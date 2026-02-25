Hindustan Hindi News
बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की पहल

Feb 25, 2026 11:16 pm ISTHindustan लाइव हिन्दुस्तान
क्षमा शर्मा,वरिष्ठ पत्रकार

हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूली बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बड़े संस्थान का कहना है कि बच्चों का मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहद जरूरी है, ताकि छात्र-छात्राएं खुद को स्कूलों के बीच सुरक्षित महसूस कर सकें।

कई बार स्कूलों में बच्चों को भेदभाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उनकी ऐसी समस्याओं पर बहुत सारे स्कूलों में ध्यान नहीं दिया जाता। इसके कारण कई बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इसलिए समय-समय पर बच्चों की काउंसलिंग बेहद जरूरी है, ताकि स्कूलों में बच्चे न केवल सुरक्षित महसूस करें, बल्कि खुद को समर्थ और सम्मानित भी समझें। इसलिए वेलनेस अध्यापकों की नियुक्ति और प्रति 500 बच्चों पर एक काउंसलर का होना आवश्यक है। इसी दिशा में आगे कदम उठाते हुए अध्यापकों और स्कूल कर्मचारियों को साल में दो बार मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चों में अगर तनाव है या वे किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी उसका हल निकाला जा सके। इन दिनों स्कूली बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन अपने देश में इस तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। बच्चों को भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, इसे कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है। दिल्ली के एक मशहूर मनोचिकित्सक ने एक बार बताया था कि उनके पास आठ-आठ साल के बच्चे आ रहे हैं। यह एक चिंताजनक बात भी है।

बच्चों की इस हालत की वजह क्या है? इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि इन दिनों बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं रहा। मध्यवर्ग में इन दिनों एक बच्चे का चलन बढ़ रहा है। ऐसे में, घर में भी बच्चा अकेला है। पहले भाई-बहन के साथ वे खेलते-कूदते, लड़ते-झगड़ते थे, तो तमाम तरह की अभिव्यक्ति के अवसर उन्हें मिलते थे, लेकिन अकेले बच्चे के पास यह सुविधा नहीं। माता-पिता अपने-अपने दफ्तर और उनसे जुड़े कामों में व्यस्त हैं, बचे समय में वे मोबाइल और रील्स में लगे हैं। बच्चे द्वारा पूछे गए किसी सवाल का जवाब देने की फुर्सत भी बहुत से माता-पिता के पास नहीं है। हाल यह है कि रील के चक्कर में कोई अपने बच्चे को ऑटो में भूल जा रहा है, तो किसी का बच्चा सड़क पर जख्मी हो जा रहा है। हाल ही में बेंगलुरु की एक गर्भवती महिला अपने दूसरे बच्चे की ‘मैटरनिटी फोटोशूट’ वाटर पूल के पास करा रही थी और पहला बच्चा पानी में गिरकर मर गया।

पहले संयुक्त परिवार में रहने वाले दादा-दादी बच्चों के साथ खूब समय बिताते थे। वे उनकी समस्याओं पर भी ध्यान देते थे। उनके साथ खेलते-कूदते थे। कुछ वर्ष पहले चेन्नई में एक सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें पाया गया था कि जो बच्चे संयुक्त परिवार में दादा-दादी या नाना-नानी के साथ रहते हैं, उनमें तनाव कम होता है। ऐसे बच्चों को बाहरी दुनिया की बहुत जरूरत नहीं होती थी। आजकल बच्चे भी अपना अधिकतर समय मोबाइल पर बिताते हैं। माता-पिता भी उनके सवालों से बचने के लिए उन्हें या तो कोई तोहफा दे देते हैं या फिर मोबाइल पकड़ा देते हैं। जाहिर है, मानसिक और शारीरिक सेहत, दोनों के लिए यह सही नहीं है। बच्चा यदि माता-पिता से ही कुछ नहीं कह सकता, तो आखिर वह जाए कहां?‌ कायदे से सीबीएसई को स्कूलों को यह सुझाव भी देना चाहिए कि वे कुछ महीनों के अंतराल पर माता-पिता के लिए भी ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, जिनमें उन्हें अपने बच्चों की समस्याओं से निपटने के तौर-तरीके समझाए जाएं। बच्चे स्कूल में जो समय बिताते हैं, उस पर तो स्कूल वाले ध्यान दे सकते हैं, पर घर में कौन सी बातें उसमें तनाव पैदा करेंगी, उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी, इस पर तो घर वाले ही ध्यान दे सकते हैं।

सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य ही क्यों, जंक फूड की लत के कारण स्कूली बच्चे उन रोगों के शिकार भी हो रहे हैं, जिन्हें बुजुर्गों का रोग कहा जाता था। तमाम रिसर्च बताती हैं कि बाहर के खाने के मुकाबले घर का खाना हमेशा ही अच्छा होता है। यह न केवल हमारे शारीरिक, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, लेकिन इन दिनों एक सच यह भी है कि घर में खाना बनाना एक छोटा काम मान लिया गया है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

