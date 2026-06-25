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किसानों-मजदूरों के सच्चे साथी सहजानंद सरस्वती

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सन् 1889 में महाशिवरात्रि के दिन 26 जून को पैदा हुए नवरंग राय, जो आगे चलकर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए, शिव के बड़े उपासक थे। किसानों, मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने असह्य तकलीफें उठाईं…

किसानों-मजदूरों के सच्चे साथी सहजानंद सरस्वती

नीलांशु रंजन, लेखक एवं पत्रकार

सन् 1889 में महाशिवरात्रि के दिन 26 जून को पैदा हुए नवरंग राय, जो आगे चलकर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए, शिव के बड़े उपासक थे। किसानों, मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने असह्य तकलीफें उठाईं। स्वाधीनता आंदोलन से किसानों के मुद्दों को जोड़ने के लिए उन्होंने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया और तब के सभी नेताओं, राजनीतिक दलों से सैद्धांतिक लड़ाइयां मोल लीं। यहां तक कि महात्मा गांधी से भी किसानों के मुद्दे पर उनका मतभेद हो गया, लेकिन वह कभी विचलित नहीं हुए।

स्वामीजी का मानना था कि जिस व्यक्ति को शोषितों-पीड़ितों के अधिकारों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करना है, उसे इस बात की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि कौन-सी राजनीतिक पार्टी या सामाजिक संस्था उसके साथ है, उसे फिक्र बस यह होनी चाहिए कि जिस वर्ग की वह लड़ाई लड़ रहा है, उसे शोषण-दमन और बिखरने से कैसे बचाया जाए? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा का नाम मेरा जीवन संघर्ष रखा था। जब किसानों पर जमींदारों द्वारा जुल्म ढाए जा रहे थे, तब 1927 में उन्होंने पटना से पश्चिम बिहटा में ‘पटना पश्चिम किसान सभा’ की स्थापना की। यहां बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए ‘सीतारामाश्रम’ की स्थापना हुई और यही आश्रम क्रांति का प्रतीक बना। इसलिए किसान आंदोलन के विस्फोट का केंद्र बिहार को ही माना जाता है।

पटना पश्चिम किसान सभा, जिसे एक सुधारवादी संगठन के रूप में खड़ा किया गया था, के स्वरूप व ढांचे में आगे चलकर तब्दीलियां आती रहीं और वह किसान आंदोलन के नेतृत्वकारी संगठन के रूप में उभरा। इसमें शक नहीं कि इस किसान आंदोलन ने तत्कालीन राजनीतिक-सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उस समय के बड़े-बड़े बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार और नेता इस संगठन से सीधे-सीधे जुड़े या फिर उन्होंने इसे अपना नैतिक समर्थन दिया। इन बुद्धिजीवियों में प्रमुख थे- राहुल सांकृत्यायन, दिनकर, नागार्जुन, राम दयाल पांडेय, महाश्वेता देवी, प्रभाकर माचवे, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, इंदुलाल याज्ञिक वगैरह। बीच के कालखंड में राजेंद्र बाबू, जय प्रकाश नारायण, एनजी रंगा, आचार्य नरेंद्र देव, शीलभद्र याजी, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि भी इससे जुड़े।

गांधीजी से प्रभावित होकर जब स्वामीजी स्वतंत्रता आंदोलन में आए, तब भी उनके जेहन में किसानों के हितों की बात सर्वोपरि रही और पहली बार किसानों को जाति से अलग करके उन्होंने उसे एक वर्ग में रखा। इसलिए उन्होंने किसान संघर्ष के नाम पर वर्ग संघर्ष की बात की। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने पहले-पहल हिस्सा लिया था और जब उस अधिवेशन में किसानों-मजदूरों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने की बात की गई, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब बिहार प्रांतीय कौंसिल में काश्तकारी कानून को लेकर किसान विरोधी विधेयक आने वाला था, तब कांग्रेस नेता राम दयालु सिंह और यमुना कार्यी की सलाह पर बिहार प्रांतीय किसान सभा बनाने की बात तय हुई। स्वामीजी की सहमति से 17 नवंबर, 1929 को सोनपुर मेले में इसकी औपचारिक घोषणा हो गई। विचार-विमर्श के बाद इसके अध्यक्ष स्वामीजी ही बनाए गए। इसके बाद 1935 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ।

आजादी के 78 साल गुजर जाने के बाद भी स्वामीजी के सवाल और मुद्दे प्रासंगिक नजर आते हैं, क्योंकि आज भी सामाजिक न्याय और आर्थिक समता एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। हर पल, हर लम्हा किसानों-मजदूरों के हितों की बात करने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती जनता के आदमी थे। इसलिए रामवृक्ष बेनीपुरी ने जनता के 4 मई, 1939 के अंक में लिखा था, ‘जनता को साथ ले चलने में वह समर्थ होगा, क्योंकि वह जनता का अपना आदमी है।’ शायद यही वजह है कि किसान आंदोलन के इस प्रणेता ने सन् 1948 में महारुद्र का महातांडव जैसा विचारोत्तेजक लेख लिखा और कहा था कि जिस तरह की आधी-अधूरी आजादी मिली है, अगर उसे ठीक न किया गया, तो यह तय है कि एक दिन महारुद्र का महातांडव होगा और पूरी धरती को हिलाकर रख देगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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