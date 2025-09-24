एआई टेक्नोलॉजी शिक्षकों की जगह नहीं ले सकती

पिछले कुछ दशकों से शिक्षा जगत को एक काल्पनिक विचार खूब परेशान कर रहा है कि ‘टेक्नोलॉजी पढ़ा भी सकती है।’ गौर कीजिए, विचार कभी मरते नहीं, बल्कि कई तो पूरी तरह गलत साबित होने के बावजूद इधर-उधर टहलते रहते हैं…

पिछले कुछ दशकों से शिक्षा जगत को एक काल्पनिक विचार खूब परेशान कर रहा है कि ‘टेक्नोलॉजी पढ़ा भी सकती है।’ गौर कीजिए, विचार कभी मरते नहीं, बल्कि कई तो पूरी तरह गलत साबित होने के बावजूद इधर-उधर टहलते रहते हैं। ‘नरबलि से प्रसन्न होकर देवता किस्मत बदल सकते हैं’, एक ऐसा ही अंधविश्वास है, जो आज तक खत्म नहीं हुआ। संयोग से, आम अंधविश्वासों की तरह टेक्नोलॉजी संबंधी अंधविश्वास पर भी शायद ही कभी अमल हुआ। मगर यह अंधविश्वास इतना खतरनाक है कि विनाशकारी होने के बावजूद जनमानस को प्रेरित करता है। शिक्षा क्षेत्र में ऐसे कई अंधविश्वास पनपे, लेकिन उनमें से किसी में इसके जैसा आकर्षण नहीं है।

‘टेक्नोलॉजी शिक्षण-कार्य कर सकती है’ इसका मतलब है कि वह शिक्षकों की जगह काम कर सकती है। राजनीतिक मजबूरी और शिक्षक समुदाय के व्यापक विरोध की आशंका से इस अंधवश्विास को अक्सर छिपाकर रखा जाता है। ऐसे अंधविश्वासों का हमला एक साथ नहीं होता, बल्कि एक के बाद एक करके आता है। हममें से कुछ लोगों को वह दावा याद होगा कि दीवार पर कंप्यूटर लगाने के बाद हमें शिक्षकों और स्कूलों की जरूरत नहीं रह जाएगी। इसे ‘हर बच्चे को लैपटॉप’ (ओएलपीसी) कहा जाता था। दुनिया भर में इसके कई रूप दिखे। भारत समेत कई देशों में छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप दे देना ही शिक्षा-प्रणाली की सभी समस्याओं का रामबाण इलाज माना जाता रहा है।

प्रौद्योगिकी को शिक्षक मानने वाले अंधविश्वास के दो रूप हैं। पहला रूप यह है कि आपको शिक्षक की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रत्येक छात्र को बस एक कंप्यूटर देना होगा, जो उसे पढ़ाएगा। दूसरा रूप है कि आपको एक इंसान की जरूरत तो है, लेकिन वह किसी रेस्तरां में खाना आदि को इधर से उधर लाने-ले जानी वाली मशीन हो सकती है। ये दोनों ही धारणाएं बिल्कुल गलत हैं। शिक्षा के मूल में शिक्षक है। शिक्षक का अपने छात्रों के साथ आत्मीय संबंध होता है। पर इस सच्चाई को झुठलाने की कोशिशें बार-बार की जाती हैं।

इसका पहला आधार है पैसा। तकनीकी क्षेत्र के लोग आमतौर पर बहुत पैसे कमाते हैं और अक्सर उस पैसे का इस्तेमाल अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। यहां तक कि मृत विचारों को भी। मगर बात इतनी ही नहीं है। तकनीकी क्षेत्र के लोग मृत विचारों को ऐसे अंधविश्वासी (जोम्बी) विचार में बदलकर और ज्यादा धन कमाने की चाहत रखते हैं। दूसरा कारक है, हमारे समाज की आकलन करने की दोषपूर्ण संरचना। यह बताती है कि तकनीक बेहतर होती है, और जो भी इस पर संदेह करता है, उसे दकियानूस या विकास विरोधी करार दे दिया जाता है। तीसरा कारक है ‘समाधानवाद’ है। ये तीनों कारक मिलकर एक ऐसी तिकड़ी बनाते हैं, जो इस अंधविश्वास को और सशक्त बना देती है कि ‘प्रौद्योगिकी शिक्षक बन सकती है।’ अब तो नए तरह का हमला शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संचालित प्रौद्योगिकी शिक्षक का काम कर सकती है।’

इस तरह के अंधविश्वास बेहद हानिकारक होते हैं, क्योंकि वे हमारे ध्यान को विचलित करते हैं। कई पीढ़ियों के बच्चों को इससे नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस नवीनतम एआई संबंधी कल्पनाशीलता या अंधविश्वास कि ‘टेक्नोलॉजी शिक्षक के काम कर सकती है’ और भी अधिक बुरा है। यह टेक्नोलॉजी तो शिक्षकों और छात्रों की सोचने की क्षमता को ही नष्ट कर देगी, जिससे शिक्षा का मूल उद्देश्य बेमानी हो जाएगा। यह एक हकीकत है कि प्रौद्योगिकी मदद करती है, मगर यह शिक्षकों की जगह कभी नहीं ले सकती।

हमें इस अंधवश्विास का तत्काल और पूरी ताकत से मुकाबला करना होगा। मुझे उम्मीद है, इस बार हमारी प्रतिक्रिया तेज होगी। चूंकि एआई के मामले में धन और भ्रम का संगम कहीं अधिक स्पष्ट है, इसलिए तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ा समूह ऐसा है, जो इस खतरे को पहचान रहा है। कई लोग इस अंधविश्वास के प्रेत से लड़ने को तैयार हैं। हालांकि, यह प्रेत मरेगा नहीं। लेकिन इस बार हमें उसकी क्षमता और भयावहता को कम करना होगा।