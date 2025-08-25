Hindustan Nazariya Column 26 August 2025 वैश्विक भारतीय पहचान के अग्रदूत रहे स्वराज पाल, Nazariya Hindi News - Hindustan
नजरिया

वैश्विक भारतीय पहचान के अग्रदूत रहे स्वराज पाल

Mon, 25 Aug 2025
एन के सिंह,अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग

लॉर्ड स्वराज पॉल का कुछ दिन पहले निधन हो गया। वह मेरे लिए हमेशा स्वराज ही रहे। उनसे मेरी पहली मुलाकात सन् 1967 में हुई थी। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें और उनके बड़े भाई जीत पॉल को मेरे पिता से मिलवाया था। मेरे पिता उस समय वित्त सचिव थे। वास्तव में, यह एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी, जो समय की हर कसौटी पर खरा उतरा।

मैं अक्सर खुद से पूछता हूं कि क्या स्वराज अपने नाम में निहित वायदे को पूरा कर पाए; औपनिवेशिक काल की विरासत में मिले कठोर कानूनों और नियमों की बेड़ियों से भारत को मुक्त करा पाए? दरअसल, जब वह पहली बार मेरे पिता से मिले थे, तब विदेशी मुद्रा विनियमन की सख्ती और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का सामना कर रहे थे। एफईआरए को खत्म करने और उसकी जगह एफईएमए लाने में 32 साल और लग गए, पर सुधारों की उनकी लंबी तलाश की यह बस शुरुआत थी।

वास्तव में, ऐसे पांच खास गुण हैं, जिन्होंने उनके जीवन को परिभाषित किया। पहला, वह एक आदर्शवादी उद्योगपति थे। अपने कई समकालीनों के विपरीत, जो व्यापार में ही भाग्योदय देख रहे थे, स्वराज का मानना था कि भारत का भविष्य विनिर्माण क्षेत्र में है। उनके मुताबिक, यही कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के ऊंचे दामों पर आयात की व्यवस्था की जगह लेगा। स्टील की बाल्टियों से शुरुआत करते हुए, उन्होंने ब्रिटेन में नेचुरल गैस ट्यूब्स की शुरुआत की और ‘कैपारो’ के जरिये ब्रिटेन, अमेरिका और भारत में इस्पात-निर्माण में अपनी मजबूत जगह बनाई। उनके उद्यम ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज और रेलवे के लिए इस्पात की मांग-पूर्ति में अहम बन गए। उन्होंने विनिर्माण की शक्ति, इससे जुड़े रोजगार और दीर्घकालिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास बनाए रखा।

दूसरा, उनमें साहस था। वह प्रचलित रीति-रिवाजों से डरे नहीं। कैपारो द्वारा निवेश करके उन्होंने एस्कॉर्ट्स लिमिटेड और दिल्ली क्लॉथ मिल्स (डीसीएम) पर नियंत्रण पाने के लिए भारत में पहला अधिग्रहण का प्रयास किया। हालांकि, नियमों की जटिलता और सेबी के अधिग्रहण संबंधी प्रावधानों के कारण वह अपनी मंशा में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। मगर उन्होंने प्रबंधन पर नियंत्रण का स्पष्ट सिद्धांत स्थापित करने का प्रयास किया। इसकी अभिव्यक्ति सेबी की अधिग्रहण संहिता में भी हुई, जिसने भारत को अधिक पारदर्शी व निवेश-संचालित व्यवस्थाओं की ओर प्रेरित किया।

तीसरा, वह एक आदर्श अनिवासी भारतीय थे। वह वैश्विक भारतीय पहचान के अग्रदूत थे। दुनिया भर में भारतीय समुदाय की पहुंच और विविधता को देखें, तो उनकी सफलता ने विदेशों में भारत की उपस्थिति और पहचान को आगे बढ़ाया। चौथा, बंद अर्थव्यवस्था के बावूजद उन दिनों, जब उद्योगपतियों से निकटता अस्वीकार्य थी और मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों में उनकी भागीदारी अकल्पनीय थी, उन्होंने इस धारणा को बदलने में मदद की। श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ अपने संबंधों के बल पर उन्होंने वाणिज्य मंत्री एलएन मिश्रा और डीपी चट्टोपाध्याय को प्रतिनिधिमंडलों में प्रमुख उद्योगपितयों को शामिल करने पर राजी किया। इससे भारतीय व्यापार, निवेश, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा मिला। वह इसके शुरुआती उदाहरण साबित हुए कि कैसे राष्ट्रीय हित के लिए व्यापार और कूटनीति एक साथ आ सकते हैं।

पांचवां, उनकी पढ़ाई-लिखाई बेशक अमेरिका में हुई, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कुछ करने का मूल्य ही सीखा। उन्होंने अपने बच्चों को समान रूप से नवाचार के लिए प्रेरित किया। उनके परोपकार-कार्यों ने धार्मिक ट्रस्टों और धर्मशालाओं की अवधारणा को नया रूप दिया। उन्होंने स्वराज पॉल एमआईटी छात्रवृत्ति कोष की शुरुआत की, अपने दिवंगत पुत्र की याद में एमआईटी के क्रेस्गे ऑडिटोरियम में थिएटर बनाए, और अंबिका पॉल मेजेनाइन और अध्ययन स्थल की स्थापना की। अंबिका की स्मृति में ही उन्होंने अंबिका पॉल फाउंडेशन और अंबिका पॉल चिड़ियाघर की भी स्थापना की।

असल में, उन्होंने नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं की कई स्थापित मान्यताओं को तोड़ा। इस तरह उन्होंने वाकई अपने नाम में निहित प्रतिज्ञा ही पूरी की। संभवत: इसीलिए वह कहा भी करते- मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

