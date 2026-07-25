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ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए

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भारतीय सेना और हमारी सूचना एजेंसियों के लिए कारगिल की लड़ाई एक अप्रत्याशित आघात के रूप में आई थी। आज जब हम कारगिल युद्ध में विजय की 27वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब हमें यह समझने की जरूरत है…

लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड)
मोहन भंडारी

मोहन भंडारी, लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड)

भारतीय सेना और हमारी सूचना एजेंसियों के लिए कारगिल की लड़ाई एक अप्रत्याशित आघात के रूप में आई थी। आज जब हम कारगिल युद्ध में विजय की 27वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब हमें यह समझने की जरूरत है कि लगभग 11 हफ्तों तक चली वह लड़ाई क्या थी? एक सीमित सशस्त्र युद्ध या कुछ और? इस जंग की एक आश्चर्यजनक बात यह भी थी कि जब दोनों देशों की सेनाएं लड़ रही थीं, तब भी भारत और पाकिस्तान में पूर्ण कूटनीतिक संबंध कायम थे।

पाकिस्तान के लिए तो यह 1947-48 के जम्मू-कश्मीर युद्ध, 1965 व 1971 के युद्धों के बाद एक और शर्मनाक हार थी। शृंखला में चौथी। कारगिल की करारी हार ने पाकिस्तान सरकार, प्रतिपक्ष और उसके पालतू आतंकवादी संगठनों में भारी असंतोष पैदा कर दिया था, विशेषकर उन वर्गों के बीच, जो भारतीय सैन्य ताकत के आगे घुटने टेकने के खिलाफ थे। कारगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उन उत्तुंग पहाड़ियों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त करने वाली भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की चर्चा दुनिया आज भी करती है।

दरअसल, 3 मई, 1999 से ही पाकिस्तानी सेना ने बैंजो और कुकुर थांग क्षेत्रों में घुसपैठ शुरू कर दी थी। शुरू-शुरू में पाकिस्तान ने इसके पीछे मुजाहिदीनों का हाथ बताया, पर उसकी यह झूठ उस वक्त पूरी दुनिया में उजागर हो गई, जब हमने जनरल मुशर्रफ की चीन-रावलपिंडी टेलीफोन वार्ता को पकड़ा। विश्व भर में उसकी बहुत भर्त्सना हुई। उस ‘टैप’ से यह स्पष्ट हो गया था कि यह घुसपैठ परवेज मुशर्रफ द्वारा रची गई एक सुनियोजित सैन्य कार्रवाई का हिस्सा थी, जिसका संचालन पूरी तरह उनकी ही देखरेख में हो रहा था।

पाकिस्तान ने लगभग 900 से लेकर 1,000 तक अपने सैनिक घुसा दिए थे। यल्दोर क्षेत्र में उसकी नियमित सेना की उपस्थिति लगभग 350 थी, द्रास में 250 के करीब, काकसार में लगभग 150 और मुश्कोह घाटी में 200 तक थी। यह घुसपैठ 140 किलोमीटर लंबे अग्रिम मोर्चों पर की गई थी और कुछ इलाकों में तो यह नियंत्रण रेखा से तीन से नौ किलोमीटर तक गहरी थी। घुसपैठ लगातार बढ़ती ही जा रही थी।

उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमिटी (सीसीएस) की बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारतीय सेना अपने आक्रमण में नियंत्रण रेखा को पार नहीं करेगी और प्रधानमंत्री वाजपेयी ने इसकी सहमति दी। भारत के इस सैद्धांतिक रुख की विश्व भर में सराहना हुई। प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद हमारी प्रतिक्रिया बहुत तेज व कड़ी हो गई। भारतीय सेना को चौतरफा हमले वाले उपयोगिता पॉइंट 5140, तोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875, स्तान्ग्बा और खालुबार रेंज में शानदार सफलताएं मिलीं। इस युद्ध में पाकिस्तान के 4,000 सैनिक खेत रहे। यह आंकड़ा स्वयं नवाज शरीफ ने कहा था।

पेशेवर सेना के कायदे का पालन न करते हुए पाकिस्तानी सैनिक अपने 249 मृत फौजियों और कई घायलों को छोड़कर भाग खड़े हुए। आखिरकार भारतीय सेना ने घायल युद्धबंदियों की देखभाल की और मृत सैनिकों को सैन्य परंपरा व उनके धार्मिक संस्कारों के अनुसार दफनाया। ऑपरेशन विजय की हमारी सफलता का श्रेय काफी हद तक हमारे जवानों और जूनियर लीडर्स के धैर्य, दृढ़ संकल्प और साहस को जाता है।

तोलोलिंग और टाइगर हिल पर हमारी जीत के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। 4 जुलाई, 1999 को नवाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलने भागे-भागे वाशिंगटन पहुंचे। राष्ट्रपति क्लिंटन ने एक होटल में बुलाकर उन्हें दो टूक निर्देश दिया कि पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से तुरंत पीछे हटे। मुझे याद है, हमारे प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ से कहा, अब पाकिस्तान का खेल खत्म हो गया है। वह अपने डीजीएमओ को अटारी बॉर्डर पर भेजें, ताकि उन्हें युद्ध समाप्ति संबंधी निर्देश दिए जा सकें। जरनल तौकीर जिया की सदारत में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल आया जरूर, पर पाकिस्तान ने निर्देशों का पूर्ण पालन नहीं किया, वरना इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा काफी पहले हो सकती थी। मैं वहां मौजूद था।

कारगिल युद्ध ने भारत की दिशा और रक्षा-नीति पर गहरा प्रभाव डाला। हमने इस जीत से कई सबक सीखे। सबसे पहला सबक तो यही था कि राष्ट्र के सूचना तंत्र को उन्नत और विस्तृत होना चाहिए। तीनों सेनाओं के बीच आपसी समन्वय परम आवश्यक होता है। शस्त्रागारों को आधुनिक हथियारों से समृद्ध होना चाहिए। इस युद्ध में हमने अपने 527 जांबाजों को खोया और बहुत से घायल हुए। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के पश्चात एक बात साफ हो जाती है कि अगर कारगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जितने उन्नत हथियार होते, तो हमें सैनिकों और साजो-सामान का नुकसान बहुत कम होता।

ऊंची पहाड़ियों पर सीधे हमले की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए युद्ध जल्दी खत्म हो जाता। ब्रह्मोस, आकाश मिसाइल प्रणाली, उन्नत तोपखाने व ड्रोन अब पूरे समीकरण को बदलने में सक्षम हैं। सटीक खुफिया सूचना, टेक्नोलॉजी, संचार प्रणाली और एआई ने ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक भूमिका निभाई। तीनों सेनाओं में अद्भुत तालमेल देखने को मिला।

हमें चीन और पाकिस्तान के गठबंधन से बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय राजनय में न कोई राष्ट्र किसी का स्थायी मित्र होता है और न ही स्थायी शत्रु। ये रिश्ते बहु-सामरिक और बहु-राजनीतिक उतार-चढ़ाव के अनुरूप बदलते रहते हैं। ऑपरेशन विजय ने हमें जो कुछ सिखाया था, ऑपरेशन सिंदूर की जीत में उसका बहुत बड़ा योगदान है। कारगिल के अपने शहीदों पर आज 140 करोड़ हिन्दुस्तानियों को गर्व है!

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

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