि इंग्लैंड में कर से बचने के लिए वह खुद मोनाको में रहते हैं।

रैटक्लिफ बयार देखकर पीठ मोड़ने वाले इंसान हैं और उनका ताजा बड़बोलापन भी शायद इंग्लैंड में 2025 के निकाय चुनावों व उप-चुनावों में दक्षिणपंथी दल ‘रिफॉर्म यूके’ को मिली अप्रत्याशित बढ़त से प्रभावित हो सकता है। रिफॉर्म यूके पार्टी की पहचान प्रवासी-विरोधी रही है। यूरोप में ऐसी पार्टियां तेजी से उभर रही हैं। प्रवासियों के विरोध की यह प्रवृत्ति पश्चिम बंगाल और असम में भी दिख रही है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने इन दोनों राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों को मुद्दा बना रखा है और इससे वे आर्थिक व सामाजिक मुद्दे दरकिनार हो गए हैं, जिन पर चर्चा और नीति-निर्माण की जरूरत है।

संयुक्त राष्ट्र की संस्था ‘इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन’ प्रवासन को ‘अपने निवास से दूर किसी नए स्थान पर बसने, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाहर जाने या किसी राज्य के अंदर ही प्रवास के तौर पर परिभाषित करती है। फरवरी 2025 में फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में इस संस्था की महानिदेशक एमी पोप ने लिखा, ‘प्रवासी-विरोधी नेता और कार्यकर्ता अफवाह फैलाते हैं कि उनके देश में अवैध प्रवासियों की विशाल लहर आ रही है।... ऐसी घटनाएं इतनी वैश्विक प्रवृत्ति वाली हो चुकी हैं कि ये उन कार्रवाइयों की भी समस्या की ओर संकेत करती हैं, जिनका मकसद खास सरहदों या देशों के विरुद्ध सख्ती बरतना होता है। आज जिस पैमाने पर प्रवासन हो रहा है, उससे यह तो साफ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी पुरानी, जर्जर प्रवासन व्यवस्था आज की इंसानी जरूरतों, लोगों की प्रवृत्ति या श्रम बाजार की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही।

भाजपा बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात तो करती है, मगर बिहार और उत्तर प्रदेश से होने वाले अंतरराज्यीय प्रवासन पर ध्यान नहीं देती, जहां की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। इसका दूसरा पहलू भी है। एक ओर जहां, मेजबान राज्य की आर्थिक प्रगति में प्रवासी मजदूरों की मेहनत का बड़ा योगदान होता है, वहीं भेजे गए धन से मजदूरों के गृह राज्य की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 45.6 करोड़ प्रवासी थे, जो आबादी का 38 प्रतिशत थे, जबकि 2001 में 31.5 करोड़ या आबादी का 31 प्रतिशत थे। ये आंकड़े बताते हैं कि कुल प्रवासन में विदेशों से आने वाले प्रवासियों का हिस्सा सिर्फ एक प्रतिशत था।

केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने समय-समय पर होने वाले श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर साल 2020-21 में प्रवास संबंधी प्रवृत्ति का अध्ययन कराया है। हालांकि, इस दौरान बार-बार लगे लॉकडाउन के कारण आंकड़े बहुत सटीक शायद नहीं हों। इसलिए भारत को एक ‘राष्ट्रीय श्रमिक प्रवासन नीति’ बनाने की सख्त जरूरत है, जो प्रवासियों के आर्थिक योगदान पर आधारित आधिकारिक दस्तावेज हो। बयानबाजी से चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन इससे अच्छी नीति नहीं बन सकती।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

