राजधानी दिल्ली में हाल ही में संपन्न तीन दिवसीय ‘एससीओ सभ्यता संवाद’ एक ऐसी पहल है, जिसे जारी रखा जाए, तो यह पहल संपूर्ण मानव समुदाय और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का चरित्र बदल सकती है। दुनिया में ऐसी पहल भारत…

अवधेश कुमार,वरिष्ठ पत्रकार

राजधानी दिल्ली में हाल ही में संपन्न तीन दिवसीय ‘एससीओ सभ्यता संवाद’ एक ऐसी पहल है, जिसे जारी रखा जाए, तो यह पहल संपूर्ण मानव समुदाय और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का चरित्र बदल सकती है। दुनिया में ऐसी पहल भारत ही कर सकता था और यही हुआ।

साल 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पहल की थी और सभ्यतागत विमर्श व बातचीत के लिए एक खास मंच बनाने का प्रस्ताव दिया था। इसे न केवल स्वीकार किया गया, बल्कि बाद के बिश्केक घोषणापत्र (किर्गिस्तान) में स्वागत किया गया था। इस मंच का उद्देश्य यही है कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान विचारों को समृद्ध कर सकता है और दुनिया में साझा नजरिया विकसित करने में मददगार हो सकता है।

दुर्भाग्य से हमारे देश का राजनीतिक विमर्श इतना बिगड़ चुका है कि इतने दूरगामी प्रभाव वाले आयोजन के महत्व और इसके विभिन्न पहलुओं पर बहस के बजाय पाकिस्तानी पर्यावरण मंत्री मसूद मलिक की इसमें भागीदारी ज्यादा चर्चा में आ गई। जबकि, शंघाई सहयोग संगठन एक वैश्विक मंच है और इसके सभी सदस्य देशों को स्वाभाविक ही निमंत्रण जाना चाहिए। मसूद मलिक के समक्ष भारत की सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म और प्राचीन विरासत को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इसके महत्व को समझा जाना चाहिए। मसूद मलिक ने पुराना किला को हुमायूं और शेरशाह से संबंधित बताते हुए कहा कि यह हमारी विरासत है, तो वहीं प्रधानमंत्री ने प्राचीन काल से लेकर महाभारत के इंद्रप्रस्थ और उसके आगे तक का इसका इतिहास बता दिया था। सच भी यही है और इसके ऐतिहासिक, पुरातात्विक और प्राचीन ग्रंथों के साक्ष्य के साथ लगी प्रदर्शनियों में सब कुछ स्पष्ट था। तो बिना प्रतिवाद किए पाकिस्तान ही नहीं, क्षेत्र और दुनिया के देशों को यह संदेश दिया गया कि भारत ऐसी प्राचीन सभ्यता-संस्कृति वाला देश है, जिसमें जीव-निर्जीव, समर्थक-विरोधी, सबके लिए समभाव और सबके समायोजन का व्यावहारिक रास्ता मौजूद है।

भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि सभ्यता विमर्श का उद्देश्य एससीओ देशों के बीच साझा सभ्यतागत विरासत, संरक्षण, शोध, डिजिटल नवाचार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर चर्चा करना है। स्वाभाविक ही एससीओ देशों की साझी विरासत के अलग-अलग पहलुओं को समझने की कोशिश हुई। सशक्त संस्कृति के कारण भारत के पास ऐसी अंतःशक्ति और विरासत है, जो ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इसे दुनिया के किसी भी देश से अधिक उपयुक्त बनाता है। पुराना किला को इस ढंग से सजाया गया था, ताकि वह यथार्थ में भारत की सांस्कृतिक विरासत का असाधारण हिस्सा दिखे।

इसकी प्रस्तुति में भारत और यूरेशिया के सांस्कृतिक जुड़ाव को दिखाने के लिए संगीत, नृत्य, दृश्यात्मक किस्सागोई और उद्धरणों को एक साथ पिरोया गया। ‘एसेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेन्स’, यानी ‘हमारे अस्तित्व के मूल तत्व’ शीर्षक से लगी प्रदर्शनी में भारत की पुरातात्विक कलाकृतियां और साहित्यिक विरासत के कई ऐसे अंश थे, जिनसे दुनिया और आम लोग अनजान हैं। इसमें ईसा पूर्व 1200 से लेकर 1200 ई तक की दिल्ली में मिली पुरातात्विक सामग्रियां दिखाई गईं।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ‘सॉफ्ट पावर’ शब्द का लंबे समय से प्रयोग होता रहा है। यूरोप और बाद में अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और आज के कई शक्तिशाली देश अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अपने स्वार्थ के वशीभूत केवल ‘हार्ड पावर’ का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उनको ‘सॉफ्ट पावर’ का प्रयोग करना पड़ा। अपनी सभ्यतागत विशेषताओं के कारण भारत मूलतः ‘सॉफ्ट पावर’ है और यही इसकी शक्ति है। अगर हमने कभी अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, तो वह भी सॉफ्ट पावर, जिसमें मनुष्यों के साझा हित, सहकारी जीवन, सभी विचारों, सभ्यताओं व पंथों को सम्मान देने संबंधी भाव की स्थापना ही लक्ष्य था।

गांधीजी ने आजादी का लक्ष्य ही घोषित किया था कि भारत को अपनी सभ्यता-संस्कृति-अध्यात्म की थाती से दुनिया को रास्ता दिखाने का दायित्व मिला है। एससीओ सभ्यता विमर्श आयोजन और मंच को इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए।