आज महारास की रात है रात भर कौन जागेगा

आज शरद पूर्णिमा है। पूनो की चांदनी आज धरती पर यूं बरसेगी, मानो किसी की आंखों का नेह झर रहा हो- झिर...झिर...। दूब की नोक पर टंकी ओस की बूंद की तरह झलमल, पारदर्शी। शरद पूर्णिमा की रात कौन जाग रहा है? जो जागेगा, उसे ही ज्ञान हो पाएगा…

नीरजा माधव, साहित्यकार आज शरद पूर्णिमा है। पूनो की चांदनी आज धरती पर यूं बरसेगी, मानो किसी की आंखों का नेह झर रहा हो- झिर...झिर...। दूब की नोक पर टंकी ओस की बूंद की तरह झलमल, पारदर्शी। शरद पूर्णिमा की रात कौन जाग रहा है? जो जागेगा, उसे ही ज्ञान हो पाएगा। ज्ञान होगा, तो लक्ष्मी रिद्धि-सिद्धि के साथ अपनी कृपा बरसा पाएंगी।

शरद पूर्णिमा की रात, यानी महारास की रात! प्रकृति और पुरुष के महामिलन की रात। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की रात। कृष्ण और उनकी आह्लादिनी शक्ति राधा के असीम प्रेम की रात। उस प्रेम की साक्षी बनी गोपियों के महानृत्य के स्पंदन से स्पंदित निधि वन के लता-निकुंजों से छनकर आती स्निग्ध चांदनी की रात। महारास की निशा में शेष-अशेष की कोई पहचान नहीं। यमुना का तट, कदंब की पत्तियों और लता-निकुंजों के झरोखों से छन-छनकर आती शरद पूर्णिमा की चांदनी आज तक हर भारतीय मन का प्यार है। हर मन के भीतर का उदात्त प्रेम उसी की प्रतिच्छवि है। प्रकृति का सौंदर्य, छंद और लय उसी लीलाधर की छाया है। जब तक कृष्ण की आकुलता न हो, राधा का नि:स्वार्थ समर्पण न हो, तब तक कोई प्रेम पूर्णता पा सकता है भला? यही आकुलता और विह्वलता तो सच्चे प्रेम का पाथेय है। यही आकुलता वंशी की टेर से होती हुई प्रत्येक जन के सूने मन को आंदोलित करती है। उसका स्पंदन राधा को विह्वल करता है और वह चल पड़ती हैं सुध बिसराए उस ओर, जिधर से आ रही होती मुरली की टेर, आकुल हृदय की पुकार।

माधव की मुरली की टेर पर रात के अंधेरे में राधा सुध-बुध बिसराए प्रियतम के सम्मुख पहुंच तो जाती हैं, पर क्षण भर के लिए अपने राधा होने का भाव जब जागृत होता है, तब लाज का एक झीना आवरण पड़ जाता है। पग अब आगे नहीं बढ़ते। प्रिय ही बढ़कर थाम लें। इतनी दूर से तो चलकर आ गई। मेरी खातिर प्रियतम भी तो दो डग आगे आएं। उसी लाज की चीर का हरण राधा भाव को अपने में समाहित कर लेने का भाव है। कृष्ण बन जाने का भाव है। कृष्ण बन जाने के बाद भी राधा के लिए तड़प कृष्ण की लीला की पूर्णता है। राधा के बिना उनकी लीला अपूर्ण है। यह असीम तड़प ही लीला पुरुष की राधा हैं, गोपियां हैं। एक-दूसरे में समाते ही पुन: एक-दूसरे के लिए अधीर। प्रेम की पूर्णता और तड़प, दोनों का एहसास है शरद पूर्णिमा की रात।

