भर्ती परीक्षाओं पर नौजवानों का कायम रहे भरोसा

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 11:06 PM
मोहन भंडारी,पूर्व अध्यक्ष, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग

उत्तराखंड में एक बार फिर नकल माफिया ने युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। यह अत्यंत दुखद और चिंताजनक है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूके ट्रिपल एससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर पुनः लीक हो गया। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को जांच सौंपी गई है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यह दूसरी बार है, जब उत्तराखंड में कठोर नकल विरोधी कानून लागू होने के बावजूद ऐसी घटना सामने आई है।

उत्तराखंड एक युवा-प्रधान पर्वतीय राज्य है, जहां लाखों युवा भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को संवारने का सपना देखते हैं। पेपर लीक होने की वजह से युवाओं का समय, मेहनत और धन, तीनों बर्बाद होते हैं, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उत्तराखंड की इस घटना ने न केवल प्रशासनिक, बल्कि राजनीतिक रंग भी ले लिया है। विभिन्न विभागों में इस मुद्दे को लेकर गहमागहमी है और उच्च स्तर पर चर्चाएं चल रही हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भर्ती परीक्षा में यह गड़बड़ी कैसे हुई? पेपर लीक का यह षड्यंत्र कैसे रचा गया और इसमें किन-किन लोगों की मिलीभगत है? कुछ लोग इस मामले में पुलिस जांच के अतिरिक्त न्यायिक जांच की भी मांग कर रहे हैं, ताकि इस घोटाले की जड़ तक पहुंचा जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2014 में अपने गठन के बाद से ही विवादों में घिरा रहा है। खासकर 2021 और 2022 में स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद इसकी कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे। इन घटनाओं ने आयोग की कमजोरियों को उजागर किया। इस दौरान कई अधिकारियों और बाहरी एजेंटों की गिरफ्तारियां हुईं। इसके बाद आयोग की सभी भर्ती प्रक्रियाएं निलंबित कर दी गईं और कार्यभार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूके पीएससी) को सौंप दिया गया। कई परीक्षाएं रद्द करके दोबारा आयोजित की गईं, जिससे नौजवानों को समय, उम्र के साथ धन का ­नुकसान भी उठाना पड़ा। वर्तमान में यूके ट्रिपल एससी की भर्तियां सीमित हैं और परीक्षा संचालन का कार्य हरिद्वार स्थित यूके पीएससी की निगरानी में हो रहा है।

सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केवल 13 जिलों वाले उत्तराखंड जैसे छोटे पर्वतीय राज्य में अलग से यूके ट्रिपल एससी का गठन ही क्यों किया गया? अगर जवाब कार्यभार को कम करने का है, तो यह समझ से परे है। क्योंकि राज्य के मुख्य आयोग- यूके पीएससी- के पास बहुत संसाधन हैं और वह इस कार्य को बखूबी कर सकता है। दूसरी बात यह है कि अधीनस्थ आयोग में ऐसे विशेषज्ञ नहीं हैं, जो विषयों पर विस्तृत शोध और अध्ययन कर सकें। किसी भर्ती संबंधी तुरंत निर्णय लेने के लिए अधीनस्थ आयोग बनाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अधीनस्थ आयोग बनाने का एक और कारण क्षेत्र विशेष को प्रमुखता देना हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में ये सभी तर्क कमजोर पड़ते हैं। यूके पीएससी में ही दो-तीन अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करके तमाम भर्ती प्रक्रियाएं आसानी से संभाली जा सकती हैं।

भारत के 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने-अपने लोक सेवा आयोग हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत कार्य करते हैं। इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। उदाहरण के लिए, केरल जैसे छोटे, मगर शिक्षित राज्य में लोक सेवा आयोग 18 सदस्यों के साथ ग्रुप ए, बी, सी और डी की सभी भर्तियां संभालता है। केरल में कोई अलग से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं है, फिर भी उनकी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी है। इसलिए, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आवश्यकता संदिग्ध है।

यूके ट्रिपल एससी में पेपर लीक की घटनाएं न केवल तकनीकी खामियों को दर्शाती हैं, बल्कि पूरे तंत्र की अक्षमता को उजागर करती हैं। प्रश्न उठता है कि प्रश्नपत्रों की तस्वीरें खींचकर बाहर भेजने जैसी घटनाएं कैसे संभव हो जाती हैं? सीधे-सीधे यह तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

