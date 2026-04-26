सब मिलकर कोशिश करेंगे तब बेहतर बनेगी दुनिया

बहुपक्षीयता या सामूहिकता को व्यवहार में अपनाना कभी बहुत आसान नहीं होता, फिर भी दुनिया की बड़ी चुनौतियों से मुकाबले में यही सबसे सटीक हथियार है। जब कोई समस्या बुनियादी रूप से वैश्विक हो और उसके नतीजे पूरी दुनिया…

स्टीफन प्रिजनर,रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षीयता या सामूहिकता को व्यवहार में अपनाना कभी बहुत आसान नहीं होता, फिर भी दुनिया की बड़ी चुनौतियों से मुकाबले में यही सबसे सटीक हथियार है। जब कोई समस्या बुनियादी रूप से वैश्विक हो और उसके नतीजे पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले हों, तो उससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास लाजिमी हो जाता है। उदाहरण के लिए, जलवायु संकट की कोई सरहद नहीं है, रोगाणुओं को फैलने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। लागोस से लखनऊ तक एआई एक साथ श्रम बाजार को नए सांचे में ढाल रहा है। विश्व-व्यवस्था के बाहर खड़ी इन चुनौतियों को कोई एक देश या शक्तिशाली देशों का कोई समूह भी नियंत्रित नहीं कर सकता। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मूल विचार और स्थायी उद्देश्य ऐसा ही एक वैश्विक ढांचा है।

यह संयुक्त राष्ट्र का ही प्रताप है कि 1945 से अब तक गंभीर संघर्षों के बावजूद तीसरा महायुद्ध नहीं हुआ। इस दौर में दुनिया में अभूतपूर्व विकास हुआ। साल 1990 में दुनिया की 36 प्रतिशत आबादी अत्यधिक गरीबी में जी रही थी, जो अब नौ प्रतिशत से भी कम रह गई है। बाल मृत्यु दर 1990 में प्रति 1,000 प्रसव पर 93 थी, जो अब घटकर 37 रह गई है। जीवन प्रत्याशा 46 वर्ष से बढ़कर 73 वर्ष से भी अधिक हो गई है। इसी के नेतृत्व में 1987 में बातचीत के जरिये तय किए गए ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल’ के कारण ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन में 99 प्रतिशत की कमी हुई है और ओजोन परत इस सदी के मध्य तक 1980 के स्तर पर वापस आने की राह पर है। चेचक ने 20वीं सदी में 30 से 50 करोड़ लोगों की जान ली थी, उसे 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अभियान के जरिये पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में लगभग 30 निरस्त्रीकरण संधियां हुई हैं, और साढ़े पांच करोड़ से भी ज्यादा बारूदी सुरंगें नष्ट की जा चुकी हैं।

विश्व मानवता की ये अभूतपूर्व सफलताएं हैं, जिनकी चर्चा नहीं होती। बहुपक्षवाद ने जो बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, उनको इस बात से समझिए कि दुनिया ने किन-किन चीजों से परहेज किया? मसलन, परमाणु हथियारों का लेन-देन नहीं होने दिया गया, महामारियों को बढ़ने से रोका गया और संघर्षों को ताकत के बजाय कूटनीति के जरिये शांत किया गया। हम निष्फल की गई आपदाओं के स्मारक नहीं बनाते, हालांकि, हमें उनका पूरा-पूरा हिसाब रखना चाहिए। इन सफलताओं में भारत का योगदान शानदार है। 1948 से अब तक 2,90,000 से ज्यादा भारतीय सैन्य और पुलिसकर्मियों ने 50 से ज्यादा संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अपनी सेवाएं दी हैं और 184 ने तो शहादत दी है। आज भी, दुनिया भर में हजारों भारतीय तैनात हैं।

इसी तरह, भारत द्वारा ‘एजेंडा 2030’ को अपनाना अभूतपूर्व रहा है। भारत ने ‘सतत विकास लक्ष्य’ के लिए वही किया है, जो चीन ने ‘सहस्राब्दी विकास लक्ष्य’ के लिए किया था। यानी, वैश्विक विकास लक्ष्यों को एक अरब से ज्यादा लोगों की वास्तविक जीवन-स्थितियों से जोड़ना। वैश्विक लक्ष्यों को राष्ट्रीय योजनाओं, राज्यों की नीतियों और यहां तक कि जिले व पंचायत स्तर तक की कार्यप्रणाली में भी ढाला जा सकता है। बहुत कम देशों ने यह काम किया। ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन या अफ्रीकी संघ जैसे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठन यह साबित करते हैं कि सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक संस्थागत कोशिशों की आवश्यकता होती है। ‘मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल’ इसलिए सफल रहा, क्योंकि हर देश ने उस पर हस्ताक्षर किए थे।

सामूहिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझे प्रयास की संस्कृति को हमें विकसित करना ही होगा। इसे तेज, व्यापक प्रतिनिधित्व वाला और मजबूत बनाना होगा। यह एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए, जो भारत जैसे उभरती देशों को नेतृत्व करने का अवसर दे, जिसके वे हकदार हैं। संदेश साफ है, बहुपक्षीय प्रणाली ने जो कुछ हासिल किया है, उसको देखें, यह आगे क्या कर सकता है, इसको समझें और उस हिसाब से इसका नवीकरण करें। पिछले 80 सालों में इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी है। 21वीं सदी की बड़ी चुनौतियों को देखते हुए इस पर ध्यान देना आज जितना जरूरी है, उतना पहले कभी नहीं रहा।