‘मैं’ के बंधन से छूटने की छटपटाहट, ‘हम’ बन जाने की अदम्य चाहना है पूनो की रात, लेकिन क्या इतना आसान है, मैं के बंधन से छूटकर हम बन जाना? वह भी ऐसे परमानंद के सम्मुख, जो अपने सगुण रूप में माखनचोर, चितचोर, कलावंत, छलिया और रसिया हैं, तो निराकार रूप में साक्षात् परम ब्रह्म। इसलिए वह बन पाना तो बहुत कठिन है, लेकिन उसे अपना-सा बना लेना आसान है। ‘हम’ ही बनना है, तो चंदन घिसकर पानी में मिले या पानी स्वयं में चंदन को घुलाने का काम करे, क्या फर्क पड़ता है? रसिया को नार बनना पड़ता है, राधा के लिए, मैं से हम बनने के लिए।

महुआ और हरसिंगार दो ऐसे वृक्ष हैं, जिनके फूल आधी रात के बाद से झड़ने लगते हैं और भोर होते-होते झड़कर नि:शेष हो जाते हैं। हरसिंगार के सफेद फूल, शरद ऋतु की स्निग्ध चांदनी की तरह हैं। गहरे नारंगी रंग के उसके कोमल दंड, विराग का ऐसा मंत्र उसके कानों में फूंकते हैं कि वह विरक्त हो जाता है। अपनी खोज में चुपचाप झड़ जाता है। झड़ता जाता है। महुए के फूल भी रस और गंध से छलकते वैसे ही झड़ जाते हैं, मानो खोई-खोई सी राधा के हाथों उनकी डालें हिल गई हों। टप... टप...टप... कर आधी रात से भोर तक महुए के फूलों का बिछौना सज जाता है धरती पर। यह वृक्ष अपना सर्वस्व लुटाकर मानो रीत-सा जाता है, लेकिन महुए के कूंचों में छिपी नई कलियां फिर से उकस आती हैं। रस और माधुर्य से भर उठने के लिए वे मचल उठती हैं। चुपचाप अपना सर्वस्व लुटा देने का मर्म महुए से अधिक कौन जान सकता है भला? इसीलिए महुए के फूलों की झड़न में राधा की नि:स्वार्थ प्रीति छलकती है।

कुरुक्षेत्र में कृष्ण के सामने ही रुक्मिणी से अपनी प्रीति की पुरातनता बताती हुई राधा की मुखाकृति सजीव हो उठती है- लरिकाई की प्रीति कहो सखि कैसे छूटे? प्रीत के इस निर्भीक स्वीकार पर बांके बिहारी की स्निग्ध मुस्कान विद्युत सी कौंध उठती है। झड़ उठते हैं रस से भरे महुए राधा के पांवों में। महुए के फूलों की टपकन है राधा की प्रीति। चैत्र-वैशाख माधव मास हैं, मधुमास हैं। धरती के हर कण में बसंत। हर फूल, हर पत्ती, हर गंध में बासंती सुषमा। इस ऋतु में माधव बसंत बनकर धरती पर छाते हैं, तो राधा की प्रीति महुए के फूलों में बसेरा लेकर उनके चरणों में अर्पित होती है। इसी प्रीति को गह पाने की तड़प में चित्त उन्मन होता है और मन महुए की तरह उनके चरणों में लोट जाने, लुट जाने की विह्वलता पाता है। महारास की निशा का प्रेम बन जाता है।

अब प्रीति मोहन के चिदंश से हो अथवा उनकी पूर्णता से, सरस उम्र को भींजना ही है, भींजकर छीजना है। विरह चाहे कितना दुरंत हो, मन चाहे कितना प्यासा हो, मिलन की एक आस तो है, अंतरजगत की गुहार तो है। राधा भाव का एक अंश मन के कोने में पलाश-सा दहक उठता है। इस महारास की निशा में बेला-सा गमक उठता है ,पुरानी प्रीत-सा कसक उठता है। शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में अनुभूति का संबंध है यह, गंध का रिश्ता है यह। स्वत्व को अपने स्व में मिला लेने वाले उस आत्मचेता से नाता है यह। जब-जब कोई हरसिंगार फूलों से लद जाएगा, शेफाली झड़ने को होगी, तब-तब वह आएंगे, चुपचाप, नि:शब्द। महारास की निशा में डालियों को झहरा जाएंगे धीरे से, चांदनी के हाथों। झड़-झड़ पड़ेंगे हरसिंगार और महुआ के फूल, केवल तुम्हारे लिए।